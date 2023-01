Umfrage zum Junggesellenabschied

City-Rallye und actionreiche Ideen für deinen JGA

und Ideen für deinen JGA Hier findest du Entspannung

JGA-Ideen für Party pur

Fazit

In Nürnberg gibt es eine Vielzahl an Aktivitäten und Events, die sich auch für einen JGA eignen. Welche der 7 Ideen für deinen Junggesellenabschied etwas wäre, musst du letztendlich selbst entscheiden. Habt ihr alle Spaß an dem Tag, ist ein unvergesslicher JGA garantiert.

Umfrage zum Junggesellenabschied und eine interaktive City-Tour

Im Jahr 2018 führte Splendid Research eine repräsentative Umfrage zum Thema Junggesellenabschied durch. Nur 25 % der deutschen Bürger*innen würden der Umfrage zufolge keinen JGA feiern. Der Spaß steht bei der Feier ganz oben. So gaben 44 % der JGA-Teilnehmer*innen an, dass ihnen nichts peinlich sei.

Neben Alkohol trinken waren essen und tanzen gehen beliebte Aktivitäten. Es gibt jedoch noch eine Vielzahl an weiteren, spannenden Möglichkeiten, einen Junggesellenabschied zu gestalten.

CityGames bietet dir interaktive und moderne Stadtrallyes an. Hier gibt es nicht nur eine Sightseeing-Tour, sondern auch unterhaltsame Aufgaben, die euch in Party-Laune bringen. Ihr werdet mit einem Tablet ausgestattet und werden mithilfe einer App gelenkt. Es werden besonders eure Geschicklichkeit, euer Wissen und eure Teamfähigkeit auf die Probe gestellt. Zu Beginn gibt es eine Einführung in die App. Habt ihr während der Tour Fragen, könnt ihr euch jederzeit an eine*n Teamer*in wenden. Zur Auswahl stehen eine spezielle JGA-Frauen-Tour sowie eine JGA-Männer-Tour. Je nachdem, wie weit ihr die Tour individuell mit Spielen oder Verkleiden ausschmückt, dauert die Tour etwa 3 bis 8 Stunden. Teilnehmen können 6 bis 40 Personen. Eine Buchung ganz nach deinen individuellen Wünschen kannst du per Mail oder telefonisch vornehmen.

Webseite : https://citygames-nuernberg.de/fun-touren/jga-frauen-tour/

: https://citygames-nuernberg.de/fun-touren/jga-frauen-tour/ Adresse : Josephsplatz 32, 90403 Nürnberg

: Josephsplatz 32, 90403 Nürnberg Telefon: 0911 63368350

Von Action bis hin zur Entspannung: Ideen für deinen JGA

Du suchst nach etwas Action für deinen JGA? Dann könnte das sogenannte Bubble Soccer etwas für dich sein. In Mannschaften tretet ihr gegeneinander an. Ihr müsst mindestens 8 Personen sein, um ein Spiel buchen zu können. Dabei geht es weniger um talentierte Fußball-Künste, sondern mehr um das schwungvolle Laufen in den Gegner oder die Gegnerin. Alle Spieler*innen befinden sich in einem aufblasbaren, transparenten Loopyball, sodass sich niemand verletzt. Der Spaß ist garantiert, wenn hin und wieder eure Teammitglieder durch die Luft gewirbelt werden. Ein Spiel dauert in der Regel 90 Minuten. Wichtig: Den Ort, also eine Wiese, einen Sportplatz oder ähnliches musst du selbst organisieren. Das Unternsehmen bringt dir dann das benötigte Equipment an deinen Wunschort.

Als Action-Freund*in könnte auch der Kletterwald Weiherhof der ideale Ort für deinen Junggesellenabschied sein. Er liegt mitten im Fürther Stadtwald bei Nürnberg. Hier kannst du ein JGA-Angebot buchen, welches 2 Stunden Klettern und 1 Stunde Bogenschießen beinhaltet. Die Buchungen kannst du einfach online durchführen. Dabei ist das Klettern nicht nur für Profis ein unvergesslicher Spaß: Es gibt 14 Parcours in mehreren Schwierigkeitsgraden, sodass für jede*n etwas dabei ist.

Webseite : https://www.kletterwald-weiherhof.de/index.php/specials/junggesellenabschied

: https://www.kletterwald-weiherhof.de/index.php/specials/junggesellenabschied Adresse: Banderbacher Straße 301, 90513 Zirndorf

Banderbacher Straße 301, 90513 Zirndorf Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag finden Gruppenbuchungen nach Voranmeldung statt. Freitag von 13:00 bis 18:00 Uhr. Samstag und Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr.

