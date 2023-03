Europa-Park Rust : Sommersaison 2023 beginn am 25. März

Wenn die Blumen wieder anfangen zu blühen, es nach Frühling riecht und alles aus dem Winterschlaf erwacht, steigt gleichzeitig auch die Vorfreude auf Deutschlands größten Freizeitpark. Am Samstag, 25. März 2023, öffnet der Europa-Park in Rust (Baden-Württemberg) mit über 100 Attraktionen und Shows in 15 liebevoll gestalteten, europäischen Themenbereichen, seine Türen in die 49. Saison. Gratis-Eintritt macht unser Gewinnspiel möglich: Wir verlosen in Kooperation mit dem Europa-Park zweimal zwei Eintrittskarten.

Europa-Park in Rust: Start in die Sommersaison am 25. März 2023

Die 15 europäischen Themenbereiche des Freizeitparks laden mit landestypischer Architektur, Gastronomie und viel Liebe zum Detail auf eine unverwechselbare Entdeckungstour ein, teilt der Europa-Park zum Start der Sommersaison 2023 mit. Bei einer romantischen Bootsfahrt mit "Josefinas kaiserliche Zauberreise" im Österreichischen Themenbereich können die Besucher die ersten Sonnenstrahlen genießen. Die neuen Boote der majestätischen Fahrt strahlen jetzt in kaiserlicher Pracht.

Bei "Josefinas kaiserliche Zauberreise" nimmt uns Kaiserin Josefina mit auf eine Reise durch ihr Kaisertum - doch wer sind eigentlich diese kleinen, grünen Trolle, die überall ihren Schabernack treiben? Die Fabelwesen, bekannt aus der "Zauberwelt der Diamanten" und "Josefinas kaiserliche Zauberreise", nehmen nun auch Einzug ins Märchenwaldkino in "Grimms Märchenwald". Der Film "Fina & die Yomis" verbindet alle Facetten des Themenbereichs Österreich und gibt Antwort darauf, wer die Yomis sind und was sie mit Kaiserin Josefina zu tun haben. Für dieses Filmabenteuer wird das Märchenwaldkino eigens umgestaltet und mit interaktiven Elementen sowie neuer Kinotechnologie versehen, um die Geschichte rund um die Yomis noch spannender zu gestalten.

Mit Wasserspaß im "Fjord Rafting" oder der "Tiroler Wildwasserbahn" ist im Europa-Park eine kleine Abkühlung garantiert. Für alle, die etwas schneller unterwegs sein möchten, sorgt bei 100 km/h der "blue fire Megacoaster" für frischen Wind. Nach einer rasanten Fahrt in 40 Meter Höhe beim "Wodan-Timburcoaster" können sich die großen gemeinsam mit den kleinen Gästen bei "Líttle Island – Hansgrohe Kinderwasserwelt" in der Nähe der Holzachterbahn vergnügen.

Kroatische Vorfreude im wiederaufgebauten Traumzeit-Dome

Atemberaubende Küsten, rauschende Wasserfälle und zauberhafte Städte, die das Gefühl längst vergangener Zeiten aufleben lassen. Kroatien zählt zurecht zu den beliebtesten Urlaubsländern Europas. Zum Saisonstart 2023 nimmt der wiederaufgebaute Traumzeit-Dome die Besucher mit auf eine multimediale Reise für die ganze Familie von Dubrovnik vorbei an traumhaften Küstenlandschaften bis in die wilde Natur des Nationalparks Plitvicer Seen.

Die Zuschauer begleiten den Visionär Nikola Tesla bei seinen bahnbrechenden Experimenten zur Elektrizität im ausgehenden 19. Jahrhundert und erkunden mit ihm die Sehenswürdigkeiten seiner Heimat Kroatien. Die Entdeckungstour beginnt inmitten des Labors von Nikola Tesla. Die revolutionäre Erfindung des Wissenschaftlers ermöglicht eine völlig neue Art der Fortbewegung, mit der die Besucher die schönsten Orte Kroatiens auf nie dagewesene Weise erkunden.

