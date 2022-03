Europapark in Rust startet am 26. März in die Sommersaison 2022

Das sind die Highlights in Deutschlands größtem Freizeitpark

Am Samstag, 26. März, startet der Europapark in Rust (Baden-Württemberg) in die Sommersaison 2022. Dann können Besucher wieder in nur einem Tag durch 15 europäische Themenbereiche reisen und dabei landestypische Architektur und Kulinarik hautnah erleben. Über 100 Attraktionen warten auf die kleinen und großen "Urlauber".

Europapark startet in die Sommersaison: Jetzt mit kaiserlichem Spaß

Zu den neuen Highlights in der Saison 2022 gehört der österreichische Themenbereich, wo das Kaisertum Einzug hält. Bei einer Fahrt auf dem See können die Gäste die Schönheiten Österreichs und prunkvolle Gartenkunst bestaunen. Der Umbau der Dschungel-Floßfahrt sowie die neue Thematisierung zu "Josefinas kaiserliche Zauberreise" werden bis 2023 in mehreren Abschnitten erfolgen. Bereits ab dem Saisonstart 2022 ist die Bootsfahrt für die ganze Familie geöffnet und die vielen Neuigkeiten können entdeckt werden. Über mehrere Phasen hinweg werden der Bahnhof und die Boote überarbeitet und erstrahlen am Ende in kaiserlicher Pracht.

In "Josefinas kaiserliche Zauberreise" genießen die Gäste eine Themenfahrt über einen idyllischen See und durch einen prachtvollen Schlossgarten. Ein musikalisches Highlight ist die Fontänenshow "Wiener Wasser Walzer", bei der es ein spannendes Zusammenspiel von Wasser, Licht und Musik zu erleben gibt. Auch die Attraktion "African Queen" wird bereits 2022 kaiserlich als "Donau Dampfer" neu erstrahlen.

Neben den Neugestaltungen im österreichischen Themenbereich begeistert seit letztem Sommer auch die sympathische Dino-Oma Madame Freudenreich. Gemeinsam mit den liebenswürdigen Dinosauriern erleben die Besucher in "Madame Freudenreich Dino-Rennen VR" - der VR-Experience im "Alpenexpress Coastiality" - ein turbulentes Seifenkistenrennen über Stock und Stein.

Griechischer Geschwindigkeitsrausch, riesige Rutschlandschaft

Auch in den weiteren 14 europäischen Themenbereichen gibt es zahlreiche Höhepunkte für Groß und Klein. In Holland können sich die Besucher bei einer Bootsfahrt mit den mutigen "Piraten in Batavia" auf die Spuren von Seeräubern und Freibeutern begeben. Darüber hinaus garantieren 13 Achterbahnen einen besonderen Geschwindigkeitsrausch durch die schroffen Felslandschaften Islands oder die Welt des griechischen Wassergottes Poseidon.

Zudem können sich die Besucher wieder auf zahlreiche Events mit Artisten, Tänzern, Musikern und Sängern freuen. Bei "Ed´s Adventure Parade" bahnt sich eine Piratenfestung unaufhaltsam ihren Weg durch den Park - die Gäste werden dabei von packender Musik und spektakulären Kostümen gefesselt. Pure Lebensfreude wird bei "The Show must go on" im Europapark Teatro gelebt und mit Weltklasse-Akrobaten gefeiert. Große und kleine Freunde der Zauberei werden im englischen Themenbereich fündig, bei "Abraka…Shakespeare!" lassen Timothy Trust & Diamond Illusionen erwachen.

Bei einem Kurzurlaub in der wärmsten Region Deutschlands darf auch ein Besuch der Wasserwelt Rulantica nicht fehlen. Seit letzter Saison können sich Badefans auf eine der größten Outdoor-Rutschlandschaften Europas freuen. In "Svalgurok" warten von Mai bis September zehn Rutschen - darunter eine Wellen- und eine Trichterrutsche - auf mutige Entdecker.

Investitionen in neue Achterbahn und kroatischen Themenbereich: Gründer verrät Details

Laut einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vom 17. März will der Europapark nach zwei Corona-Jahren an frühere Erfolge anknüpfen. "Wir haben uns vorgenommen, in diesem Jahr wieder die Zahlen des Jahres 2019 zu erreichen, als wir über 5,7 Millionen Menschen im Park empfangen haben", sagte Gründer Roland Mack der dpa. "Aber da wussten wir noch nicht von den kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine", schränkte der Familienunternehmer ein. "Im vergangenen Jahr gab es wegen der monatelangen Schließungen während der Corona-Pandemie rund 3,5 Millionen Besucher im Park." Im ersten Corona-Jahr 2020 waren es mit etwa 2,4 Millionen noch weniger Gäste gewesen.

Mack sicherte zu, dass der Park auf die staatlichen Corona-Regeln achtet. "Wir testen unsere Mitarbeiter täglich." Wegen der hohen Infektionszahlen will das Land Baden-Württemberg Plänen zufolge die Corona-Regeln noch nicht am 20. März vollständig auslaufen lassen und eine Übergangsfrist bis zum 2. April nutzen.

Der Park schiebt Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe an. Eine neue Achterbahn soll in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres eröffnet werden. Zudem wird es einen neuen Themenbereich geben, der Kroatien gewidmet jst, wie Mack sagte. Die verschiedenen Teile des Parks im Rheintal sollen besser miteinander verbunden werden, dazu ist eine Hochbahn zum Wasserpark im Gespräch. Mack zufolge sind Bebauungspläne auf den Weg gebracht. Er versprach für das laufende Jahr die Eröffnung eines neuartigen Erlebnisrestaurants auf dem Gelände, dazu arbeite man mit dem Gastronomieunternehmen Marché Mövenpick zusammen. Angesichts des Russland-Ukraine-Kriegs sagte Mack, es gebe neue Ungewissheit über die weiteren Entwicklungen. "Eine Umgestaltung des russischen Themenbereichs im Park kommt für mich nicht infrage. Da geht es um russische Kultur und Geschichte."

Europapark: Öffnungszeiten im Sommer 2022

Der Europapark ist in der Sommersaison 2022 (26. März bis 6. November 2022) täglich von 9 Uhr bis mindestens 18 Uhr geöffnet.

täglich von 9 Uhr bis mindestens 18 Uhr geöffnet. Informationen zu Eintrittspreisen und zur Ticket-Buchung für den Europapark gibt es hier.

Die Wasserwelt Rulantica ist täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet (gesonderte Tickets und vorherige Online-Buchung notwendig).

ist täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet (gesonderte Tickets und vorherige Online-Buchung notwendig). Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 07822 77 66 88 und auf www.europapark.de.

mit Material der dpa