Möchtest du es bei deinem JGA lieber etwas ruhiger angehen lassen, könnte ein Wellness- und Spa-Tag das Richtige für euch sein. Lasst euch gemeinsam verwöhnen und genießt die volle Entspannung. Mögliche Programmpunkte, die du ganz nach deinen Vorstellungen zusammenstellen kannst, sind unter anderem Begrüßungscocktails, Kosmetikbehandlungen, Wellness-Massagen und ein Wildkräuterworkshop. Für die Gaumenfreude sorgt ein Catering-Unternehmen, welches euch mit leckerem Fingerfood, einem Buffet und Kuchen versorgt. Buchbar ist das Tages-Angebot für 5 bis 8 Personen von 13:00 Uhr bis circa 20:00 Uhr. Angeboten wird auch ein Verwöhn-Abend, der von 18:00 bis 22:00 Uhr geht und Verpflegung sowie eine Wellnessmassage oder eine Gesichtsbehandlung einschließt.

Webseite : https://www.wellness-scheune-kraftshof.de/pages/junggesellinnenabschied.php

: https://www.wellness-scheune-kraftshof.de/pages/junggesellinnenabschied.php Adresse : Glaserstraße 4, 90427 Nürnberg

: Glaserstraße 4, 90427 Nürnberg Öffnungszeiten : Dienstag bis Freitag von 10:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 19:00 Uhr. Samstags und weitere Termine nach Absprache.

: Dienstag bis Freitag von 10:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 19:00 Uhr. Samstags und weitere Termine nach Absprache. Telefon: 0911 35 06 111

Party-Fun beim Junggesellenabschied

Möchtet ihr gerne am Abend feiern gehen, könntet ihr einen Pub Crawl organisieren. Darunter versteht man eine geführte Kneipen-, Bar- und Club-Tour. In Nürnberg gibt es eine Menge an verschiedenen Bars und Clubs, die ihr an dem Abend entdecken könnt. Oft erwarten dich Welcome-Shots sowie ein kostenloser Eintritt. Du kannst dabei zwischen einer öffentlichen Partytour, bei der viele weitere feierfreudige Partygäste dabei sind, und einer privaten Tour, mit eigenem Guide, entscheiden. Für letztere müsst ihr mindestens 12 Personen sein. Eine Tour ist an jedem Tag der Woche buchbar und startet jeweils um 20:00 Uhr.

Du trinkst gerne Cocktails? Dann testet doch alle gemeinsam eure Barkeeper-Fähigkeiten und probiert euch am Mixen von Cocktails. Ein Cocktail-Kurs dauert um die 2,5 bis 3 Stunden, in denen ihr einiges über die Zutaten und die Reihenfolge der Zubereitung lernt. Insgesamt mixt ihr 6 verschiedene Cocktails, die ihr im Anschluss natürlich auch probieren könnt. Für einen JGA mit bis zu 20 Personen könnte dies eine spannende und außergewöhnliche Aktivität sein.

Party und Kosmetik-Entspannung gleichzeitig? Das Kosmetik-Studio Beauty&Tan hat es dir möglich gemacht, eine exklusive Party zu feiern, während ihr euch gemeinsam von Profis herrichten lasst. Ein Make-Over ist wahrscheinlich etwas, was man nicht so schnell wieder vergisst. Dabei könnt ihr beispielsweise zwischen Maniküren, Pediküren, Hand-Peelings oder Handmassagen wählen. Insgesamt dauert die Beauty-Party um die 4 Stunden, je nachdem, was ihr euch vorstellt. Bei dem Event könnt ihr sogar Tipps und Tricks lernen, die ihr später selber umsetzen könnt. In den Preis für die Buchung inbegriffen sind Sekt, Knabberein, Wasser, Limonaden und Kaffee. Auf Wunsch können auch Pizza, Pasta oder Kuchen serviert werden.

Webseite : https://beauty-tan.net/kosmetikstudio-party.html

: https://beauty-tan.net/kosmetikstudio-party.html Adresse: Schweinauer Hauptstr. 20, 90441 Nürnberg

Schweinauer Hauptstr. 20, 90441 Nürnberg Telefon: 0911 2547779

0911 2547779 Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 10:00 bis 18:00 Uhr. Montag ist Ruhetag.

Fazit

Ob du es bei deinem Junggesellenabschied lieber actionreicher oder ruhiger angehen lassen möchtest, ist natürlich dir überlassen. Es gibt in Nürnberg zahlreiche Angebote, die es dir möglich machen, den Tag ganz nach deinen Vorstellungen zu gestalten.