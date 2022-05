30 Jahre Disneyland Paris: Das bietet der Freizeitpark in der Saison 2022

Disneyland Paris feiert 2022 sein 30. Jubiläum. Der Freizeitpark will seinen Besuchern anlässlich der Feier "mehr Zauber als jemals zuvor" bieten - und macht dafür auch ordentlich Werbung. Aber hält Disneyland auch, was es verspricht? Beliebt ist der Park allemal: Trotz Corona und gestiegenen Eintrittspreisen schafft es Disneyland Paris im aktuellen Ranking der besten Freizeitparks in Europa von Travelcircus auf den dritten Platz. Zu den durchschnittlichen Besucherzahlen pro Tag gibt Disneyland keine Auskunft, erfahrungsgemäß ist der Park aber äußerst gut besucht - laut einigen Besuchern in dieser Saison sogar deutlich besser als noch vor der Pandemie. An Wochenenden bei schönem Wetter kann es da schon einmal passieren, dass der Ticketverkauf vorzeitig gestoppt wird, damit es nicht zu voll wird. Wer also überlegt, eine Reise nach Disneyland zu buchen, sollte gut vorplanen. Hier sind ein paar nützliche Tipps, die ihr für euren ersten Besuch im Disneyland Paris beachten solltet:

#1 Früh aufstehen lohnt sich

Auch wenn es vielen schwerfällt: Wer möglichst viel von seinem Trip nach Disneyland haben will, sollte früh im Park sein. Zur Öffnung um 9.30 Uhr ist bei den Fahrgeschäften deutlich weniger los, auch wer Fotos machen möchte, muss sich um diese Uhrzeit noch nicht mit großen Menschenmassen herumschlagen, die ständig ins Bild laufen. Außerdem sollte man die Zeit für die Sicherheitskontrolle - es werden ähnlich wie am Flughafen die Taschen kontrolliert - und die Ticketkontrolle mit einberechnen. Bereits ab dem Vormittag bilden sich hier längere Schlangen.

Dennoch gibt es einige Attraktionen, die schon am Morgen sehr gefragt sind, zum Beispiel "Star Wars Hyperspace Mountain", "Big Thunder Mountain" oder "Peter Pan's Flight". Wartezeiten lassen sich letztlich nicht komplett vermeiden und gehören gewissermaßen auch zum Freizeitpark-Erlebnis mit dazu - wer das Anstehen trotzdem möglichst kurz halten möchte, für den lohnt sich die "Zauberhafte Extra Zeit". Die sogenannte "Magical Hour" gilt ausschließlich für Gäste der Disneyland Hotels und Partnerhotels des Parks. Diese dürfen schon ab 8.30 Uhr in den Park. Alle Attraktionen haben um diese Zeit zwar noch nicht geöffnet, die mit den sonst besonders langen Wartezeiten in der Regel aber schon.

Habt ihr also eine bestimmte Achterbahn oder Themenfahrt im Kopf, die unbedingt dabei sein muss: Gleich um 8.30 Uhr anstellen. Wie zum Beispiel eine Angestellte bei "Peter Pan's Flight" verraten hat, rennen manche Leute, sobald der Park öffnet, los, damit sie zu den Ersten in der Schlange gehören. Für die Peter-Pan-Themenfahrt muss man sonst locker mehr als eine Stunde anstehen. Zwar ist sie auch wirklich schön - aber im Vergleich zur Wartezeit sehr kurz. Die "Zauberhafte Extra Zeit"lohnt sich dafür also sehr.

Der Nachteil: Die Hotels, die offizielle zu Disneyland gehören, sind vorwiegend teurer. Dazu gehören zum Beispiel das "Disney's Hotel New York - The Art of Marvel" und "Disney's Newport Bay Club". Beides sind Vier-Sterne-Hotels, die für ihre hohen Preise immerhin nur wenige Gehminuten vom Park entfernt liegen. Noch näher liegt das Disneyland Hotel, quasi direkt vor dem Eingang zum Park. Es wird allerdings derzeit zum Fünf-Sterne-Hotel umgebaut.

Für eine günstigere Übernachtung muss man ein Stück weiter laufen: Das Hotel Cheyenne, Hotel Santa Fe, die Davy Crockett Ranch sowie die Sequoia Lodge liegen 15 bis 20 Minuten vom Disneyland Paris entfernt. Es wird aber auch ein kostenloser Shuttelbus zum Park angeboten. Gleiches gilt auch für die Partnerhotels, die alle in der näheren Umgebung liegen. Sowohl die eigenen Disney Hotels als auch die Partnerhotels bieten zudem Buchungspakete an, die neben der Übernachtung auch gleich Tickets für den Park enthalten. Damit kommt man deutlich günstiger weg. Alternativ gibt es jedoch auch viele preiswertere Unterkünfte in der Umgebung von Chessy, zum Beispiel in Magny-le-Hongre oder Montévrain.

