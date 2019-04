Greifvogelpark Katharinenberg: Alles rund um Greifvögel aus aller Welt

In der Nähe von Wunsiedel, auf dem Katharinenberg befindet der Greifvogelpark mit Falknerei Katharinenberg. Dort können Tag- und Nacht-Greifvögel in ihren Volieren bestaunt werden. Außerdem gibt es einen Streichelzoo, einen großen Spielplatz und auch das Rotwildgehege zählt zum Bürgerpark am Katharinenberg, in den der Greifvogelpark eingebettet ist.

Die Flugshow bietet Spannung und Wissenswertes

Seit 2007 zählen Falken, Adler, Geier und Bussarde zu den Tag-Greifvögelnden , die es im Vogelpark zu sehen gibt. Nacht-Greifvögel sind Eulen, Uhus und Kauze. Bei den täglichen Flugshows sind die imposanten Tiere in Action zu erleben und besonders bei Kindern sehr beliebt.

Vierbeiner die begeistern

Der Streichelzoo mit Ziegen, Schafen und Mini-Schweinchen ist ebenfalls ein Highlight für die kleinen, aber auch großen Besucher des Greifvogelparks am Katharinenberg. Zum Austoben können die Kinder auch den benachbarten Spielplatz nutzen, während das Bistro die erwachsenen Besucher zum Entspannen einlädt. Weitere Infos zum Greifvogelpark gibt es hier.

Öffnungszeiten

Täglich, Montag Ruhetag (außer Montag ist ein Feiertag)

Flugvorführungen um 15:00 Uhr

Preise

Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren: 7,00€

Kinder unter 14 Jahren: 4,00€

Kinder bis 4 Jahre: kostenfrei

Familienkarte: 20,00€

Gruppen- und Saisonkarten verfügba

Adresse

Am Katharinenberg 1

95632 Wunsiedel

