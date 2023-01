Musik und Feiern in Franken 2023: Das sind die besten Festivals in der Übersicht - alle Termine und wichtigen Informationen

bisher 38 Termine in Franken für das Festival-Jahr 2023

in Franken für das Festival-Jahr 2023 Electro und Reggae, Punk und Rock, Pagan und Metal, Liedermacher und Folk: große Musikfest-Bandbreite in der Region

Es ist zwar erst Anfang des Jahres 2023, doch der Festival-Sommer will frühzeitig geplant sein! In diesem Jahr warten wieder einige Festival-Highlights in Franken auf dich, so unter anderem Rock im Park, Summer Breeze, Die Festung rockt, Open Beatz oder das Feuertanz Festival. Hierbei gibt es für jeden die passende Musikrichtung, bei der es sich lauthals mitsingen oder mittanzen lässt. Wir stellen dir die Festival-Highlights in Franken 2023 vor und versorgen dich mit allen Terminen und wichtigen Informationen (Stand: 5. Januar 2023).

Heimspiel: Singer-Songwriter-Festival im Kulturzentrum E-Werk in Erlangen

Genres: Singer-Songwriter, Pop

Künstler (Auswahl): Fritz, The Mautz Brothers, Ami Lyons, Jan Babst, Nicolas Schmidt, Lena Dobler

Termin: 27. Januar 2023

Ort: Fuchsenwiese 1, 91054 Erlangen

Homepage

Your Stage Festival in Hof

Genres: Pop, Rock, Punk, Alternative, Indie

Künstler (Auswahl): Liedfett, The Intersphere, Bulletproof, Corvidae, Counting Sheep, Farewell Farewell, Jack Torrance, John Steam Jr.

Termin: 25. Februar 2023

Ort: Freiheitshalle, Kulmbacher Straße 4, 95030 Hof

Facebook-Seite und Tickets

Metal Franconia Festival in Geiselwind

Genres: Heavy Metal, Death Metal, Thrash Metal

Künstler (Auswahl): Korpiklaani, Unleashed, Ensiferum, Legion of the Damned, Goregonzola

Termin: 31. März und 01. April 2023

Ort: Eventzentrum Strohofer, Scheinfelder Str. 21, 96160 Geiselwind

Homepage und Tickets

Ragnarök Festival in Lichtenfels

Genres: Black Metal, Pagan Metal, Dark Metal

Künstler (Auswahl): XIV Dark Centuries, Naglfar, Schammasch, Graveworm, Vredehammer, Groza

Termin: 13. bis 15. April 2023

Ort: Stadthalle Lichtenfels, Schützenplatz 10, 96215 Lichtenfels

Homepage und Tickets

Unter einem Dach Festival im Kulturzentrum E-Werk in Erlangen

Genres: Pop, Rap, Hip-Hop, Indie, Singer-Songwriter, Punk

Künstler (Auswahl): Conny, Shitney Beers, Sharktank und weitere

Termin: 05. Mai 2023

Ort: Fuchsenwiese 1, 91054 Erlangen

Homepage

Tickets*

Die Festung rockt in Kronach

Genres: Rock, Punk, Heavy Metal, Alternative Rock

Künstler (Auswahl): Itchy, Any Given Day, Akne Kid Joe, Slope, Counting Sheep, Minkey Circus, Swiss & die Andern, Holly would surrender

Termin: 26. und 27. Mai 2023

Ort: Festung Rosenberg, 96317 Kronach

Homepage und Tickets

Keller Fetztival in Bamberg

Genres: Rockabilly/Punk/Ska/Hip-Hop/ Neue Volksmusik

Künstler: Van Schelln, Kapelle Bomhard, Kellerkommando

Termin: 27. Mai 2023

Ort: Wilde Rose Keller, Oberer Stephansberg 49, 96049 Bamberg

Facebook-Seite

Tickets*

Rock im Park in Nürnberg

Genres: Rock, Heavy Metal, Hip-Hop

Künstler (Auswahl): Kings of Leon, K.I.Z., Tenacious D, Evanescence, Incubus, Pantera, Papa Roach, Hollywood Undead, Halestorm, Nothing but Thieves, Bury Tomorrow

Termin: 02. bis 04. Juni 2023

Ort: Zeppelinfeld, 90402 Nürnberg

Homepage und Tickets

Bislang über 60 Acts bei Rock im Park 2023 - weitere Informationen zum Festival erfährst du in unserem Artikel.

