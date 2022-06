Musik und Feiern in Franken: Das sind die Sommer-Festivals in der Übersicht

30 Termine für die restliche Saison

für die restliche Saison Electro und Reggae, Punk und Rock, Pagan und Metal, Liedermacher und Folk: große Musikfest-Bandbreite in der Region

Auch wenn Rock im Park in Nürnberg vorbei ist - die Festivalsaison in Franken endet in diesem Jahr erst im Oktober. Mit Taubertal, Summer Breeze, Feuertanz und Open Beatz stehen noch einige Höhepunkte an. Damit ihr wisst, wo ihr die Sommerwochenenden am besten verbringen könnt, haben wir für euch eine Übersicht der Festivals in Franken 2022 zusammengestellt (Stand: 17. Juni). Die musikalische Ausrichtung der Veranstaltung ist dabei so vielfältig wie dir Region. Es würde uns schon sehr wundern, wenn hier nicht für jeden Musikfan etwas dabei ist.

Umsonst & Draußen Festival in Würzburg

Genres: Pop, Rock, Folk, Indie

Künstler (Auswahl): Son Mieux, Poly Radiation, Olcay Bayir, The Magic Mumble Jumble, The Epicureans, Hildegard von Binge Drinking, Dead United, As December Falls

Termin: 16. bis 19. Juni 2022

Ort: Mainwiesen nahe Talavera, Mainaustr. 97082 Würzburg

Homepage

Heroes Festival in Geiselwind

Genres: Hip-Hop, Deutschrap

Künstler (Auswahl): Capital Bra, K.I.Z., Luciano, SSIO, Dexter Termin: 17. und 18. Juni 2022

Ort: Eventzentrum Strohofer, Scheinfelder Str. 21, 96160 Geiselwind

Homepage und Tickets

Burning Beach Festival in Allmannsdorf am Brombachsee

Genre: Electro

Künstler (Auswahl): Sven Väth, Pan-Pot, Monika Kruse, Gregor Tresher, Aka Aka, Karotte

Termin: 17. bis 19. Juni 2022

Ort: Allmannsdorf 40, 91785 Pleinfeld

Homepage und Tickets

In!Die.Musik Festival in Hof

Genres: Indie, Punkrock

Künstler (Auswahl): Montreal, Acht Eimer Hühnerherzen, Razz, The Sensitives, Mia Morgan

Termin: 18. Juni 2022

Ort: Kulmbacher Str. 2, 95030 Hof

Homepage und Tickets

Ab geht die Lutzi!-Festival in Rottershausen

Genres: Punk, Rock, Hip-Hop, Indie

Künstler (Auswahl): Afrob, Anti-Flag, Devil May Care, Mandrax Queen, Bambägga

Termin: 23. bis 25. Juni 2022

Ort: Siebengärten 27, 97714 Rottershausen (Landkreis Bad Kissingen)

Homepage und Tickets

Feuertanz Festival in Abenberg

Genre: Pagan Metal, Medieval Rock, Irish Folk

Künstler (Auswahl): Schandmaul, Subway To Sally, Fiddler's Green, Joachim Witt, Tanzwut, Corvus Corax Era Metallum

Termin: 24. und 25. Juni 2022

Ort: Burg Abenberg, Burgstraße 16, 91183 Abenberg (Kreis Roth)

Homepage und Tickets (ausverkauft)

Aquaphobie Festival in Erlenbach

Genres: Electro

Künstler (Auswahl): Aka Aka, Klanglos, Thomas Schumacher, Harris & Ford, Lilly Palmer

Termin: 25. Juni 2022

Ort: Mechenharder Straße/Schwimmbadweg 1, 63906 Erlenbach am Main (Landkreis Miltenberg)

Homepage und Tickets

Lieder auf Banz

Genres: Pop, Liedermacher, Folk

Künstler (Auswahl): Chris de Burgh, Hubert von Goisern, Haindling, Annett Louisan

