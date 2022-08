Achterbahn, Karussell, Go-Kart oder Baggerfahren? In Franken gibt es eine Vielzahl an Freizeitparks

Achterbahnen, Karussells, Wildwasserfahrten: Wer von solchen Attraktionen gar nicht genug bekommen kann, ist im Freizeitpark goldrichtig. In Franken reicht die Bandbreite von Indoor-Spielplätzen für die Kleinen bis hin zu Monster-Baggerfahren für die Großen. Gerade in den Ferien sorgt ein Besuch im Freizeitpark für Spaß und Abenteuer-Freude für die gesamte Familie. Die Erlebnisparks in Franken sind facettenreich und versprechen große Abenteuer. Wir haben acht Freizeitparks wir für dich zusammengefasst.

Der Erlebnispark in Schloss Thurn in Heroldsbach

Schloss Thurn bietet mit seiner märchenhaften Erlebniswelt und der Mischung aus Spiel, Spaß und Spannung ein ganz besonderes Erlebnis für die ganze Familie an. Der Park wurde in den angelegten Schlosspark mit seinem alten Baumbestand und Weihern integriert und erhält dadurch eine natürliche Atmosphäre.

Auch an Aktivitäten hat der Erlebnispark Schloss Thurn einiges zu bieten: Bootsfahrten, lustige Western- und Zaubershows, Ritterturniere, ein Besuch im Fledermauszentrum sowie eine Achterbahn und eine Wildwasserbahn. Gegessen werden kann im Saloon in der Westernstadt oder in der Natur mit Schlossblick.

Auf einen Blick:

Adresse: Schlossplatz 4, 91336 Heroldsbach

Schlossplatz 4, 91336 Heroldsbach Öffnungszeiten: Abhängig vom Wetter und Kalendertag, Kernöffnungszeit ist von 10 bis 17 Uhr

Abhängig vom Wetter und Kalendertag, Kernöffnungszeit ist von 10 bis 17 Uhr Eintrittspreise: Erwachsene 31,90Euro, Kinder 29,90Euro, Senioren 28,90Euro, Sparticket 2+2 Family & Friends 105,90Euro

Erwachsene 31,90Euro, Kinder 29,90Euro, Senioren 28,90Euro, Sparticket 2+2 Family & Friends 105,90Euro Telefon: +49 9190 929898

+49 9190 929898 Internet: Erlebnispark in Schloss Thurn

Das Takka-Tukka Abenteuerland in Gerolzhofen

Das Takka-Tukka Abenteuerland bietet für Kinder bis zu 12 Jahren einen Indoor- und Außenbereich mit vielen verschiedenen Spielattraktionen an. Dort können sich die Kinder nach Lust und Laune austobe, spielen und Abenteuer erleben. In der Indoorhalle befindet sich ein Kletterparcours, eine Wabbelburg, Hüpf-Affe, eine Trampolin-Anlage und eine Kletterwand.

Abenteuerlicher wird es bei der Elektro-Kartbahn, einem Bobby-Car-Parcour sowie einer Torschusswand. Auch verschiedene Tischspielgeräte wie Airhockey oder Kicker stehen zur Verfügung. Für große und kleine Kids finden sich Attraktionen auf einer Fläche von insgesamt über 3.800 Quadratmetern.

Auf einen Blick:

Adresse: Dr.-Georg-Schäfer-Sraße 3, 97447 Gerolzhofen

Dr.-Georg-Schäfer-Sraße 3, 97447 Gerolzhofen Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch geschlossen, Donnerstag und Freitag 14 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag 12 bis 19 Uhr

Montag bis Mittwoch geschlossen, Donnerstag und Freitag 14 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag 12 bis 19 Uhr Eintrittspreise: Kinder von 1-3 Jahre 4,90Euro, Kinder ab 4 Jahre 7,50 Euro, Erwachsene 4,30 Euro

Kinder von 1-3 Jahre 4,90Euro, Kinder ab 4 Jahre 7,50 Euro, Erwachsene 4,30 Euro Telefon: 01522-675 7375

01522-675 7375 Internet: Takka Tukka Gerolzhofen

Das Freizeit-Land Geiselwind

Das Freizeit-Land Geiselwind ermöglicht es in viele verschiedene Themenwelten einzutauchen und seiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Dazu gehören das Abenteuer-Land, das Piraten-Land, das Zirkus-Land, das Tuki-Land, das Safari-Land und das Horror-Land. Neben vielen Fahrgeschäften, wie Kinderkarussell, Wildwasserbahn oder Freifallturm, werden auch Hüpfburgen, Rutschbahnen, Kinderschminken, Bootsfahrten und vieles mehr angeboten.

