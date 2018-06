Kein Bock auf die WM 2018? Wir haben passende Alternativen für alle Fußball-Muffel

Lutschniki-Stadion in Moskau, 14. Juni, 17 Uhr: Sagt euch nichts? Es ist der Ort, das Datum, die Uhrzeit auf die zahlreiche Fußballfans seit vier Jahren hinfiebern. Dann findet das erste Spiel der Fußball-WM 2018 statt - Russland und Saudi-Arabien treffen aufeinander. Interessiert euch nicht? Dann zählt ihr vermutlich zu den sogenannten Fußball-Muffeln, für die der Ball dort bleiben kann, wo der Pfeffer wächst. Und das ist nicht in Russland!



Aber was machen, wenn Fußball-Deutschland im Ausnahmezustand ist - Autokorsos, Flaggen an Autos und Fenstern sowie jubelnde Menschenmassen einen immer wieder daran erinnern, dass der Fußball-Wahnsinn erst am 15. Juli zu Ende ist?

Wer seine Zeit lieber in der fränkischen Natur verbringt, sollte es mit einer Wanderung versuchen. Nach 15 Kilometern fällt man erschöpft ins Bett und hört das Fußball-Grölen aus dem Nachbar-Garten nicht mehr.

Aber was, wenn die Uhr langsam die Hauptsendezeit ankündigt und im Fernsehen keine guten Alternativen zur Fußball-WM laufen? Auch hierfür haben wir die perfekte Lösung. Netflix und Amazon Prime bringen 2018 viele Filme und Serien-Staffeln raus, bei denen sich das Anschalten lohnt.

Ihr macht lieber selber Sport, statt anderen dabei zuzusehen? In Erlangen befindet sich Deutschlands erste Trainingshalle für die TV-Sendung Ninja Warrrior mit Stationen zum Klettern und Balancieren. Wie bei einem Hindernisparcours gibt es hier zum Beispiel eine Steilwand zum Hochlaufen, ein Cargonet oder sogenannte Chaosbälle, über die man rennen muss.

Während die Fußball-Fans auf einen Fernseher oder eine Leinwand starren, könnt ihr es auch in einem Freibad gut gehen lassen. Und auf andere Dinge - oder Menschen - starren. Denn auch im Freibad gibt es für Mann oder Frau einiges zum Gucken. Eine Abkühlung wirkt wahre Wunder. Vor allem bei den heißen Temperaturen im Sommer.

Wer lieber nicht in der - teilweise aggressiven - Sonne im Sommer liegen möchte, kann sich auch in einigen Thermen Frankens abkühlen und dabei noch schön entspannen. Nach einem Saunagang oder einer Massage gerät das Thema WM gleich in Vergessenheit.



Sommersonnenwende, Klassik Open Air, Bierfest: Aktuelle Veranstaltungen in Franken während der WM gibt es im Event-Kalender von inFranken.de

