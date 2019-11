Konzert-Highlights 2020: Diese Bands kommen nächstes Jahr zu uns auf Tour

Auch im Jahr 2020 können sich Musikfans auf Live-Konzerte ihrer Lieblingskünstler freuen. Mehrere Top-Acts machen auf ihren Touren durch Europa für Konzerte auch Halt in Deutschland. Doch wer Karten ergattern möchte, muss schnell sein.

Echte Kult-Bands auf Tour in Deutschland

Für insgesamt sieben Konzerte werden die Pet Shop Boys im Mai nach Deutschland kommen. Das britische Electropop-Duo feiert seit Mitte der 80er-Jahre große Erfolge. Tickets für die Tour sind noch verfügbar.

Tickets für Top-Veranstaltungen in Franken finden Sie in unserem Ticket-Shop