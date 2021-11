Im Europa-Park in Rust startet bald in die Wintersaison 2021

in Rust startet bald in die Winterzauber in Deutschlands größtem Freizeitpark vom 27. November 2021 bis zum 9. Januar 2022

vom Die Magie von Schnee und Weihnachten erleben: Wintersaison im Europa-Park feiert 20. Geburtstag

Attraktionen und Gastronomie im Zeichen der kalten Jahreszeit

Gewinnspiel: Mit inFranken.de Ehrenkarten für den Europa-Park sichern

In wenigen Wochen startet Deutschlands größter Freizeitpark in seine Jubiläums-Wintersaison. Der Duft von gebrannten Mandeln und heißem Punsch liegt in der Luft, 3000 verschneite Tannenbäume und funkelnde Lichterketten säumen die Wege, während dicke Schneeflocken durch die Luft fliegen: Vom 27. November 2021 bis zum 9. Januar 2022 (außer 24./25. Dezember) verwandelt sich der Europa-Park in Rust (Baden-Württemberg) zum 20. Mal in ein magisches Winterwunderland.

Wintersaison ab 27. November: Europa-Park wird zum magischen Winterwunderland

Die 15 europäischen Themenbereiche verzaubern mit ihren glitzernden Christbaumkugeln und winterlich geschmückten Fassaden Besucher jeden Alters. Auch in der Wintersaison gibt es ein hochkarätiges Showprogramm und atemberaubende Attraktionen. Auf der Fassade des "Eurosat - CanCan Coaster" begeistert eine neue 3D-Videomapping-Show mit ganz besonderen Lichteffekten. Neben dem Europa-Park begrüßt auch die ganzjährig geöffnete Wasserwelt Rulantica mit dem neuen einzigartigen Unterwasser-Erlebnis "Snorri Snorkling VR" die Besucher.

Die Wintersaison im Europa-Park verspricht im Jubiläumsjahr ganz besondere magische Stunden voller unvergesslicher Momente – sei es bei einem Spaziergang durch die 15 liebevoll dekorierten europäischen Themenbereiche oder im imposanten Riesenrad "Bellevue" hoch oben über dem Lichtermeer. Für Achterbahnfans ist der Geschwindigkeitsrausch bei einer rasanten Fahrt mit der Katapultachterbahn "blue fire Megacoaster powered by Nord Stream 2" durch die schroffen Felslandschaften Islands oder einem Höhenflug in der Stahlachterbahn "Silver Star" garantiert.

Im Österreichischen Themenbereich können sich Jung und Alt seit diesem Sommer mit der elsässischen Dino-Oma Madame Freudenreich auf eine neue VR-Experience im "Alpenexpress Coastiality" begeben. Gemeinsam mit den liebenswürdigen Dinosauriern beginnt in "Madame Freudenreich Dino-Rennen VR" ein turbulentes Seifenkistenrennen über Stock und Stein. Eine abenteuerreiche Bootsfahrt durch den indonesischen Dschungel erleben Seeräuber in der wiedereröffneten Familienattraktion "Piraten in Batavia". Bei einer Reise im "Voletarium" tauchen die Gäste in die atemberaubenden Landschaften Europas ein.

Winterhighlights und romantische Weihnachtsmärkte

Im Skandinavischen Themenbereich können Jung und Alt außerdem auf einer riesigen Eislauffläche ihre Bahnen drehen. Mit eisigen Winterhighlights wie der beliebten "FIS Snowkidz - Kinderskischule" und den Snow-Tubes auf der Wiese neben der "Tiroler Wildwasserbahn" wird der Aufenthalt auch für die jüngsten Besucher zu einem einzigartigen Erlebnis. Zum Staunen bringt die Kinder auch der Indoor-Spielplatz "Die wunderbare Welt der Kinder" im Spanischen Themenbereich.