#2 Disneyland App nutzen - und immer flexibel sein

Nur für eine Reise extra eine App herunterladen - klingt erstmal übertrieben und unnötig, im Disneyland kann es sich aber lohnen. Die offizielle Disneyland Paris App lässt einen nicht nur Geld ausgeben (Tickets buchen, Tisch im Restaurant reservieren und so weiter), sie bietet auch eine interaktive Karte sowohl vom Disneyland Park als auch dem Walt Disney Studios Park. Darauf seht ihr auch, welche Attraktionen geöffnet sind und wie lange die Wartezeit dort aktuell ist. Wer bei seinem ersten Besuch im Disneyland einfach möglichst viel fahren möchte, sollte die Karte also immer im Blick behalten.

Auch die scheinbar weniger beliebten Attraktionen können schön sein - oft sind die Wartezeiten auch einfach kürzer, weil sie am Rande des Parks liegen und weniger Gäste "zufällig" daran vorbeikommen. Dazu zählen zum Beispiel "Le Pays des Contes de Fées" (eine Bootsfahrt durch Miniaturwelten aus verschiedenen Märchen), "Casey Jr. - der kleine Zirkuszug" oder das Geisterhaus "Phantom Manor".

Nutzer der App können außerdem großes Glück haben: Manchmal werden Attraktionen kurzfristig wegen einer Störung geschlossen. Per App kann man beobachten, wann die Fahrt wieder geöffnet wird. Wenn man dann schnell genug da ist, ist die Wartezeit deutlich kürzer. Grundsätzlich solltet ihr aber flexibel bleiben: Lieber die Fahrten mit kürzeren Wartezeiten machen und die besonders beliebten Attraktionen für den frühen Morgen oder späteren Abend aufheben.

#3 Single Rider als Alternative zum Premier Access

Wie viele andere Freizeitparks hat auch Disneyland Paris eine offizielle Möglichkeit, um die langen Wartezeiten zu umgehen: Disney Premier Access. Damit können Besucher über einen gesonderten Eingang schnelleren Zugang zu den Attraktionen erlangen. Ob sich das Angebot aber wirklich lohnt, ist in der Community eher umstritten. Vor Corona war es noch möglich, den Schnellzugang für einen ganzen Tag zu kaufen. Dieser war dann jeweils einmal pro Attraktion gültig. Jetzt gibt es den Premier Access nur noch einzeln zu kaufen und auch nur für ausgewählte Fahrgeschäfte. Über die App kann also für eine bestimmte Attraktion und ein festes Zeitfenster der Schnellzugang gebucht werden. Die Preise sind dabei variabel. Je mehr los ist, desto teurer ist der Premier Access. An einem gut besuchten Sonntagnachmittag wird für "Star Wars Hyperspace Mountain" oder "Crush's Coaster" gut und gerne ein Aufpreis von 15 Euro fällig.

Für alle, denen es das Geld nicht wert ist, gibt es aber eine gute Alternative: die Option "Single Rider". Auch diese ist nicht für alle Attraktionen verfügbar, für die meisten Achterbahnen aber schon. Man muss keinen Aufpreis zahlen, die Warteschlange ist kürzer - man muss eben nur mit fremden Leuten fahren. "Single Rider" werden auf die übrigen Plätze in den Attraktionen verteilt, Gruppen müssen sich also trennen. Für Familien ist diese Variante natürlich nicht ganz so praktisch, wer aber Kinder hat, die bereits alt genug sind und sich trauen, kann sich damit einiges an Zeit sparen. Da in Disneyland sowieso hauptsächlich Familien unterwegs sind, muss man auch keine Sorge haben, neben gruseligen Gestalten zu sitzen.

#4 Shows und Paraden nicht links liegen lassen

Was die Zahl der Attraktionen im Verhältnis zum Eintrittspreis angeht, kann Disneyland Paris nicht gut abschneiden - aber wenn sie etwas können, dann sind es Shows und Paraden. Nicht umsonst nennt Disneyland alle seine Mitarbeiter "Cast Member", also Darsteller. "Weil wir alle quasi jeden Tag eine Show auf die Beine stellen", erklärt der Disneyland Paris Ambassador, Quentin Rodrigues. Dabei ist es egal, ob man im Micky-Kostüm steckt oder eine Achterbahn wartet.

Zum 30-jährigen Jubiläum wurden zwei neue Vorführungen samt eigens komponierter Lieder entwickelt: Die abendliche Drohnen-Show "Disney D-Light" und die Parade "Dream... and Shine Brighter!", die mehrmals täglich durch die Main Street im Park zieht. Die Paraden lohnen sich vor allem, um die Disney-Charaktere live zu sehen, denn abseits der Foto-Termine, die man buchen kann, ist das überraschend selten. Besonders für Kinder sind "Dream...and Shine Brighter!" sowie die große Parade "Disney Stars on Parade" somit ein Highlight. Die Abendshows "Disney D-Light" und "Disney Illuminations" sind auch für Erwachsene sehenswert: Kurz bevor der Park um 23 Uhr schließt, findet vor dem ikonischen Dornröschenschloss eine Drohnenshow statt. Anschließend wird bei "Illuminations" eine Show mit Clips aus den beliebtesten Disney-Filmen auf das Schloss projiziert, inklusive Musik und Feuerwerk.

