Saisonstart vom größten Freizeitpark Bayerns: Das Freizeit-Land Geiselwind überrascht mit vielen Neuheiten

Das überrascht mit vielen Neuheiten Abenteuer für Action-Freunde: neue Achterbahnen, Indoor-Spielplätze, Unterwasserwelten und 4D-Kino

Kulinarische Vielfalt: Neue und modernisierte Gastronomiebereiche und "Seaside" Ressort laden zum ausgiebigen Familienausflug ein

Seit der Übernahme von Matthias Mölter im Jahr 2017 gibt es nur ein Ziel im Freizeit-Land Geiselwind: Von ganz klein bis ziemlich groß – Action, Fun und Abenteuer für die ganze Familie. 2020 und 2021 ging es wegen Corona später los – dieses Jahr kommt Bayerns größter Freizeitpark aber wieder pünktlich aus der Winterpause. So dürfen sich Besuchende nicht nur auf über 120 Attraktionen freuen, sondern auch über neue Achterbahnen, neue Besonderheiten im Safari-Land "Taka Waka" oder Indoor-Spielplätze in "Tukis Unterwasserwelt". Hier erfährst du alles über die neuen Besonderheiten im Freizeit-Land Geiselwind.

Saisonstart 2022 mit frischen Attraktionen: Umgestaltung und Neuheiten der Park-Elemente

Achterbahnen, Karussells und eine Menge anderer Schabernack: Ein Tag im Freizeitpark verspricht Action, Spaß und Abwechslung vom Alltag, nach der sich viele Menschen in diesen Tagen sehnen. Seit dem 10. April 2022 dürfen sich Besuchende nicht nur auf den üblichen Adrenalinkick freuen, sondern auch Neuheiten und Umgestaltungen bewundern. In fast allen Bereichen wurden die letzten Monate genutzt, um neue Elemente in die Themenwelten zu integrieren oder Modernisierungen vorzunehmen.

"Auch während des Lockdowns haben wir viel und fleißig investiert. Wir freuen uns, dass es jetzt endlich wieder los gehen kann," so der Geschäftsführer Matthias Mölter im Gespräch mit inFranken.de. Bevor die einzelnen Erneuerungen vorgestellt werden, gibt es hier die Zahlen und Fakten zur Modernisierung des Freizeit-Landes im Überblick:

1.000 neue Pflanzen und Sträucher

20 Kilometer neue Kabel wurden verlegt

5.000 Liter neue Farbe und Lacke

10.000 Quadratmeter neues Pflaster

Action und Spaß durch neue Attraktionen in diesen Themenwelten

2019 eröffnete der Themenbereich "Drachenbucht" mit einer kilometerlangen Wegstrecke im Labyrinth "Meister Ling`s magischer Garten". Mit "Lukis verrückte Farm“ wurde 2020 der zweite neue Themenbereich, ein Bauernhof mit 14 Attraktionen, darunter "Häschen hüpf" und die Spielscheune fertig gestellt. Neu in dieser Saison ist auf 1.000 Quadratmetern die Indoor-Spielhalle "Tukis Unterwasserwelt". Hier finden vor allem die kleinen Gäste ein Paradies für sich, mit Bälle-Pool, Klettermöglichkeiten, Hindernis-Parkour und vielen weiteren Spielemöglichkeiten. Der dritte Themenbereich "Forbidden Kingdoms" eröffnete 2021. Hier erlebst du Adrenalin in 80 Metern Höhe auf "Merlin and the Magic Circle" und Loopings auf dem neuen "Cobra Coaster".

"Taka Waka" im Safari Land ist eine weitere Neuheit in diesem Jahr und die siebte neue Achterbahn, die für Nervenkitzel aller sorgt. Der Piratenfluss" ist die willkommene Abkühlung für heiße Tage und macht somit noch mehr Spaß. Hier kann man sich auf eine neue Thematisierung und einen eigens komponierten Soundtrack freuen. Für den ultimativen Adrenalin-Kick sorgt der ehemalige Boomerang der nun unter dem Namen "Der Fluch des Kraken", mit seinen 3 Überkopfelementen vorwärts und rückwärts für ordentlich Nervenkitzel sorgt. Gleich nebenan bann man sich in der "Flugmaschine" auf eine Zeitreise in Vogelperspektive freuen.

Das 4D Kino "Quadroscope" ist ein weiteres Highlight, das mit ultimativem Sound, Licht und Special Effects überrascht. Auch das "Uhrwerk" erstrahlt im neuen Glanz. Im neuen Steampunk-Style lädt es mit neuer Gestaltung und eigens komponiertem Soundtrack von IMAscore zu rasanten Fahrten ein. Des Weiteren wurde das kulinarische Angebot durch diverse Veränderungen im Gastronomiebereich verbessert. Nächtigen lässt es sich im neuen Ressort "Seaside" mit mediterranem Flair. Liebevoll gestaltete Bungalows im Stil von Piratenschiffen laden mit einer eigenen Terrasse zum Ausklingen des Tages ein.

Kontaktdaten:

Adresse: Wiesentheider Str. 25, 96160 Geiselwind

Telefon: 09556 921192 oder 09556 / 9211-14

E-Mail: info@freizeit-land.de

Internet: Freizeit-Land Geiselwind

