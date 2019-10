Brauereimuseum: Im Kulmbacher Mönchshof wird Bier- und Regionalgeschichte erlebbar

An die Anfänge erinnert sich Sigrid Daum, die bis Dezember 2016 Leiterin der Museen im Mönchshof war. Im September 1990 wurde die Idee eines geplanten Brauereimuseums auf dem Gelände der Mönchshof-Brauerei publik. Es sollte auf einer Ausstellungsfläche von rund 1000 Quadratmetern ein in Bayern bisher einmaliges Brauereimuseum entstehen - unter Einbezug der täglichen Produktionsabläufe. Alle handwerklichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Aspekte der Bierbraukunst sollten umfassend dokumentiert werden.

Kein Firmen- sondern didaktisches Museum

Das Projekt sollte jedoch kein Firmenmuseum, sondern ein didaktisches Museum zum Thema Brauwesen mit überregionaler Ausstrahlung sein. Man wollte das gesamte Brauereiwesen, alle damit verbundenen Handwerks- und Industriezweige und auch alle Kulmbacher Brauereien, in dieses Projekt mit einbeziehen. Vorgesehen für das Museumsprojekt waren die beiden Obergeschosse über dem Gastronomietrakt des Mönchshof-Bräuhauses.

Die Initiatoren waren Hans-Christof Ihring, damals Geschäftsführer bei Mönchshof, und Marketingleiter Andreas Eßer. Sie hatten schon im Juli 1990 Sigrid Daum mit der Projektleitung betraut. Sie hatte bereits Erfahrungen beim Aufbau eines Museum gesammelt und konnte schon bald ein Konzept präsentieren, das neben Brautechnik und Braukultur die historische Entwicklung des Brauwesens umfasste.

Ebenfalls 1990 engagierte die Mönchshof-Bräu den Kulmbacher Diplom-Kaufmann Bernhard Sauermann, einen leidenschaftlichen Sammler wirtschaftshistorischer Gegenstände, als weiteren Mitarbeiter für den Museumsaufbau. Er sollte sich vor allem um die Beschaffung und Erschließung von Exponaten kümmern.

Landrat Herbert Hofmann und Johannes Greipl , damals Leiter der Landesstelle für die nichtstaatliche Museen in Bayern, stellte Sigrid Daum ihr Grob-Konzept vor, die sich sofort begeistert zeigten - und am Ende der Sitzung war man sich einig: in Kulmbach sollte das "Bayerische Brauereimuseum" entstehen.

Damit gewann das Vorhaben eine bayerische Dimension. Es wurde einerseits das Anspruchsniveau deutlich gehoben, andererseits ergaben sich aber auch völlig neue Fördermöglichkeiten.

Um das Projekt finanziell und personell schultern zu können, entschloss man sich zu vier Bauabschnitten. Die erste Abteilung wollte man sehr rasch schaffen: "Die Kunst des Bierbrauens um 1900 und heute". "Das Produkt Bier", "Bierkultur im Wandel der Zeit" - und Räumlichkeiten für Sonderausstellungen sollten jeweils mit zeitlichem Abstand folgen.

Doch bei aller Anfangsbegeisterung sollte es noch Jahre bis zur Eröffnung dieses Brauereimuseums dauern. So musste man nicht nur Ausstellungsstücke finden, sondern auch die Fragen klären, wer Träger des Museums sein und wie das Projekt zu finanzieren sein würde.

Als Träger gründete man den gemeinnützigen Verein "Bayerisches Brauereimuseum Kulmbach e.V." mit Hans-Christof Ihring als Vorsitzendem. Sein Stellvertreter wurde Landrat Herbert Hofmann, die Stelle der Geschäftsführerin übertrug man Sigrid Daum. Gleichzeitig übernahm Bernhard Sauermann als Museumsleiter den technischen Aufbau des geplanten Museums.

Andreas Eßer, damals Marketingleiter der Reichelbräu, war sich sicher: In manchen Kellern, Dachböden und alten Kisten schlummern Schätze, die ein Stück Brauereigeschichte dokumentieren und auf diese Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden könnten.

Natürlich wurde das Museumsprojekt nicht ganz "bei Null" gestartet. So hatte schon der frühere Reichel-Braumeister Bernhard Schuhmann mit Akribie und großem Zeitaufwand ein Reichelbräu-Archiv eingerichtet. Es war 1986 eingeweiht worden, dann aber wieder in Vergessenheit geraten.

Und auch bei der Mönchshofbräu waren viele alte Dinge nicht einfach "untergegangen". Direktor Walter König und die Eigentümerfamilie waren ihrer Tradition sehr verpflichtet.