Auch die Shows, die den Tag über in den verschiedenen Theatern im Disneyland Park und dem Walt Disney Studios Park laufen, sind gut gemacht. Besonders beliebt ist "The Lion King: Rhythms of the Pride Lands", eine König-der-Löwen-Show. Hier sollte man sich am besten schon im Voraus einen Platz buchen oder rechtzeitig anstellen. Bei anderen Shows wie "Micky und der Zauberer" kann man mit etwas Glück auch spontan noch einen Platz bekommen. Und auch diese Show ist sehr zu empfehlen: Eine Mini-Revue mit Zaubertricks, Tanz und Live-Gesang - auch für König-der-Löwen-Fans ist etwas mit dabei.

Wer sich übrigens Sorgen, wegen seiner fehlenden Französisch-Kenntnisse macht: Die Shows werden mit einer Mischung aus Englisch und Französisch erzählt, die Geschichte ist aber simpel genug, dass sie auch Kinder ohne Fremdsprachenkenntnisse verstehen können. Bei den Themenfahrten mit Erzählung wird es aber etwas schwieriger: Manchmal fallen hier nur ein paar Brocken Englisch und der Rest ist Französisch. Wer so richtig "eintauchen" will, wird sich daran vielleicht stören. Oftmals ist die Geschichte aber gar nicht so wichtig - und in einigen Fällen, ist es sogar fast besser, wenn man nichts versteht (der Tower of Terror ist zum Beispiel auch ohne Französisch-Kenntnisse gruselig genug).

#5 Mit realistischen Erwartungen ins Disneyland

Wenn ihr euren Besuch im Disneyland Paris plant, solltet ihr euch vorher ehrlich fragen: Ist es mir das Geld wert? Hotel, Parkeintritt, Essen, vielleicht ein Souvenir - vor allem für Familien sind die Preise in Disneyland nicht ohne. Zudem muss man große Menschenmengen und eben auch längere Wartezeiten in Kauf nehmen. Deshalb solltet ihr euch besser im Voraus informieren, ob bei den Achterbahnen, Themenfahrten oder Shows wirklich was für euch und möglicherweise auch eure Kinder dabei ist - achtet dabei auch auf die Mindestgrößen bei den Attraktionen.

Grundsätzlich ist im Disneyland Paris aber für jeden etwas dabei, selbst für Menschen die keine riesen Disney-Fans oder Achterbahn-Ethusiasten sind. Themenfahrten wie "Ratatouille: Das Abenteuer" oder "Star Wars: The Adventures Continue" gefallen nach eigener Erfahrung sogar Leuten, die nicht mal die Filme dazu gesehen haben.

Außerdem gibt es auch abseits der Fahrgeschäfte viel zu erkunden: Durch den Irrgarten "Alice's Curious Labyrinth" im Stil von Alice im Wunderland kann man entspannt spazieren und am Ende eine super Aussicht über den Park vom Schloss der Herzkönigin genießen. In einer Höhle unter dem Dornröschenschloss gibt es einen "echten" Drachen zu sehen und auch in anderen Teilen der Parks wie Adventureland oder Frontierland gibt es versteckte Höhlen, Hängerbrücken und Spielplätze.

Erster Trip ins Disneyland Paris: So viele Tage solltest du einplanen

Wie viele Tage braucht man eigentlich im Disneyland Paris? Allein der Disneyland Park hat auf 50 Hektar fünf verschiedene Bereiche zum Erkunden: Fantasyland, Adventureland, Discoveryland, Frontierland und Main Street, U.S.A (die Hauptstraße im Park). Dazu kommt der Walt Disney Studio Park, der aktuell "nur" halb so groß ist. Im Sommer 2022 wird der Park aber durch den "Avengers Campus" erweitert und auch für die Eiskönigin und Star Wars sind noch eigene Themenwelten geplant. Wenn ihr beide Parks erleben wollt, solltet ihr mindestens zwei Tage für euren Aufenthalt einplanen. In einem Wochenende kann man vielleicht nicht jedes einzelne Fahrgeschäft fahren, aber man schafft sehr viel, auch wenn man mit Kindern unterwegs ist oder es einfach entspannter mag.

Disneyland Paris ist mit den gängigen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Vom Flughafen Nürnberg aus kann man zum Beispiel am Samstagmorgen einen Flug nehmen und ist in rund 1,5 Stunden in Paris. AirFrance fliegt von Nürnberg aus zwei bis drei Mal am Tag zum Charles-de-Gaulle-Flughafen. Von dort aus gibt es einen Shuttlebus ins Disneyland, aber auch per Metro und RER-Schnellbahn ist der Freizeitpark zu erreichen. Die Haltestelle Marne-la-Vallée/Chessy liegt direkt vor den Toren zum Disneyland Paris. Statt dem Flugzeug könnt ihr also auch mit dem Schnellzug von Deutschland aus anreisen.