Trucker & Country Festival in Geiselwind

Genres: Country

Künstler (Auswahl): Yvonne Gabriel, Daniel T. Coates & Band, Sawyer, Doug Adkins & Band, Jim Everett & Band, The Lennebrothers, Nighthawk

Termin: 03. bis 06. Juni 2023

Ort: Autohof Strohofer Geiselwind, Scheinfelder Straße 15 -23, 96160 Geiselwind

Homepage und Tickets

Heroes Festival in Geiselwind

Genres: Hip-Hop, Deutschrap

crop_portrait Künstler (Auswahl): Marteria, 01099, Pashanim, Sido, UFO 361, 102 Boyz, $oho Bani, Ace Tee, Disarstar, Domiziana, Kalim, Kitty Kat

Künstler (Auswahl): Marteria, 01099, Pashanim, Sido, UFO 361, 102 Boyz, $oho Bani, Ace Tee, Disarstar, Domiziana, Kalim, Kitty Kat Termin: 16. und 17. Juni 2023

Ort: Eventzentrum Strohofer, Scheinfelder Str. 21, 96160 Geiselwind

Homepage und Tickets

Burning Beach Festival in Allmannsdorf am Brombachsee

Genre: Electro

Künstler (Auswahl): wird noch bekannt gegeben

Termin: 16. bis 18. Juni 2023

Ort: Allmannsdorf 40, 91785 Pleinfeld

Homepage und Tickets

Feuertanz Festival Abenberg

Genre: Mittelalter-Rock, Heavy Metal, Folk

Künstler (Auswahl): In Extremo, Feuerschwanz, Mr. Hurley & die Pulveraffen, Tanzwut, Irdorath, Skilitron, Saor Patrol, Koenix, Paddy & the Rats

Termin: 23. und 24. Juni 2023

Ort: Burg Abenberg, 91183 Abenberg

Homepage und Tickets

Rise Festival in Bad Kissingen

Genre: Singer-Songwriter-Pop, Hip-Hop, Bluegrass, Soul, Kirtan

Künstler (Auswahl): wird noch bekannt gegeben

Termin: 30. Juni bis 02. Juli 2023

Ort: Luitpoldpark, 97688 Bad Kissingen

Homepage und Tickets

Shamrock Castle - Celtic & New Folk Festival in Bammersdorf/Eggolsheim

Genres: Irish Folk, Celtic Rock, New Folk

Künstler (Auswahl): Fiddler's Green, Uncle Bard & The Dirty Bastards, Saint City Orchestra und weitere

Termin: 07. und 08. Juli 2023

Ort: Schloss Jägersburg, Fürstenweg 1, 91330 Eggolsheim-Bammersdorf

Homepage und Tickets

Umsonst & Draußen Festival in Würzburg

Genres: Pop, Rock, Folk, Indie

Künstler (Auswahl): wird noch bekannt gegeben

Termin: 08. bis 11. Juni 2023

Ort: Mainwiesen nahe Talavera, Mainaustr. 97082 Würzburg

Homepage, keine Tickets nötig (Eintritt frei)

In!Die.Musik Festival in Hof

Genres: Indie, Punkrock

Künstler (Auswahl): Elena Rud, Ätna, Sharktank, Chartreux, Palacity

Termin: 17. Juni 2023

Ort: Kulmbacher Str. 2, 95030 Hof

Facebook-Seite

Ab geht die Lutzi Festival in Rottershausen bei Bad Kissingen

Genres: Indie, Punk, Raggae, Rap

Künstler (Auswahl): Madsen, The Subways, Roy Bianco & die Abbrunzati Boys, ZSK, Salo, Klangphonics, Le Fly

