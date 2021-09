Im Europa-Park in Rust startet in Kürze die Halloween-Saison 2021

in Rust startet in Kürze die Schaurig-schöne Halloween-Zeit in Deutschlands größtem Freizeitpark vom 2. Oktober bis 7. November

vom Attraktionen und Gastronomie im Zeichen der bunten Jahreszeit

Europa-Park auch zwischen der Halloween- und der Wintersaison geöffnet .

. „HalloWinter“ vom 8. bis 26. November 2021

Klapprige Skelette sitzen zwischen leuchtenden Kürbisköpfen und das Lachen fürchterlicher Geister und Hexen schallt durch den Europa-Park. Der Herbst in Deutschlands größtem Freizeitpark mit seiner einmaligen Atmosphäre begeistert Jahr für Jahr die Gäste. Der Europa-Park in Rust (Baden-Württemberg) verwandelt sich auch 2021 zur Halloween-Saison in eine geheimnisvolle Herbstlandschaft und lädt zum Gruseln, Zittern und Staunen ein.

Europa-Park: Deutschlands größter Freizeitpark in Halloweenstimmung

Vom 2. Oktober bis zum 7. November 2021 stehen die 15 europäischen Themenbereiche im Zeichen der bunten Jahreszeit. 180.000 Kürbisse in allen Größen und Formen versetzen die Besucher ebenso in Halloweenstimmung wie das saisonale kulinarische Angebot und die atemberaubenden Shows. Besonders furchtlose Besucher können sich bei den „Horror Nights - Traumatica“ in eine Welt nach der Apokalypse entführen lassen.

Bereits seit 1998 ist Halloween im Europa-Park für kleine und große Gruselfans ein unverzichtbares Event: Ein orangefarbenes Meer aus Kürbissen sowie 15.000 Chrysanthemen, 6.000 Maispflanzen und 3.000 Strohballen verleihen den 15 europäischen Themenbereichen einen herbstlichen Look. Durstige Vampire und tanzende Skelette ziehen durch den Europa-Park. Wer nicht aufpasst, wird nach allen Regeln der Geisterkunst erschreckt.

Aber nicht nur allerlei geheimnisvolle Halloween-Gestalten treiben ihr Unwesen. Bei einer Fahrt mit der wiedereröffneten Attraktion „Piraten in Batavia“ treffen die Besucher auf zwielichtige Seeräuber und begeben sich auf ein Abenteuer an der Seite des Piraten Bartholomeus van Robbemond von Holland bis ins exotische Batavia. Rasant geht es bei einer Virtual Reality Achterbahnfahrt im „Alpenexpress Coastiality“ zu, denn hier können sich die Besucher seit Kurzem mit „Madame Freudenreich Dino-Rennen VR“ auf ein holpriges Seifenkistenrennen freuen. Im Traumzeit-Dome im Griechischen Themenbereich verspricht ein Tauchgang der besonderen Art in diesem Jahr magische Eindrücke für Jung und Alt. Dort begeistert das brandneue 360-Grad-Filmerlebnis „Snorri´s Adventure“ mit einzigartigen Bildern und jeder Menge Spaß für die ganze Familie.

"Horror Nights" sind nichts für schwache Nerven

Daneben bieten die 300 internationalen Künstler des Europa-Park auch zu Halloween atemberaubende Unterhaltung. Ob bei der Suche nach dem mächtigen Feuertiger in der Eisshow „Surpr'Ice with the Fire Tiger“ im Griechischen Themenbereich oder hoch zu Ross in der Spanischen Arena mit „El Barón“ – die abwechslungsreichen Shows garantieren bestes Entertainment. Bei Einbruch der Dunkelheit kommen bekanntlich die schrecklichsten Gestalten hervor, daher sind die diesjährigen „Horror Nights - Traumatica“ ganz bestimmt nichts für schwache Nerven. Denn das mehrfach preisgekrönte Gruselspektakel treibt selbst den furchtlosesten Besuchern den Angstschweiß auf die Stirn – wer sich nicht in Acht nimmt, wird von Monstern und Untoten heimgesucht.

Natürlich erobern auch die Hexen und Geister die Bühnen in Deutschlands größtem Freizeitpark. Das große Highlight stellt die täglich stattfindende Parade dar, bei der finstere Gestalten und unheimliche Kreaturen die Gäste das Fürchten lehren. Insbesondere die kleinen Gruselfans dürfen sich außerdem auf das schaurig-schöne Halloweendorf mit einem eigenen Labyrinth für Kinder freuen.

Auch kulinarisch hält der Herbst Einzug in den Europa-Park. Ob cremige Kürbissuppe, leckere „Scary-Burger“ oder feurige „Chili Cheese Fries“ - die Halloweenzeit bietet jede Menge Gaumenfreuden.

Zwischen Gruselspaß und Weihnachten: Auf Halloween folgt "HalloWinter"

Wer zwischen Gruselspaß und besinnlichen Weihnachtsstunden hin- und hergerissen ist, sollte sich die Tage vom 8. bis zum 26. November 2021 im Kalender markieren. „HALLOWinter“ bietet den perfekten Mix aus schaurig-schöner Gruselzeit und traumhaften Winterwochen. Diese Kombi aus zwei Jahreszeiten ist weltweit einzigartig. Die ganzjährig geöffnete Wasserwelt Rulantica verspricht darüber hinaus mit ihrem 32.600 Quadratmeter großen Innenbereich auch an kühlen Tagen reichlich Rutschenspaß für die ganze Familie.

Europa-Park 2021: Öffnungszeiten im Sommer und im Winter

Der Europa-Park ist in der Sommersaison 2021 (bis zum 7. November) täglich von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

täglich von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. In der Wintersaison 2021/22 (8. November 2021 bis 9. Januar 2022) öffnet der Europark täglich von 11 Uhr bis 19 Uhr. Geschlossen ist der Park am 24. und 25. Dezember 2021.

öffnet der Europark täglich von 11 Uhr bis 19 Uhr. Geschlossen ist der Park am 24. und 25. Dezember 2021. Die Wasserwelt Rulantica ist täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet (ab 9 Uhr für Gäste der Europa-Park Hotels).

ist täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet (ab 9 Uhr für Gäste der Europa-Park Hotels). Weitere Infos gibt es unter den Infolines 07822 776688 (Europa-Park) bzw. 07822 776655 (Rulantica) sowie auf www.europapark.de.

Karten gibt es im Ticketshop tagesbasiert und online.

Aktuelle Corona-Info: Die Gesundheit der Besucher und Mitarbeiter hat für den Europa-Park höchste Priorität. Das gesamte Erlebnis-Resort bietet sicheres Freizeitvergnügen mit einem umfangreichen Hygienekonzept, das in enger Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden entwickelt wurde. Der Zutritt zum Europa-Park ist beschränkt auf Personen, die als vollständig geimpft, genesen oder getestet gemäß der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg gelten.

