Kino mit Charme: Das sind unsere Tipps für schöne kleine Kinos in Franken

Casablanca in Ochsenfurt: mit Kneipe und Frühstück

In Ochsenfurt gibt es im Casablanca - Kino & Kneipe die Möglichkeit, den Kinobesuch mit einem leckeren, frisch zubereiteten Frühstück zu starten. Im Foyer und in der Kneipe erwartet dich beim Filmfrühstück "Brot & Lichtspiele" ein kulinarischer Aperitif, bevor es in den Kinosaal geht und das cineastische Erlebnis beginnt. Im Sommer bietet das Programmkino auch Vorführungen unter freiem Himmel an, bei denen ebenfalls fürs leibliche Wohl der Kinobesucher gesorgt wird. Kurz- und Dokumentarfilme sind ebenso im Programm wie Filmreihen und Filme im Original. Hier ist für jeden Arthouse-Liebhaber etwas dabei.

Casablanca: Infos und Programm

Roxy in Kitzingen: 2019 wiedereröffnetes Kultkino

Seit Februar 2019 gibt es im altehrwürdige Roxy-Kino in Kitzingen wieder Filme zu sehen. Zu verdanken hat das die unterfränkische Stadt einer Genossenschaft und einem Förderverein. Gemeinsam haben es sich die Film- und Kulturbegeisterten zur Aufgabe gemacht, das 1956 eröffnete Filmhaus am Rosenberg wieder mit Leben zu füllen. 2007 hatte das Kultkino schließen müssen.

Grundkonzept des Roxy, in dem an drei Tagen in der Woche in zwei Sälen Filme gezeigt werden, ist die thematische Einbindung der unterschiedlichen Filme. Außerdem wird eine Reihe neuerer Filme immer ergänzt durch Filme aus der nostalgischen Reihe. Eine erste von Genossenschaft und Förderverein sieben Monate nach der Wiedereröffnung lesen Sie hier.

Roxy: Infos und Programm