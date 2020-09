Rust (Baden) aktualisiert vor 20 Minuten

Gewinnspiel

Im Europa-Park beginnt die schaurig-schöne Halloweenzeit: Jetzt Eintrittskarten gewinnen

Im Europa-Park in Rust (Baden-Württemberg) bricht die Zeit der Hexen und Geister an: Vom 26. September bis zum 8. November 2020 verwandelt sich Deutschlands größter Freizeitpark anlässlich seines Halloween-Events in eine geheimnisvolle Herbstlandschaft, in der Gruselfans voll auf ihre Kosten kommen. inFranken.de verlost in Kooperation mit dem Europa-Park zweimal zwei Ehrenkarten.