Idylle am Guckaisee: Der einzige natürlich entstandene See in der Rhön

Der Guckaisee in Hessen ist umringt von Hügeln und Bäumen, die sich in dem ruhigen Wasser des Sees spiegeln und somit eine idyllische Atmosphäre bilden. Jedes Jahr steht der Guckaisee bei vielen Rhönbesuchern auf der Urlaubsliste, da es dort viele Freizeitmöglichkeiten zu erkunden gibt.

Der einzige auf natürlichem Weg entstandene See in der Rhön

Der Guckaisee liegt inmitten einer Talsohle und wird von den beiden Bergen Pferdskopf und Eube eingeschlossen. Bei dem Guckaisee handelt es sich um den einzigen natürlich entstandenen See in der Rhön. Man vermutet, dass der Bachlauf durch einen Bachrutsch aufgestaut wurde. Heute ist der See zweigeteilt und wird von dem umgebenden Ufern eingeschränkt.

Freizeit mit der ganzen Familie genießen

Der untere Teil des Sees ist zum Baden freigegeben und der obere Teil des Sees wird zum Kanu fahren genutzt. Es gibt einen langen Badesteg und schwimmenden Floßinseln auf dem See. Am Ufer befinden sich große Liegewiesen, die sich für viele verschiedene Spiele eignet, wie etwa Frisbee und andere Ballsportarten. Für die kleinen Gäste verspricht der Kinderspielplatz und der Wasserspielplatz ein großes Vergnügen.

Essen und Wandern am Guckaisee

Überkommt einem der Hunger, so kann im Restaurant-Cafe "Guckai-Stuben - Wirtshaus am See" auf der Sonnenterasse direkt am See lecker gegessen und getrunken werden.

Außerdem kann man dort prima wandern. Es gibt sogar die so genannte Extratour Guckaisee, auf der nicht nur der See, sondern auch die Wasserkuppe, der Pferdskopf und der Feldberg liegen.

Ein weiteres beliebtes Ausflugsziel ist der Kreuzberg in der bayerischen Rhön

Adresse

Kohlstöcken 3, 36163 Poppenhausen