Termin: 1. und 2. Juli 2022 (+ 3. Juli 2022 - Jubiläumskonzert Konstantin Wecker und Gäste)

Ort: Kloster-Banz-Straße, 96231 Bad Staffelstein (Kloster Banz)

Homepage

Tickets*

Shamrock Castle - Celtic & New Folk Festival in Bammerdors/Eggolsheim

Genres: Irish Folk, Celtic Rock, New Folk

Künstler (Auswahl): Fiddler's Green, The Moorings, Uncle Bard & The Dirty Bastards, Mainfelt

Termin: 8. und 9. Juli 2022

Ort: Schloss Jägersburg, Fürstenweg 1, 91330 Eggolsheim-Bammersdorf

Homepage und Tickets

Waldstock Festival in Pegnitz

Genres: Pop, Rock, Indie, Folk, Singer-Songwriter

Künstler (Auswahl): Nun flog Dr. Bert Rabe, Donkey Kid, Skyline Green, Kolossus Däächt, Melting Palms, Tropikel Ltd.

Termin: 8. und 9. Juli 2022

Ort: Schloßberganlagen, Raumersgasse, 91257 Pegnitz

Homepage, keine Tickets nötig (Eintritt frei)

Countryfest in Eichelsdorf

Genre: Country

Künstler: Four Roses Countryband, Yukon River Band, Lonnie Dale

Termin: 8. und 9. Juli 2022

Ort: Haßbergstrasse 22, 97461 Hofheim in Unterfranken

Facebookseite, keine Tickets nötig (Eintritt frei)

Lieder am See in Spalt-Enderndorf am Brombachsee

Genre: Classsic Rock

Künstler (Auswahl): Deep Purple, Saga, The Hooters, UFO, The Sweet, Circus Electric

Termin: 16. Juli 2022

Ort: Am Segelhafen, Enderndorf, 91174 Spalt

Homepage und Tickets

Wortfluss 2022 in Erlangen

Genres: Pop, Hip-Hop, Indie, Kabarett, Poetry Slam

Künstler: Musik: Lumpenpack, Antje Schomaker, Wort & Witz: Jan Philipp Zymny, Andy Strauß, Sarah Bosetti

Termin: 16. Juli 2022

Ort: Kulturinsel Wöhrmühle, Wöhrmühle 6, 91054 Erlangen

Offizielle Homepage

Tickets*

Umsonst & Draußen Festival in Karlstadt

Genres: Pop, Rock, Metal, Indie

Künstler (Auswahl): Andreas Kümmert Duo, Dr. Umwuchts Tanzpalast, The New Roses, Morgenstern, Bons Balls

Termin: 22. bis 24. Juli 2022

Ort: Fetenplatz Saupurzel, 97753 Karlstadt am Main (Kreis Main-Spessart)

Homepage

Hafensommer-Festival in Würzburg

Genres: Weltmusik, Pop und Jazz

Künstler (Auswahl): Lady Blackbird, Vesna, Carmen Souza, Mal Èlevè, Doctor Krapula, Thees Uhlmann

Termin: 22. Juli bis 7. August 2022

Ort: Alter Hafen, 97080 Würzburg

Info und Tickets: Homepage

Keller Fetzival in Bamberg

Genres: Rockabilly/Punk/Ska/Hip-Hop/ Neue Volksmusik

Künstler: Mahrsmännla, Se Hazelnuts, Kellerkommando

Termin: 23. Juli 2022

Ort: Wilde Rose Keller, Oberer Stephansberg 49, 96049 Bamberg

Facebook-Seite

Tickets*

Latin Airport Festival in Nürnberg

Genres: Latin, Reggaeton, Dancehall, World Music

Künstler (Auswahl): Nicky Jam, Lunay, J Alvarez, Chimbala, Grupo Extra

Termin: 23. Juli 2022

Ort: Flughafenstraße 100, 90411 Nürnberg

Facebook-Seite und Tickets

Obermühlen Open Air Festival in Kirchensittenbach

Genres: Pop, Rock, Indie

Künstler (Auswahl): Luca Kuglmeier, Jamie, Blend of Ages, Compadre, GainStage

Termin: 23. Juli 2022

Ort: Obermühle 1, 91241 Kirchensittenbach (Kreis Nürnberger Land)