Die grandiosen Aufnahmen wurden während einer Reise durch das Land an der Adriaküste eingefangen und zu einem einmaligen Filmerlebnis zusammengestellt. Der Traumzeit-Dome im Griechischen Themenbereich wurde eigens für das 360-Grad-Abenteuer "Nikola Tesla's Beautiful Croatia" mit modernsten Projektoren und einer neuen Leinwand ausgestattet. Wie in einer Glaskugel fühlen sich die Besucher in ihren gemütlichen Sitzsäcken ganz klein und begeben sich auf eine träumerische Expedition zu den schönsten Flecken Kroatiens - ein Vorgeschmack auf den 16. europäischen Themenbereich des Europa-Park.

Spektakuläres Showangebot, Wasserspaß und Restaurant-Weltneuheit

Showliebhaber kommen in diesem Jahr wieder auf ihre Kosten: Die Artisten, Tänzer, Musiker und Sänger sorgen mit ihren atemberaubenden Shows für unvergessliche Highlights in Deutschlands größtem Freizeitpark. Bei der neuen Show "Surpr'Ice presents GalaXia" schweben die Eisläufer über die spiegelglatte Fläche und faszinieren die Zuschauer mit einer beeindruckenden Darbietung. Die Neuauflage von "Ed’s Adventure Parade" ist mit ihren aufwendig gestalteten Wagen und Kostümen einer der täglichen Höhepunkte im Europa-Park. Das packende Spektakel "Die Rückkehr des Sultans" bringt die Gäste mit bravourösen Stunts auf Pferden zum Staunen. Verblüffende Magie wird es bei der "Secret - The Illusion-Show" mit Vincent Vignaud im Europa-Park Teatro geben und waghalsige Sprünge überraschen die Besucher ab dem 27. Mai bei der High Diving Show "Retorno dos Piratas".

Für noch mehr Urlaubsfeeling sorgt ein Besuch in der Wasserwelt Rulantica. Im neuen Bereich "Nordiskturn" ist Rutschenspaß mit Wettkampf Charakter garantiert: Highlight des 30 Meter hohen Turms ist die auf einer funkelnden Edelsteinmine errichtete Rennrutsche "Vikingløp". Nachdem der "Nordiskturn" erklommen ist, stehen insgesamt acht Röhrenrutschen zur Verfügung, auf denen wettkampflustige Konkurrenten miteinander um die Wette rutschen. Auch Fans von Virtual Reality werden sich im Europa-Park Erlebnis Resort prächtig amüsieren: In der neuen Yullbe Pro-Experience "Amber Blake: Operation Dragonfly", erleben die Gäste einen interaktiven 3D-Action-Thriller. Die 30-minütige Virtual Reality Experience basiert auf der Comic-Reihe "Amber Blake" des belgischen Supermodels Jade Lagardère und begeistert die Besucher mit modernster Technik und einem nervenaufreibenden Abenteuer vor der imposanten Skyline Singapurs.

Ein absolutes Highlight ist außerdem "Eatrenalin" – das futuristische Gastronomie-Erlebnis für alle Sinne. Sobald das Erlebnis startet, taucht man in unterschiedlichste Welten ein – und das nicht nur durch Düfte und Geschmack, sondern auch visuell, akustisch und haptisch. Das "Restaurant der Zukunft" ist ein Feuerwerk für die Sinne. Möglich macht dies ein eindrucksvolles Zusammenspiel von Multimedia-Content, gastronomischer Spitzenleistung und einer patentierten Neuentwicklung, dem Floating Chair. Kulinarisch werden die Gäste mit einem Acht-Gänge Menü verwöhnt. Die Küche vereint moderne und internationale Einflüsse, passend zum jeweiligen Ambiente der Szenerie in den verschiedenen Genusswelten. Bis Ende April lässt sich noch die ursprüngliche Komposition erleben, ab Mai können sowohl ein neues Menü mit Fleisch "Red Dimensions" als auch eine vegane Variante "Green Dimensions" entdeckt werden.

