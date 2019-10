Jetzt mitmachen und Eintrittskarten für den Europa-Park gewinnen!

Wer Lust auf den Europa-Park hat, kann jetzt an unserem Gewinnspiel teilnehmen: inFranken.de verlost zwei Mal zwei Ehrenkarten für den winterlichen Europa-Park in Rust. Die Ehrenkarten sind zeitlich nicht befristet, sondern auch noch in einer Wintersaison der Folgejahre gültig.

Teilnahmebedingungen:

Die Gewinner werden ausgelost und per E-Mail informiert. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Veranstalter des Gewinnspiels ist inFranken.de GmbH & Co KG. Die Mitarbeiter der Mediengruppe Oberfranken und der Kooperationspartner sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person ab 18 Jahren, die ihren ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat. Die Namen der Gewinner werden erfasst, aber nach Abwicklung des Gewinnspiels gelöscht.

Und so geht es:

Einfach das folgende Formular ausfüllen. Teilnahmeschluss ist Freitag, 15.11.2019, um 10 Uhr. Die Auswertung des Gewinnspiels und Benachrichtigung der Gewinner erfolgt unmittelbar danach. Viel Glück, wir von inFranken.de drücken die Daumen!

