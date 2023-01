Woher kommt die Tradition des Junggesellenabschieds ?

Möchtest du deinen Junggesellenabschied in Würzburg feiern, bieten sich dir zahlreiche Optionen. Was genau für dich persönlich das Richtige ist, musst du natürlich selbst entscheiden; denn nur, wenn du etwas machst, das dir gefällt und dir Spaß macht, kann der Abend unvergesslich werden. Wir haben dir 7 Ideen für den JGA zusammengestellt.

Junggesellenabschied: Herkunft und der Escape-Room als Idee

Der Junggesellenabschied, kurz auch JGA, ist ein Hochzeitsbrauch. Häufig wird der Abend geschlechtergetrennt gefeiert, jedoch ist dies kein Muss. Die beiden Verlobten feiern das Fest vor der Hochzeit, wobei es darum geht, den Abend als Junggeselle mit Spielen, Aufgaben oder anderen Events zu genießen. In einigen Unternehmen gibt es teils gezielte Programme für Junggesellenabschiede. Organisiert wird der Junggesellenabschied meist von Freund*innen oder den Trauzeug*innen. Überdies gibt es Agenturen, die eine professionelle Organisation anbieten.

Bereits im antiken Griechenland wurden Feste vor der Hochzeit gefeiert. Hier ging es jedoch vor allem darum, die Würde des zukünftigen Mannes der Frau zu bewerten. Im deutschsprachigen Raum gingen ab dem 19. Jahrhundert Feiern und Polterabende vor der Hochzeit in den Brauch mit ein. Traditionell geschlechtergetrennt wurde insbesondere in den USA und in Großbritannien mit Freunden und Verwandten gefeiert. Diese Form des Brauchs ging mit etwas Verzögerung auch in Deutschland ein. Die Feier beschränkt sich in Deutschland in der Regel auf einen Tag.

Möchtest du deinen Junggesellenabschied in Würzburg feiern, bieten sich dir zahlreiche Optionen. Eine Idee ist ein Escape-Room, speziell für Junggesellenabschiede. In diesem müsst ihr gemeinsam knifflige Rätsel in einer kurzen Zeit lösen. Angeboten werden bei TeamEscape Würzburg diverse verschiedene Rooms; so seid ihr beispielsweise in einem Raum Agent*innen, die nach einem Terroristen suchen, und in einem anderen müsst ihr euch aus einem verlassenen Bergwerk befreien. Nur als Team und mit etwas Denkvermögen sowie Logik können die Spuren entdeckt und die Missionen erfüllt werden.

Idee 2: Interaktive Stadt-Rallye

Hast du eine sehr große Gruppe oder suchst nach einer Outdoor-Aktivität, könnte die Junggesellenabschied-Stadtrallye genau das Richtige sein. Im Gegensatz zu einer gewöhnlichen Stadtführung erwarten euch bei der interaktiven Rallye spannende Herausforderungen. Ihr bestreitet zusammen eine Rallye quer durch Würzburg, wobei euch zahlreiche Überraschungen, Spaß und Action erwarten.

Mit einem iPad ausgestattet werdet ihr 90 bis 120 Minuten lang von Station zu Station navigiert, bis ihr das Ziel erreicht. Am Endpunkt könnt ihr ein Erinnerungsfoto an den JGA erhalten.

Idee 3: Sport und Spaß beim Pole-Dance

Ein Mix aus Sport und Spaß erwartet euch als Junggesellen-Gruppe beispielsweise bei einem Pole-Dance-Workshop. Ganz egal, ob ihr es schon einmal gemacht habt oder einfach etwas ganz Neues probieren möchtet: Der Spaß steht hier ganz oben. Zudem sind Schnupperkurse perfekt dafür, sich einfach einmal auszutoben.

Wie genau der Kurs gestaltet wird, kann individuell besprochen werden. So könntet ihr beispielsweise zunächst nur einige Tricks erlernen oder euch gleich auf eine Choreografie stürzen.

Idee 4: Fränkischer Wein-Junggesellenabschied

Einen typisch fränkischen Junggesellenabschied kannst du auch sehr gut um das Thema "Wein" gestalten. In Würzburg finden von April bis September zahlreiche Weinfeste statt, die sich perfekt für den Anlass eignen.

Vielleicht sagt dir auch eher eine Wanderung durch die Weinberge gemeinsam mit deiner JGA-Gruppe zu. Stattet euch doch mit einem Picknick-Korb und etwas Wein to-go aus und schon kann es losgehen. Alternativ werden von den großen Weingütern Würzburgs Weinproben angeboten, die ihr nutzen könntet.

Idee 5: Junggesellenabschied auf einem Festival

In Würzburg finden auch 2023 wieder Festivals statt, die sich auch für einen Junggesellenabschied ideal eignen. So beispielsweise auch das Hafen Sommer Festival, bei welchem ihr auf der großen Freitreppe hinter dem Heizkraftwerk Platz findet und der Musik lauschen könnt. Die Kulisse setzt sich aus der schwimmender Bühne, Industriekultur und einem Blick auf die Weinberge zusammen. Wollt ihr lieber eine entspannte Tour durch die Stadt machen, könnte das StraMu-Festival sich ideal eignen. Bei diesem verwandelt sich die Fußgängerzone in ein buntes Theater, sodass euch in der Kulisse aus Straßenmusik und -kunst sicher nicht langweilig wird.

Etwas wilder und punkiger wird es bei dem Mission Ready Festival in Würzburg. Das Programm wird sowohl mit bekannten Persönlichkeiten als auch mit Newcomern der Punkrock-, Ska- und Hardcore-Musikszene gestaltet. Im Jahr 2023 erwarten euch 15 internationale Bands und spannende Newcomer*innen. Für das Festival wird der Flugplatz Würzburg / Giebelstadt verwendet. Neben dem Konzertgelände gibt es außerdem Campingplätze, die nach Bedarf gebucht werden können.

Idee 6: Grillboot-Party auf dem Würzburger Main

Eine normale Grillparty im Frühling oder Sommer zusammen zu gestalten, klingt zunächst nicht so spannend. Doch hier hat sich ein Anbieter ein ganz besonderes Konzept überlegt: Grill-Boote.

Mit den Booten könnt ihr einen ruhigen Ausflug über den Würzburger Main machen und gleichzeitig ein leckeres Barbecue machen. Auf ein Boot passen bis zu 10 Personen. Die BBQ-Donuts kannst du einfach online buchen.

Idee 7: Musik-CDs aufnehmen

Habt ihr etwas musikalisches Talent oder wollt etwas ganz Ausgefallenes ausprobieren, könntet ihr gemeinsam einen eigenen Song schreiben.

Diesen lasst ihr dann professionell in einem Tonstudio in Würzburg aufnehmen und werdet dabei von Profis unterstützt. Am Ende erhaltet ihr alle eine Kopie eures Songs, sodass ihr eine besondere Erinnerung an den Junggesellenabend habt.

Welches der Ideen den Vorlieben der zukünftigen Braut oder des zukünftigen Bräutigams entspricht, muss natürlich immer individuell entschieden werden. Was für die eine Person ein Highlight ist, ist für die andere vielleicht kein großer Spaß. Seid ihr euch in eurer Gruppe einig, ist jedoch ein unvergesslicher und spaßiger JGA garantiert.

Tipp: Mit unserem Quiz kannst du herausfinden, welcher Junggesellenabschieds-Typ du bist.