"Beste Saison in der Geschichte": Europa-Park verzeichnet erstmals mehr als 6 Millionen Besucher

Zu Jahresbeginn hatte der Europa-Park ein stolze Bilanz für das abgelaufene Jahr veröffentlicht. Laut einer Mitteilung sei 2022 erstmals die Marke von sechs Millionen Besuchern geknackt worden, weshalb es die "beste Saison in der Geschichte" gewesen sei. Europa-Park-Inhaber Roland Mack eklärte: "Wir sehen diesen Rekord als riesigen Vertrauensbeweis unserer Besucherinnen und Besucher. Und das in einem schwierigen Jahr, das uns allen durch Krieg, Lieferprobleme, Inflation und die Energiekrise schwer zu schaffen macht. Die Menschen suchen Freizeit und Ausgleich und das Europa-Park Erlebnis-Resort bietet das zusammen mit der Wasserwelt Rulantica als eigene attraktive Reisedestination."

Für das Jahr 2023 rechnet der Europa-Park mit einer erheblichen Steigerung der Energiekosten. Auch deshalb werde Mack zufolge in eine mehr als 20 Hektar große Photovoltaikanlage in Kippenheim bei Lahr investiert Die Anlage soll nach Fertigstellung etwa 25 Gigawattstunden Strom aus erneuerbaren Energie produzieren, das gesamte Investitionsvolumen des Projektes liegt bei rund 30 Millionen Euro. Die Anlage soll 2024 in Betrieb gehen. "Der Europa-Park kann sich dann langfristig gesehen, weitgehend unabhängig von anderen Energiequellen vor allem in den Sommermonaten autark mit erneuerbarem Strom versorgen.", so Mack. Auch die Anbindung an das internationale Bahnnetz über einen direkten ECE- und seit kurzem auch TGV-Anschluss direkt aus Paris ist für den Europa-Park ein wichtiger Schritt - auch im Blick auf umweltfreundliche Lösungen.

Zudem freute sich das Europa-Park Erlebnis-Resort Anfang Februar 2023 über die Auszeichnung als "Deutschlands begehrtester Themen- und Freizeitpark" freuen. Bei der Studie des F.A.Z.-Instituts zu den begehrtesten Produkten und Services 2023 erreichte Deutschlands größer Freizeitpark die Höchstpunktzahl, teilte der Park mit. Im Rahmen der Studie analysierte das F.A.Z.-Institut rund 12.000 Dienstleister und Produkte mittels Erwähnungen sowie deren Tonalität auf beispielsweise Webseiten, Foren und Social-Media-Kanälen. Bewertet wurden beispielsweise Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenzufriedenheit, Qualität, Service, Weiterempfehlung und Begehrtheit. In der Kategorie "Themen- und Freizeitparks" setzte sich der Europa-Park, inklusive der Wasserwelt Rulantica und des Hotel-Resorts, mit dem Höchstwert von 100 Punkten durch und ist somit Branchensieger 2023.

Europa-Park: Öffnungszeiten im Sommer 2023

Der Europa-Park ist in der Sommersaison 2023 (25. März bis 5. November 2023) täglich von 9 Uhr bis mindestens 18 Uhr geöffnet (längere Öffnungszeiten gibt es in der Hauptsaison).

täglich von 9 Uhr bis mindestens 18 Uhr geöffnet (längere Öffnungszeiten gibt es in der Hauptsaison). Informationen zu Eintrittspreisen und zur Ticket-Buchung für den Europa-Park gibt es hier.

Die Wasserwelt Rulantica ist täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet (gesonderte Tickets und vorherige Online-Buchung notwendig).

ist täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet (gesonderte Tickets und vorherige Online-Buchung notwendig). Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 07822 77 66 88 und auf offiziellen Hompage.

Gewinnspiel: Jetzt mitmachen und Karten für den Europa-Park sichern

Wenn du Lust auf den Europa-Park bekommen hast, kannst du an unserem Gewinnspiel teilnehmen: Wir verlosen zwei Mal zwei Eintrittskarten für den Europa-Park in Rust. Die Teilnahmefrist endet am Donnerstag, 16. März 2023, um 10 Uhr.

Bei den verlosten Tickets handelt es sich um Ehrenkarten. Sie sind zeitlich nicht befristet, sondern auch noch in einer Sommersaison der Folgejahre gültig.