Die Bitte um Hilfe bei der Suche nach Exponaten fiel auf fruchtbaren Boden: Bedeutsamer waren größere Bestände, die zur Verfügung gestellt wurden bzw. die erworben werden konnten. So die Sammlungen "Hans Schmidt" und "Karl Moser". Hans Schmidt, Diplom-Braumeister und Lehrkraft an der hiesigen Berufsschule für die Brauerfachklassen, war ausgesprochen stolz auf seinen Beruf und hatte eine große Bibliothek an entsprechender Literatur und viele andere berufsbezogene Dinge zusammengetragen.

Karl Moser, von Beruf Seilermeister und aus einer alteingesessenen Kulmbacher Familie stammend, hatte eine beeindruckende und umfassende Sammlung von alten Bierkrügen und -gläsern aufgebaut. Jede Kulmbacher Brauerei - auch die kleinste vor 1900 - war dabei vertreten.

Später übergab der Kulmbacher Heinrich Schauer seinen umfangreichen Bestand von alten Büttnerwerkzeugen dem Museum. Diese Werkzeuge stammten aus seiner früheren Büttnerei bzw. Fassfabrik in der Lichtenfelser Straße, gegründet von seinem Vater Konrad Schauer. Und Herbert Löffler schenkte dem Museum schließlich seine wertvolle und umfangreiche Sammlung von historischen Ansichtskarten zum Thema Kulmbacher Bier.

Am 16. September 1994 konnte gefeiert werden: Die erste Abteilung des Bayerischen Brauereimuseums Kulmbach auf dem Gelände der Mönchshof-Brauerei war endlich fertig gestellt. Auf ca. 450 Quadratmetern hatte man eine kleine Brauerei aus der Zeit um das Jahr 1900 aufgebaut, in der - didaktisch aufbereitet - der Brauvorgang erläutert und die Zutaten des Bieres vorgestellt wurden. Der weitere Rundgang lud ein in die Arbeitswelt um die Jahrhundertwende. Originaldokumente, Fotos, Werkzeuge und Maschinen aus dem gesamtbayerischen Raum dokumentierten industrialisiertes Bierbrauen mit Dampfkraft und Transmissionen.

Das Brauereimuseum wies zwei Besonderheiten auf. Zum einen stand es auf historischem Boden. Denn dort hatte Gallus Knauer, der Abt des Klosters Langheim, vor 300 Jahren - zeitgleich mit dem Amtshof in Kulmbach - das "Vorwerk in der Blaich" errichten lassen. Und zum anderen war es in eine noch produzierende Brauerei eingebettet. Durch ein großes Fenster konnten die Besucher direkt auf das große kupferne Sudwerk der Mönchshofbrauerei schauen und so den Brauprozess live erleben.

Ehrengast bei der feierlichen Eröffnung war der bayerische Wirtschaftsminister Otto Wiesheu, der auch die Festansprache hielt. Am Sonntag, 25. Juni 1995, gelang hinsichtlich der touristischen Vermarktung ein wesentlicher Schritt: Unter dem Motto "Vom Bier- und Freizeitparadies Kulmbach in den Eisenbahnerhimmel Neuenmarkt" fand die erste Fahrt mit dem Dampfzug zwischen dem Bayerischen Brauereimuseum Kulmbach und dem Deutschen Dampflokomotiv-Museum Neuenmarkt statt.

Im Juni 1996 war das nächste Ziel erreicht: Das Museum konnte die Multivision "Bierbrauen heute" in Betrieb nehmen. Ein computergesteuertes, trickreiches Zusammenspiel von 15 Dia-Projektoren zeigte zum einen stimmungsvolle Szenen aus der Bierstadt Kulmbach, zum anderen führte es den Besucher eindrucksvoll in die moderne Brauwelt des Jahres 1996.

Weitere Einrichtungen folgten

Nach und nach folgten weitere Einrichtungen: Das Bayerische Bäckereimuseums wurde am 12. September 2008 im Beisein des bayerischen Ministerpräsidenten Günther Beckstein eröffnet. Als Grundidee für das Museumskonzept wurde der Weg des Getreidekorns nachvollzogen: vom Feld in der Landwirtschaft, über die Getreide-Mühle, hin zum Brot, das in der Backstube gebacken, im Laden verkauft, von der Hausfrau aufbewahrt und im täglichen Leben verspeist wird. Dazwischen gibt es Ausflüge in verschiedene Epochen mit unterschiedlichen, aber immer wiederkehrenden Aspekten.