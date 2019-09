Die besten Freizeitparks in Deutschland: Fränkischer Erlebnis-Park landet auf Platz 2

Wie gut sind unsere deutschen Freizeitparks wirklich? Das Online-Portal testberichte.de sammelte zahlreiche Google-Bewertungen über die 112 besten Angebote im deutschen Raum und wertete diese aus. Untersucht wurden dauerhaft angelegte Freizeit- und Erlebnisparks für Kinder oder Erwachsene, zu deren wesentlichen Elementen Attraktionen wie Fahrgeschäfte oder Abenteuer-Spielgeräte beziehungsweise Angebote für körperliche Aktivitäten oder Interaktionen gehören. Die Auswahl und das Ranking erfolgten anhand des Bewertungsschnittes der Rezensionen (0 bis 5 Sterne).

Auf Platz 1 liegt wie erwartet der Europa-Park in Rust (Baden Württemberg) mit einem Bewertungsdurchschnitt von 4,8 Sternen und fast 70 000 Bewertungen.

Playmobil-Funpark auf Platz 2 im deutschlandweiten Ranking

Mit 4,7 Sternen landet der Playmobil-FunPark in Zirndorf auf Platz 2 des Rankings. Damit konnte sich ein fränkischer Erlebnispark unter die beliebtesten Freizeitparks Deutschlands schleichen. Die ca. 10.000 Bewertungen lobten vor allem den vergleichsweise niedrigen Eintrittspreis und die liebevoll gepflegte Anlage. In der Hauptsaison kostet eine Tageskarte nur 11,90€.

Anders als andere große Parks, verzichtet der Playmobil Funpark komplett auf Fahrgeschäfte, Karussells, Shows und Achterbahnen. Stattdessen ist das komplette Gelände im Playmobilland ganz auf Familien mit Kinder von null bis zehn Jahren zugeschnitten. Der "XXL-Abenteuerspielplatz" ist bewusst darauf ausgelegt, dass die Kinder nicht berieselt, sondern selbst aktiv werden. Klettern, hüpfen, entdecken, ausprobieren, kriechen, verstecken, erklimmen, planschen, bewegen und natürlich spielen - all das steht hier auf dem Programm.

Der Playmobil Funpark ist in Themenbereiche eingeteilt, die an die erfolgreichsten Playmobil-Welten angelehnt sind - so wie sie Kinder seit Generationen lieben: So gibt es eine Westernstadt, eine "richtige" Ritterburg samt Geheimgängen, einen Bauernhof, ein Piratenschiff und sogar eine Dinosaurier-Welt.

Auch weitere fränkische Parks schneiden gut ab

Nicht nur der Playmobil-Funpark konnte deutschlandweit eine sehr gute Bewertung erreichen. Auch weitere fränkische Freizeit- und Erlebnisparks haben im Ranking gute bis sehr gute Bewertungen erhalten:

Kisspark Bad Kissingen

Platz 28 von 112

4,6 Sterne

Besonders gelobt wurde das große Paintball-Feld

Preise variieren je nach Attraktion

Schloss Thurn Heroldsbach

Platz 50 von 112

4,4 Sterne

Besonders gelobt wurde die Virtual Reality Achterbahn

Tageskarte Erwachsene: 22,90€

Freizeit-Land Geiselwind

Platz 77 von 112

4,2 Sterne

Besonders gelobt wurde die Looping Achterbahn und die Größe des Parks

Tageskarte Erwachsene: 29,50€

Märchenwald Bad Königshofen

Platz 102 von 112

3,7 Sterne

Besonders gelobt wurden die individuellen Märchenhäuser mitten im Wald

Tageskarte Erwachsene: 10€

