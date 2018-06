Junggesellinnenabschied in Franken - Locations für einen letzten Tag in Freiheit

Krafttanken in der Kraftshofer Welness Scheune



Für alle Bräute und Trauzeuginnen, die beim Planen der Hochzeit noch nicht viel Zeit hatten, sich Gedanken über den Junggesellinnenabschied zu machen, haben wir ein paar Ideen. Vom gemütlichen Wellness-Erholungsprogramm bis zum Action-Spaß in Freizeitpark ist alles dabei.Wer sich für einen eher ruhigen Junggesellinnenabschied entscheidet, kann sich in der Kraftshofer Wellness Scheune prima entspannen. Man kann wählen zwischen einem Verwöhn-Tag und einem Verwöhn-Abend.Bei einem Verwöhn-Tag gibt es eine Wellnessmassage, Kosmetikbehandlungen und ein Buffet vom Catering der Alten Post aus Kraftshof. Bein schönem Wetter kann man sich in der Chill-Out-Loung bei einem Prosecco schön entspannen.Beim Verwöhn-Abend gibt es eine Wellnessmassage oder eine energetisierende Gesichtsbehandlung und dazu Verpflegung.Das Programm kann vorher den individuellen Wünschen angepasst werden. Zum Beispeil können Angebote wie den Wildkräuterworkshop oder andere Kosmetikbehandlungen dazubucht werden .Glaserstraße 490427 NürnbergFreitag: 18 bis 22 UhrSamstag: 13 bis 20 UhrWer sich mit seinen Ladys schick machen will und sein Glück auf die Probe stellen will, der kann ins Kasino-Luitpold . Das Kasino bietet verschiedene Glückspiele wie American Roulette, Black Jack und Texas Hold'em. Für Gruppen gibt es ein Special mit einem Begrüßungsgetränk, einem Ausflug in die Geschichte der Spielbank und ausführliche Spielerklärungen mit Demospielen am Roulettetisch mit fünf Glücksjetons.Im Luitpoldpark 197688 Bad KissingenSonntag bis Donnerstag: 10 bis 22 UhrFreitag und Samstag: 10 bis 23 UhrFür die, die ein ruhigen entspannten Tag vorziehen ist die Therme in Weißenstadt der perfekte Ort. Siebenquell bietet der Junggesellin und ihren Freundinnen beim Eintritt zehn Prozent Rabatt. In der Wasserwelt kann auf der Sonnengalerie ein Bereich mit zwei Ruheinseln und mehreren Liegestühlen reserviert werden. Für den kleinen Hunger zwischendurch kann man eine Häppchenplatte bestellen.Thermenallee 195163 WeißenstadtSonntag bis Donnerstag: 10 bis 22 UhrFreitag und Samstag: 10 bis 23 UhrWer etwas mehr Action an seinem letzten Tag in Freiheit haben will, der ist mit seinen Ladys im Freizeitpark Geiselwind genau richtig. Hier erwarten die Jungesellin und ihre Freundinnen zum Beispiel Achterbahnen wie der "Boomerang", die einzige Looping-Achterbahn Deutschlands mit Vorwärts- und Rückwärtsfahrt. Eine weitere Attraktion ist der Himmelstürmer "Top of the World", der mit seinem 95 Metern der größte transportable Aussichtsturm der Welt ist.Wer doch lieber feucht, fröhlich unterwegs sein möchte, der ist bei den verschiedenen Wasserfahrten genau richtig aufgehoben. Ob mit viel Geschwindigkeit in der "Wildwasserbahn" und den "Nautic Jets" oder lieber gemütlich in den "Ufo-Booten".Wiesentheider Str. 2596160 GeiselwindMittwoch bis Montag: 9:30 bis 17 UhrDienstag: 9:30 bis 18 UhrWer mit seinen Mädels lieber einen Abend schick essen geht, dem wird es bei Alexander Herrmann in Wirsberg gefallen. In einem modern und gemütlich eingerichtetem Bistro bietet der Sternenkoch moderne fränkische Küche, die oft an die fränkischen Klassiker erinnern.Gäste können ein drei bis fünf Gänge Menü wählen. Wem das zu viel wird, der kann sich auch einzelne Gänge bestellen.Marktplatz 11D-95339 WirsbergTäglich: 18 bis 22:30 Uhrletzte Bestellmöglichkeit: 21 UhrSamstag, Sonn- und Feiertage: Zusätzlich von 12 bis 14 Uhr