Termin: 22. bis 24. Juni 2023

Ort: Siebengärten 27, 97714 Rottershausen

Homepage und Tickets

Aquaphobie Festival in Erlenbach

Genres: Electro

Künstler (Auswahl): wird noch bekannt gegeben

Termin: 24. Juni 2023

Ort: Mechenharder Straße/Schwimmbadweg 1, 63906 Erlenbach am Main (Landkreis Miltenberg)

Homepage und Tickets

Lieder auf Banz

Genres: Pop, Liedermacher, Folk

Künstler (Auswahl): Karat, Hannes Ringelstaetter, Pe Werner, Heinz Rudolf Kunze, Ronja Maltzahn, Roland Hefter, Jan Plewka und Marco Schmedtje

Termin: 07. und 8. Juli 2023

Ort: Kloster-Banz-Straße, 96231 Bad Staffelstein (Kloster Banz)

Homepage

Tickets*

Waldstock Festival in Pegnitz

Genres: Pop, Rock, Indie, Folk, Singer-Songwriter

Künstler (Auswahl): wird noch bekannt gegeben

Termin: 07. und 08. Juli 2023

Ort: Schloßberganlagen, Raumersgasse, 91257 Pegnitz

Homepage, keine Tickets nötig (Eintritt frei)

Countryfest in Eichelsdorf

Genre: Country

Künstler: wird noch bekannt gegeben

Termin: 07. und 08. Juli 2023

Ort: Haßbergstrasse 22, 97461 Hofheim in Unterfranken

Homepage, keine Tickets nötig (Eintritt frei)

Latin Airport Festival in Nürnberg

Genres: Latin, Reggaeton, Dancehall, World Music

Künstler (Auswahl): Nicky Jam, Justin Quiles, Chimbala

Termin: 15. Juli 2023

Ort: Flughafenstraße 100, 90411 Nürnberg

Facebook-Seite und Tickets

Umsonst & Draußen Festival in Karlstadt

Genres: Pop, Rock, Metal, Indie

Künstler (Auswahl): wird noch bekannt gegeben

Termin: 21. bis 23. Juli 2023

Ort: Fetenplatz Saupurzel, 97753 Karlstadt am Main (Kreis Main-Spessart)

Homepage

Hafensommer-Festival in Würzburg

Genres: Weltmusik, Pop und Jazz

Künstler (Auswahl): Sportfreunde Stiller, Ado Schlier, Tina Dico Solo

Termin: 21. Juli bis 06. August 2023

Ort: Alter Hafen, 97080 Würzburg

Homepage und Tickets*

Lieder am See in Spalt-Enderndorf am Brombachsee

Genre: Classic Rock

Künstler (Auswahl): Beth Hart, The Sweet, Nazareth und weitere

Termin: 22. Juli 2023

Ort: Am Segelhafen, Enderndorf, 91174 Spalt

Homepage und Tickets

Open Beatz Festival in Herzogenaurach

Genres: Electro, House

Künstler (Auswahl): Avaion, Brandon, David Puentez, Dimitri Vegas & Like Mike, Harris&Ford, Holy Goof, Steve Aoki, Toby Romeo

Termin: 27. bis 30. Juli 2023

Ort: Puschendorfer Str. 2, 91074 Herzogenaurach

Homepage und Tickets

Rock im Wald in Neuensee (Michelau in Oberfranken)

Genre: Rock

Künstler (Auswahl): wird noch bekannt gegeben

Termin: 28. und 29. Juli 2023

Ort: Sportplatzstraße 15, 96247 Michelau in Oberfranken

Homepage und Tickets

Pyraser Classic Rock Night

Genre: Classic Rock

Künstler (Auswahl): Saxon, Michael Schenker Group, The New Roses, Vandenberg, Victory, Mass, Dr. Woo's Rock 'n' Roll Circus

Termin: 29. Juli 2023

Ort: Pyraser Landbrauerei, Pyras 26, Thalmässing (Kreis Roth)