Um den "Europa-Brunnen" im Eingangsbereich und im Schlossgarten gibt es in diesem Jahr einen gemütlichen Weihnachtsmarkt mit einem bunten Mix aus altbekannten und neuen winterlichen Delikatessen aus der Region, aber auch vom gesamten europäischen Kontinent. Ebenfalls im Schlossgarten sorgen 45 riesige Lichterfiguren aus Metall für eine ganz besondere Winterstimmung. Auch in der Winterzeit bietet der Europa-Park ganz besondere kulinarische Highlights. In den zahlreichen Restaurants dürfen die Gäste Hirschgulasch mit Spätzle oder Waldpilzragout mit Knödel genießen. Zwischen Schnee und Tannenbäumen können sie sich außerdem mit einem Früchtepunsch aufwärmen und bei einer leckeren Bratwurst oder frisch gebackenen Baumstriezeln Pläne für den restlichen Erlebnisurlaub schmieden. Danach bietet sich ein Spaziergang durch den liebevoll geschmückten Historischen Schlosspark Balthasar mit seiner traumhaften Atmosphäre an.

Die kalte Jahreszeit ist auch die Zeit, in der Wünsche in Erfüllung gehen – bei der Eisshow "Surpr'Ice presents a Christmas Dream" ist das ganz sicher der Fall. Internationale Eiskunstläufer begeistern mit Akrobatik und Choreografien. Die Vorbereitungen auf das langersehnte Weihnachtsfest sind auch immer mit allerlei Vorbereitungen verbunden: Einkaufen, Kochen, Geschenke verpacken und den Tannenbaum schmücken. Darum geht es auch in den "Snow Angels". In der Show dürfen sich Musikfans von weihnachtlichem Live-Gesang mit Ornella de Santis und Maisie Humphreys verzaubern lassen. Dazu bietet das Europa-Park Showballett akrobatische Nummern und ein Artist eine ganz besondere Jonglage-Darbietung.

Europa-Park 2021/22: Öffnungszeiten im Winter

Der Europa-Park ist in der Wintersaison 2021/22 täglich von 11 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Geschlossen ist der Park am 24. und 25. Dezember 2021.

täglich von 11 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Geschlossen ist der Park am 24. und 25. Dezember 2021. Die Wasserwelt Rulantica ist täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet (ab 9 Uhr für Gäste der Europa-Park Hotels).

ist täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet (ab 9 Uhr für Gäste der Europa-Park Hotels). Weitere Infos gibt es unter den Infolines 07822 776688 (Europa-Park) bzw. 07822 776655 (Rulantica) sowie auf www.europapark.de.

Karten gibt es im Ticketshop tagesbasiert und online.

Hinweis zur Wintersaison: Bei extremen Witterungsverhältnissen und Temperaturen kann es zu Betriebseinschränkungen der Fahrattraktionen kommen. Die Attraktionen "Fjord Rafting", "Tiroler Wildwasserbahn", "Atlantica SuperSplash", "African Queen", "Lítill Island" und "Quipse Paddle Boats" sind in der Wintersaison geschlossen.

Aktuelle Corona-Info: Die Gesundheit der Besucher und Mitarbeiter hat für den Europa-Park höchste Priorität. Das gesamte Erlebnis-Resort bietet sicheres Freizeitvergnügen mit einem umfangreichen Hygienekonzept, das in enger Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden entwickelt wurde.

Der Zutritt zum Europa-Park ist beschränkt auf Personen, die als vollständig geimpft, genesen oder getestet gemäß der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg gelten.

Jetzt mitmachen und Eintrittskarten für den Europa-Park gewinnen!

Wer Lust auf den Europa-Park bekommen hat, kann jetzt an unserem Gewinnspiel teilnehmen: inFranken.de verlost zwei Mal zwei Ehrenkarten für den winterlichen Europa-Park in Rust. Die Ehrenkarten sind zeitlich nicht befristet, sondern auch noch in einer Wintersaison der Folgejahre gültig.

Teilnahmebedingungen:

Die Gewinner werden ausgelost und per E-Mail informiert. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Veranstalter des Gewinnspiels ist inFranken.de GmbH & Co KG. Die Mitarbeiter der Mediengruppe Oberfranken und der Kooperationspartner sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person ab 18 Jahren, die ihren ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat. Die Namen der Gewinner werden erfasst, aber nach Abwicklung des Gewinnspiels gelöscht.

