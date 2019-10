Ein funkelndes Lichtermeer: Winterzauber im Europa-Park - jetzt Karten gewinnen

Europa-Park im Winter: Mystische Themenfahrt und winterliches Showprogramm

Schon vor der Eröffnung der neuen Wasserwelt Rulantica am 28. November 2019 lädt die multimediale Themenfahrt "Snorri Touren" zu einer Expedition auf die mystische Insel ein. Gemeinsam mit dem lustigen Oktopus kann sich die ganze Familie auf eine spannende Reise durch sieben aufregende Landschaften begeben. Außerdem sorgen ein winterliches Showprogramm und Gastronomieangebot für strahlende Gesichter.

Funkelnde Lichter, glänzende Christbaumkugeln und verschneite Bäume versprühen Winterromantik pur. Zu einem stimmungsvollen Ambiente trägt auch das bunte Riesenrad "Bellevue" im portugiesischen Themenbereich bei, das aus 55 Metern Höhe einen wunderbaren Ausblick über den Europa-Park bietet. Die glitzernde "Magic Ice"-Ausstellung gibt diesmal spannende Einblicke in die Neugestaltung der beliebten Familienattraktion "Piraten in Batavia", die 2020 wiedereröffnet.

Mit rund 300 internationalen Künstlern sind hochkarätige Showformate in Deutschlands größtem Freizeitpark garantiert. Auch in diesem Winter dürfen sich die Besucher auf ein außergewöhnliches Programm freuen.

Romantische Weihnachtsmärkte und kulinarische Erlebnisse

Auf dem altertümlichen Christkindlmarkt rund um den Bayerischen Biergarten gibt es vieles zu entdecken: In zahlreichen Zelten werden alte Berufe wie der des Buchbinders, des Goldschmieds oder des Krippenbauers vorgestellt. Außerdem warten etwa ein Glasbläser, ein Lehmbauer und ein Steinmetz auf die Besucher. Bei Einbruch der Dunkelheit sorgen Fackeln und Feuerstellen für einen stimmungsvollen Rahmen.

Europa-Park: die Öffnungszeiten in der Wintersaison 2019/20

Der Europa-Park in Rust ist in der Wintersaison vom 23. November 2019bis zum 6. Januar 2020 (außer am 24. und 25. Dezember) sowie zusätzlich am 11. und 12. Januar täglich von 11 bis mindestens 19 Uhr geöffnet. Verlängerte Öffnungszeiten bis 20 Uhr gibt es an allen Wochenenden und während der Ferien in Baden-Württemberg. Infoline: 07822 776688. Weitere Informationen gibt es unter europapark.de und rulantica.de.