Homepage und Tickets

Sticky Fingers Festival in Marktredwitz

Genres: Punk, Hardcore, Rock, Rockabilly, Punk

Künstler (Auswahl): wird noch bekannt gegeben

Termin: 04. bis 06 August 2023

Ort: Bergsiedlung 9, 95615 Marktredwitz

Homepage und Tickets

Weinturm Open Air Bad Windsheim

Genres: Indie/Alternative, Punkrock/Hardcore, Rock, Rock'n'Roll/Garage, Singer/Songwriter, Ska, World Music

Künstler (Auswahl): wird noch bekannt gegeben

Termin: 04. bis 04. August 2023

Ort: Weinturm-Plateau, 91438 Bad Windsheim

Homepage und Tickets (Vorverkaufsstart wird noch bekannt gegeben)

Klangtherapie Festival in Plankenfels

Genres: Electro, Trance

Künstler (Auswahl): wird noch bekannt gegeben

Termin: 03. August bis 06. August 2023

Ort: Scherleithen 5, 95515 Plankenfels

Homepage und Tickets

Taubertal Festival in Rothenburg

Genres: Rock, Metal, Hip-Hop, Punk, Pop

Künstler (Auswahl): Broilers, Marteria, Electric Callboy, Frank Turner, Me first and the Gimme Gimmes, Dicht und Ergreifend, Querbeat, 102 Boyz

Termin: 10. August bis 13. August 2023

Ort: Eiswiese Taubertalweg, 91541 Rothenburg ob der Tauber

Homepage und Tickets

Schlosshof-Festival in Höchstadt/Aisch

Genres: Medieval Rock, Irish Folk

Künstler (Auswahl): Versengold, Subway to Sally, Letzte Instanz, Dartagnan, Unzucht, Waldkauz, O'Reillys and the Paddyhats

Termin: 11. und 12. August 2023

Ort: Schlossberg, 91315 Höchstadt

Homepage und Tickets

Summer Breeze Festival in Dinkelsbühl

Genres: Metal, Heavy Metal, Death Metal, Hardcore

Künstler (Auswahl): Powerwolf, Megadeth, In Flames, Trivium, In Extremo, Beartooth, Hammerfall, Versengold, Sepultura, Knorkator, Grave Digger

Termin: 16. bis 19. August 2023

Ort: Illenschwang, 91749 Wittelshofen (Kreis Ansbach)

Homepage

Tickets*

Wunstock Festival in Wunsiedel

Genres: Punk, Ska, Hardcore

Künstler (Auswahl): wird noch bekannt gegeben

Termin: 08. und 09. September 2023

Ort: Gewerbegebiet Röhrerloh, Burgermühlweiher 1, 95632 Wunsiedel

Facebook-Seite

Festival-Mediaval in Selb

Genres: Pagan, Irish, Rock, Folk

Künstler (Auswahl): Afro Celt Sound System, Carminho, Estampie Ontal, Faun, Fiddler's Green, Poeta Magica

Termin: 07. September bis 10. September 2023

Ort: Wunsiedlerstr./Franz-Heinrich-Str., 95100 Selb

Homepage und Tickets

Monster Festival in Geiselwind

Genres: Deutschrock, Rock

Künstler (Auswahl): Unantastbar, Kärbholz, 9mm Assi Rock 'n' Roll, Toxpack, Phil Campbell and the Bastard Sons, Goitzsche Front, Artefuckt

Termin: 06. und 07. Oktober 2023

Ort: Eventzentrum Strohofer, Scheinfelder Str. 21, 96160 Geiselwind

Homepage und Tickets

Obermühlen Open Air Festival in Kirchensittenbach

Genres: Pop, Rock, Indie

Künstler (Auswahl): wird noch bekannt gegeben

Termin: wird noch bekannt gegeben

Ort: Obermühle 1, 91241 Kirchensittenbach (Kreis Nürnberger Land)

Homepage

Du vermisst ein Festival in der Liste? Dann schreib uns einfach eine Nachricht in den Kommentaren und wir ergänzen die Veranstaltung schnellstmöglich.

