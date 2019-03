Galaktischer Spaß zum Start der Sommersaison: Jetzt Eintrittskarten für den Europa-Park Rust gewinnen!

Von Europa bis in den Weltraum: Der Europa-Park in Rust (Baden-Württemberg) begeistert Jung und Alt mit über 100 Attraktionen und Shows. Auf einer Fläche von 95 Hektar laden 15 europäische Themenbereiche mit landestypischer Architektur, Gastronomie und Vegetation zu einer einzigartigen Entdeckungstour ein.

Traumzeit-Dome und Eurosat - neue Attraktionen im Europa-Park

In der Saison 2019 dürfen die Besucher dabei auf viel Neues gespannt sein: Im Traumzeit-Dome gibt das 360-Grad-Filmabenteuer "Mission Astronaut" spektakuläre Einblicke in die Welt der Raumfahrt. Eine weltweit einzigartige Neuheit im Französischen Themenbereich vereint gleich zwei davon in einer Attraktion: Dabei stehen entweder ein klassisches Achterbahnvergnügen im Dunkeln und eine spannende Tour mit dem "Eurosat - CanCan Coaster" oder ein innovatives Virtual-Reality-Erlebnis und ein futuristischer Trip mit "Eurosat Coastiality" zur Wahl.

Außerdem eröffnet im Laufe der Saison der farbenfrohe Skandinavische Themenbereich samt Gastronomie- und Shoppingangeboten. Die "Schatzkammer" in der Deutschen Allee bietet einen ersten Vorgeschmack auf die Themenfahrt "Piraten in Batavia", die 2020 realisiert wird.

Bereits ab diesem Sommer sorgen die Junior-Club-Studios im Niederländischen Themenbereich für jede Menge Spaß und Action bei den Kids. Nach einer aufregenden Reise quer über den Kontinent können die kleinen und großen Gäste sowohl in den parkeigenen Erlebnishotels als auch im Camp Resort Kraft für neue Expeditionen tanken. Ab 31. Mai heißt das neue Europa-Park Hotel "Krønasår" die ersten Besucher willkommen.

Am 6. April 2019 startet der Europa-Park in die Sommersaison

Der Europa-Park ist in der Sommersaison 2019 vom 06. April bis zum 03. November täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet (längere Öffnungszeiten in der Hauptsaison). Infoline: 07822 / 77 66 88. Weitere Informationen auch unter www.europapark.de.

Jetzt mitmachen und Eintrittskarten für den Europa-Park gewinnen!

Wenn du Lust auf den Europa-Park bekommen hast, dann nimm jetzt an unserem Gewinnspiel teil: inFranken.de verlost zwei Mal zwei Ehrenkarten für den Europa-Park in Rust. Die Ehrenkarten sind zeitlich nicht befristet, sondern auch noch in einer Sommersaison der Folgejahre gültig.

Teilnahmebedingungen:

Die Gewinner werden ausgelost und per Mail informiert. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Veranstalter des Gewinnspiels ist inFranken.de GmbH & Co KG. Die Mitarbeiter der Mediengruppe Oberfranken und der Kooperationspartner sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person ab 18 Jahren, die ihren ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat. Die Namen der Gewinner werden erfasst, aber nach Abwicklung des Gewinnspiels gelöscht.

Und so geht es: Einfach das folgende Formular ausfüllen. Teilnahmeschluss ist Freitag, 05.04.2019, um 9 Uhr. Die Auswertung des Gewinnspiels und Benachrichtigung der Gewinner erfolgt am gleichen Tag. Viel Glück, wir von inFranken.de drücken die Daumen!

