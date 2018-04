Junggesellenabschied in Franken - Pläne für einen letzten freien Tag

1. Biergenuss bei der Brauereitour in Bamberg





2. Grillen auf dem Main mit den BBQ Donuts





3. Fußballfieber beim Club





4. Adrenalinkick beim Tandemsprung in Haßfurt



Bamberg hat eine einzigartige Bierkultur. In Bamberg und Umgebung werden über 400 verschiedene Biere gebraut. Somit der perfekte Ort um eine kleine Wanderung durch die historische Stadt mit Biergeschichte zu machen.Wer als Ausgangspunkt den Bamberger Bahnhof nimmt, macht sich am besten als erstes auf den Weg zur Brauerei Mahr. Von dort zur Brauerei Keesmann, Fässla und Brauerei Spezial. Um nicht gar zu schnell betrunken zu sein und um die anderen Biere auch noch genießen zu können, ist es ratsam zwischendrin etwas zu essen.Nach einer kleinen Stärkung kann es weitergehen zum Klosterbräu und dann den Berg hoch zum Greifenklau. Zum Abschluss der Tour geh es wieder bergab in das Sandgebiet. Dort warten noch das Ambräusianum und das weltbekannte Schlenkerla mit seinem Rauchbier.Ab dem 28. April eröffnet wieder die Saison der BBQ-Donuts, das sind Grillboote, mit denen man auf dem Main fahren kann. Der Holzkohlegrill ist mit raucharmen Brikkets ausgestattet und beim Losfahren bereits vorgeheizt. Beim Buchen können auch gleich Getränke mitbestellt werden, die vor der Abfahrt übergeben werden. Die Getränke müssen von dem Veranstalter bezogen werden und können nicht selbst mitgebracht werden.Die Sicherheit an Bord wird mit Schwimmwesten, Rettungsring und Paddeln garantiert. Jedes Boot braucht einen Kapitän. Dieser muss volljährig sein, einen gültigen Führerschein der Klasse B haben und darf während der Fahrt nichts trinken. Es ist wichtig, dass der Kapitän 0,0 Promille hat.Für manche ist Fußball die große Liebe. Neben der Frau zu Hause natürlich. Also warum nicht am letzten Tag in Freiheit noch mal der Fußballliebe frönen, bevor die Ehefrau vielleicht eifersüchtig werden kann.Für den besonderen Tag sollten Junggesellen und ihre Freunde keine Stehplätze sondern VIP Tickets besorgen. So kommen sie nicht nur in den Genuss des Fußballs , sondern können es sich mit einer Auswahl an kaltem und warmem Essen, und Getränken rundherum gut gehen lassen. Und nach dem Spiel kommen auch noch die Spieler vorbei.Am Tag vor der Hochzeit noch Fliegen lernen ? In Haßfurt können Gruppen mit sehr gut ausgebildeten Tandempiloten einen Sprung ins Ungewisse wagen.Am Anfang gibt es eine Einweisung des Tandempiloten über den Ablauf und ein kurzes Training für die wesentlichen Verhaltensweisen, wie die Körperhaltung im freien Fall. Wenn es losgeht, fliegt das Flugzeug bis zu 4000 Meter hoch. Nach einem letzten Check kann der Sprung kommen: ungefähr 55 Sekunden im freien Fall mit einer Geschwindigkeit von etwa 200 Stunden pro Kilometer bis der Fallschirm aufgeht. Das ist Adrenalin pur.Nach dem Öffnen des Fallschirms sind es noch fünf bis zehn Minuten bis zur Landung, in der man die ganze Landschaft in sich aufsaugen kann. Wer will, kann diesen Moment auch auf einem Foto oder Video festhalten lassen.