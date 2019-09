Gruseliger Halloween-Spaß im Europa-Park: Jetzt Eintrittskarten gewinnen

Der Herbst hat begonnen und damit wird auch die Halloween-Zeit wieder eingeläutet. Und damit wandelt Deutschlands beliebtester Freizeitpark vom 28. September bis 2. November seine Themenbereiche wieder in schaurig schöne Gruselwelten. 180 000 Kürbisse, 15 000 Chrysanthemen, Maispflanzen und Unmengen an Strohballen sorgen für eine herbstliche Umgebung. Spinnenweben, Hexen und Gespenster lassen furchterregende Szenerien entstehen.

Spooky Kids Village, Grusellabyrinth und Gespensterjahrmarkt: Halloween-Specials im Europa-Park

Nicht nur das visuelle Umfeld wird der gespenstischen Jahreszeit angepasst. Auch finden wieder zahlreiche Attraktionen für Groß und Klein im Zeichen des Schreckens statt: Schminkecken, welche die kleinen Besucher in kleine Vampire, Hexen oder Piraten verwandeln; Live-Darsteller, die für echte Schreckensmomente sorgen; Suchtouren nach Kürbiswichteln oder die tägliche Halloween-Parade; sämtliche Themenbereiche locken mit Spiel und Gruselspaß.

Die Apokalypse steht bevor: Horror Nights - Traumatica

Besucher ab 16 Jahren können sich in fünf Gruselhäusern beweisen. Sind sie den Gefahren einer drohenden Apokalypse gewachsen und schaffen es unbeschadet aus der Gefahrenzone? Auch berauschende Achterbahnen und Illusionsfahrten sind für die Event-Gäste geöffnet. Wer danach noch nicht genug von Horror und Schrecken hatte, findet im Vampire's Club die richtige Location für einen leckeren Drink zu schaurig schönen Beats.

Öffnungszeiten:

Vom 27. September bis 2. November jeden Freitag und Samstag

Außerdem am 2., 3., 13., und 20. Oktober

Vom 24. Oktober bis 2. November täglich (außer 28.10. und 29.10.)

Einlass ist jeweils ab 18.45 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr

In der Eis-Arena findet jeweils um 21 Uhr und 22.30 Uhr die Traumatica Show statt

Der Vampire's Club ist jeweils freitags und samstags, sowie am 31. Oktober geöffnet

Zutritt ist erst ab 16 Jahren gestattet (auch mit Erziehungsberechtigten kein Zutritt unter 16 Jahren)

Die SWR3 Halloween-Party

Am 31. Oktober findet wieder Deutschlands größte Halloween-Party im Europa-Park statt. Von 22 Uhr bis 2 Uhr legen an verschiedenen Stationen SWR-DJs auf. Ausgewählte Fahrgeschäfte haben an dieem Abend länger geöffnet, um für genügend Adrenalin im Blut zu sorgen.

Öffnungszeiten in der Sommersaison

Der Europa-Park ist in der Sommersaison 2019 vom 6. April bis zum 3. November täglich von 9 Uhr bis mindestens 18 Uhr geöffnet. Weitere Infos gibt es unter der Infoline 07822 776688 und auf www.europapark.de.

Jetzt mitmachen und Eintrittskarten für den Europa-Park gewinnen!

Wenn du Lust auf den Europa-Park bekommen hast, dann nimm jetzt an unserem Gewinnspiel teil: inFranken.de verlost zwei Mal zwei Ehrenkarten für den Europa-Park in Rust. Die Ehrenkarten sind zeitlich nicht befristet, sondern auch noch in einer Sommersaison der Folgejahre gültig.

Teilnahmebedingungen:

Die Gewinner werden ausgelost und per Mail informiert. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Veranstalter des Gewinnspiels ist inFranken.de GmbH & Co KG. Die Mitarbeiter der Mediengruppe Oberfranken und der Kooperationspartner sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person ab 18 Jahren, die ihren ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat. Die Namen der Gewinner werden erfasst, aber nach Abwicklung des Gewinnspiels gelöscht.

Und so geht es: Einfach das folgende Formular ausfüllen. Teilnahmeschluss ist der 27.09.2018 um 9 Uhr. Die Auswertung des Gewinnspiels und Benachrichtigung der Gewinner erfolgt am gleichen Tag. Viel Glück, wir von inFranken.de drücken die Daumen!

Pflichtfeld! Bitte ausfüllen.