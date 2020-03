Coronavirus: Europa-Park geschlossen - Saisonstart auf 20. April verschoben

Der ursprünglich für 28. März vorgesehene Start der Sommersaison im Europapark in Rust wird verschoben. Darüber informiert Deutschlands größter Freizeitpark am Dienstag (17. März 2020). "Vor dem Hintergrund der dynamischen Entwicklung hinsichtlich des Coronavirus bleiben sowohl die Wasserwelt Rulantica als auch der Europa-Park bis voraussichtlich 19. April 2020 geschlossen", heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Inhaberfamilie Mack setzte diese "zwingende Maßnahme" schweren Herzens um, jedoch genössen Sicherheit und Gesundheit von Gästen und Mitarbeitern höchste Priorität. Über aktuelle Entwicklungen können sich Besucher auf der Homepage und über die Social Media Kanäle des Europa-Parks informieren.

Europa-Park in Rust feiert 45. Geburtstag

In der Sommersaison 2020 dürfen sich die Besucher zum 45. Geburtstag des Europa-Parks in Rust auf viele Neuerungen freuen. Nach sehnsüchtiger Zeit des Wartens kehren im Sommer die beliebten "Piraten in Batavia" in den Holländischen Themenbereich zurück. Gemeinsam mit den berüchtigten Seemännern geht es auf eine faszinierende Bootsfahrt durch die exotische Hafenstadt von Batavia!

Zum 45. Geburtstag laden über 100 Attraktionen und Shows zu weiteren Entdeckungen in den 15 europäischen Themenbereichen ein. Mit inFranken.de können Sie dabei sein und Karten für die Sommersaison gewinnen.

Highlights der Sommersaison finden sich in den Themenbereichen Italien, Skandinavien, Holland und Island. Im Italienischen Themenbereich beherbergt das "Geisterschloss" eine gruselige Überraschung: Im Anstehbereich können sich die Besucher von einem furchteinflößenden Animatronic eine unheimliche Geschichte erzählen lassen! Kaspar Eichel, der auch als Synchronsprecher für Robert Redford tätig ist, leiht der schaurigen Figur seine Stimme.

Überarbeitete Parade

Eine weitere Besonderheit der Sommersaison 2020 ist die überarbeitete Parade mit zwölf spektakulären Wagen. Ein Muss für alle Fans von Deutschlands größtem Freizeitpark ist auch der Themenbereich Skandinavien. Neben bunten Häuserfassaden locken nordische Leckerbissen, Shops sowie die Familienattraktion "Snorri Touren".

Hier verspricht der sechsarmige Oktopus Snorri viel Spaß für Groß und Klein. Das liebenswürdige Maskottchen der Indoor-Wasserwelt lädt zu einer Expedition auf die mystische Insel Rulantica ein.

Nebenan im Holländischen Themenbereich geht die Entdeckungstour weiter: Die Fassaden rund um den Marktplatz sind in einer einmaligen Detailverliebtheit wiederaufgebaut und verleihen dem sympathischen Dörfchen landestypisches Flair.

Im Anstehbereich der "Piraten in Batavia" erwartet die Besucher als Vorgeschmack auf die bevorstehende Eröffnung ein Preview-Bereich mit spannenden Einblicken in die Geschichte der neuen Attraktion.

Ab Mitte des Jahres haben die Gäste dann die Möglichkeit, sich in der neu gestalteten Attraktion "Piraten in Batavia" auf die Suche nach dem sagenumwobenen Dolch von Batavia, dem Feuertiger, zu begeben. 80 neue Figuren mit modernster Technik hauchen der fantasiereichen Welt Leben ein und entführen die Besucher in das Indonesien des 18. Jahrhunderts. .

Start in die Sommersaison Europa-Park am 20. April

Der Europa-Park ist in der Sommersaison 2020 ab voraussichtlich 20. April (Stand: 17. März 2020) täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet (längere Öffnungszeiten in der Hauptsaison). Weitere Auskünfte gibt es über die Infoline 07822 77 66 88 und auf www.europapark.de.

