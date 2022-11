Franken vor 17 Minuten

Instagram-Ranking 2022

In den Top-10: Zwei fränkische Kleinstädte zählen zu den schönsten Deutschlands

Nicht nur Großstädte in Deutschland haben ihren Charme, auch die kleineren Orte ziehen jedes Jahr viele Ausflügler an. Ein neues Instagram-Ranking zeigt, welche deutschen Kleinstädte die Besucher dabei am liebsten fotografiert haben. Mit dabei sind auch mehrere fränkische Vertreter.