Außerdem lädt das Freizeit-Land auch zu den vielen unterschiedlichen Shows ein. Der genaue Veranstaltungsplan kann der Internetseite vom Freizeit-Land entnommen werden.

Auf einen Blick:

Adresse: Wiesentheider Str. 25, 96160 Geiselwind

Wiesentheider Str. 25, 96160 Geiselwind Öffnungszeiten: Kernöffnungszeiten von 9 bis 18 Uhr

Kernöffnungszeiten von 9 bis 18 Uhr Eintrittspreise: Besucher unter einem Meter sind kostenfrei, Besucher ab einem Meter und Senioren 32,50Euro, Besucher ab 1,40 Meter 42,50 Euro

Besucher unter einem Meter sind kostenfrei, Besucher ab einem Meter und Senioren 32,50Euro, Besucher ab 1,40 Meter 42,50 Euro Telefon: 09556 / 9211-92

Internet: Freizeit-Land Geiselwind

Der Playmobil FunPark in Zirndorf

Der Playmobil FunPark ist ein beliebtes Ausflugsziel für Familien mit jüngeren Kindern. Auf 90.000 Quadratmetern finden sich unterschiedliche Playmobil-Spielwelten im XXL-Format, wie Polizeistation, Wilde Westen oder Ritterburg, sowie viele Aktivspielplätze und Kletter- und Balanciermöglichkeiten. An warmen Tagen können sich die Kinder auch auf dem Wasserspielplatz oder im Sand-Matsch-Bereich austoben.

Diverse Shows und Events laden Groß und Klein zum Feiern ein. Den genauen Veranstaltungskalender kannst du der Internetseite entnehmen. Im Ravensburger Spieleland Restaurant kann zudem der Hunger mit der ganzen Familie gestillt werden.

Auf einen Blick:

Adresse: Brandstätterstraße 2 -10, 90513 Zirndorf

Brandstätterstraße 2 -10, 90513 Zirndorf Öffnungszeiten: Hauptsaison täglich von 9 bis 19 Uhr

Hauptsaison täglich von 9 bis 19 Uhr Eintrittspreise: Tagesticket 15,90 Euro, Tagesticket ermäßigt 14,90 Euro

Tagesticket 15,90 Euro, Tagesticket ermäßigt 14,90 Euro Telefon: +49-911-9666-1455

+49-911-9666-1455 Internet: Playmobil FunPark

Der Monsterpark in Rattelsdorf

Im Monsterpark können sowohl Kinder als auch Erwachsene die große Auswahl an verschiedenen Baggern austesten. Neben viel Platz zum selber baggern, gibt es ein Museum mit alten Baggern, Rundkurse für die Kleinen, wie etwa Traktorrennen und Elektro-Autos, sowie eine Bagger-Show. Im Park gibt einen kleinen Imbiss, aber es darf auch Essen und Trinken mitgebracht werden.

Besuchende können sich zwischen drei verschiedenen Bagger-Klassen entscheiden. Im größten Baggerpark Deutschlands dürfen sich die Gäste auch über den größten Monsterbagger Deutschlands freuen.

Auf einen Blick:

Adresse: Im Stock 11, 96179 Rattelsdorf

Im Stock 11, 96179 Rattelsdorf Öffnungszeiten: Saisonstart: 2. Juli 2022, samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr

Saisonstart: 2. Juli 2022, samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr Eintrittspreise: Miniklasse 30 Minuten für 20 Euro, Mittelklasse 30 Minuten für 90 Euro, Monsterklasse 30 Minuten für 150 Euro

Miniklasse 30 Minuten für 20 Euro, Mittelklasse 30 Minuten für 90 Euro, Monsterklasse 30 Minuten für 150 Euro Telefon: 09547 304

Internet: Monsterpark in Rattelsdorf

Der Märchenwald in Sambachshof

Der Märchenwald ist umringt von Wäldern und bietet eine idyllische Atmosphäre. Erwachsenen können hier in der Natur entspannen und Kinder können sich mit den Fahrtattraktionen, wie Elektro-Traktoren, einer kleinen Eisenbahn, im Kinder-Riesenrad, im Micky-Maus-Karussell, auf Trampolinanlagen, mit Baggerspiele, in einer Indoorhalle und vielem mehr austoben.

