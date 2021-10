Rheinland-Pfalz vor 1 Stunde

Herbstferienurlaub in Rheinland-Pfalz: Was es im Familienurlaub im Wonnegau zu erleben gibt

Der Herbst hat Einzug gehalten und zeigt sich mal stürmisch, mal golden. Auch stehen die Herbstferien für Menschen in Franken bereits vor der Tür - höchste Zeit also für die Urlaubsplanung. In dieser Serie stellen wir dir die besten Regionen für einen Herbsturlaub in Rheinland-Pfalz vor. Los geht's heute mit dem "Wonnegau".