Außerdem bietet der Märchenwald einen Rundgang durch den Wald, in dem verschiedene kleine Märchenwelten aufgebaut sind. Selbstverständlich ist auch durch gastronomische Einrichtungen für Essen und Trinken gesorgt.

Auf einen Blick:

Adresse: Sambachshof 1, 97631 Bad Königshofen

Sambachshof 1, 97631 Bad Königshofen Öffnungszeiten: 10. April 2022 bis zum 16. Oktober 2022 von 10 bis 18 Uhr

10. April 2022 bis zum 16. Oktober 2022 von 10 bis 18 Uhr Eintrittspreise: Erwachsene und Kinder 12 Euro, Senioren und Begleitpersonen 11 Euro

Erwachsene und Kinder 12 Euro, Senioren und Begleitpersonen 11 Euro Telefon: 09761 - 2614

09761 - 2614 Internet: Märchenwald Sambachshof

Der E-Fun-Park in Pottenstein

In diesem Park kann man sich auf einem großen Gelände an Segways (ab 10 Jahren), E-Go-Karts (ab einer Körpergröße von 1,15 Meter), E-Motorräder und E-Bikes ausprobieren oder zusammen in einer Gruppe ein paar Runden damit drehen. Durch die Elektro-Mobilität sorgt der Park für ein nachhaltiges Abenteuer auf der Piste.

Auf einen Blick:

Adresse: Am Langen Berg 28, 91278 Pottenstein

Am Langen Berg 28, 91278 Pottenstein Öffnungszeiten: Kernöffnungszeiten 10 bis 18 Uhr, aktuelle Öffnungen auf der Website

Kernöffnungszeiten 10 bis 18 Uhr, aktuelle Öffnungen auf der Website Eintrittspreise: Segway 16 Minuten für 20 Euro, E-Go-Kart 14 Minuten für 10 Euro, diverse andere Angebote auf der Website

Segway 16 Minuten für 20 Euro, E-Go-Kart 14 Minuten für 10 Euro, diverse andere Angebote auf der Website Telefon: +49 9243 7014011 / +49 179 9148212

+49 9243 7014011 / +49 179 9148212 Internet: E-Fun-Park Pottenstein

Das Tucherland in Nürnberg

Das Tucherland besteht aus einer 3.800 Quadratmeter großen Indoor-Spielfläche und einem weitläufigen Outdoor-Areal bei dem es unterschiedliche Abenteuer für die ganze Familie zu erleben gibt. Es erwartet dich ein Hochseilgarten, eine Soccer-Arena, eine Kletterwand, Hüpfburgen, Trampolinanlagen, Rutschbahnen, Minigolfanlage und vieles mehr.

Ein Highlight im Außenbereich ist der Verkehrsübungsplatz. Hier können alle kleinen Rennfahrer ihr Wissen um die Regeln im Straßenverkehr unter Beweis stellen. Auf über 600 m² können die Kinder realistische Situationen aus dem Straßenverkehr meistern.

Auf einen Blick:

Adresse: Marienbergstraße 102, 90411 Nürnberg

Marienbergstraße 102, 90411 Nürnberg Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag geschlossen, Freitag von 14:30 bis 18:30 Uhr, Samstag / Sonntag / Feiertag von 09:30 Uhr bis 13:30 Uhr und 14:30 Uhr bis 18:30 Uhr

Montag bis Donnerstag geschlossen, Freitag von 14:30 bis 18:30 Uhr, Samstag / Sonntag / Feiertag von 09:30 Uhr bis 13:30 Uhr und 14:30 Uhr bis 18:30 Uhr Eintrittspreise: Kinder unter 2 Jahren sind kostenfrei, Kinder bis einem Meter zahlen 7,90 Euro, Kinder ab einem Meter zahlen 10,90 Euro, Erwachsene zahlen 6,90 Euro

Kinder unter 2 Jahren sind kostenfrei, Kinder bis einem Meter zahlen 7,90 Euro, Kinder ab einem Meter zahlen 10,90 Euro, Erwachsene zahlen 6,90 Euro Telefon: 0911 – 23 999 99

0911 – 23 999 99 Internet: Tucherland in Nürnberg