Homepage und Tickets

Classic Rock Night in Pyras

Genre: Classic Rock

Künstler (Auswahl): Doro, UDO, Phil Campbell & The Bastard Sons, Coreleoni, Girlschool

Termin: 23. Juli 2022

Ort: Pyraser Landbrauerei, Pyras 26, Thalmässing (Kreis Roth)

Homepage und Tickets

Open Beatz Festival in Herzogenaurach

Genres: Electro, House

Künstler (Auswahl): Dr. Peacock, Yellow Claw, Da Tweekaz, Krewella, Stella Bossi, Angerfist

Termin: 28. Juli bis 31. Juli 2022

Ort: Puschendorfer Str. 2, 91074 Herzogenaurach

Homepage und Tickets

Klangtherapie Festival in Plankenfels

Genres: Electro, Trance

Künstler (Auswahl): Buntspecht, Dr. Umwuchts Tanzpalast, Hańba, Nun flog Dr. Bert Rabe, Takeshi’s Cashew, Tanzen auf Scherben

Termin: 4. August bis 7. August 2022

Ort: Scherleithen 5, 95515 Plankenfels

Homepage und Tickets

Sticky Fingers Festival in Marktredwitz

Genres: Punk, Hardcore, Rock, Rockabilly

Künstler (Auswahl): Sick Of It All, Ignite, Kataklysm, ZSK, Rantanplan

Termin: 5. August 2022

Ort: Bergsiedlung 9, 95615 Marktredwitz

Homepage und Tickets

Weinturm Open Air Bad Windsheim

Genres: Indie/Alternative, Punkrock/Hardcore, Rock, Rock'n'Roll/Garage, Singer/Songwriter, Ska, World Music

Künstler (Auswahl): Shirley Davis & The Silverbacks, Teke::Teke, Islandman, SONS, Acht Eimer Hühnerherzen, Gustaf

Termin: 5. bis 7. August 2022

Ort: Weinturm-Plateau, 91438 Bad Windsheim

Homepage und Tickets (Warteliste)

Hier spielt die Musik - 40 Jahre E-Werk Festival in Erlangen

Genres: Pop, Hip-Hop, Rock

Künstler: Thees Uhlmann, Alli Neumann, tba.

Termin: 9. bis 11. August 2022

Ort: Fuchsenwiese 1, 91054 Erlangen

Offizielle Homepage

Tickets*

Taubertal Festival in Rothenburg

Genres: Rock, Metal, Hip-Hop, Punk, Pop

Künstler (Auswahl): Kraftklub, AnnenMayKantereit, SDP, Wizo, Callejon, Biffy Clyro, Kontra K, Clutch

Termin: 11. August bis 14. August 2022

Ort: Eiswiese Taubertalweg, 91541 Rothenburg ob der Tauber

Homepage und Tickets

Schlosshof-Festival in Höchstadt/Aisch

Genres: Medieval Rock, Irish Folk

Künstler (Auswahl): Feuerschwanz, Letzte Instanz, Coppelius, Mr. Hurley & die Pulveraffen

Termin: 12. und 13. August 2022 (+ 14. August 2022: - Rock im Schlosshof)

Ort: Schlossberg, 91315 Höchstadt

Info und Tickets: Homepage

Summer Breeze Festival in Dinkelsbühl

Genres: Metal, Heavy Metal, Death Metal, Hardcore

Künstler (Auswahl): Die Apokalyptischen Reiter, Feuerschwanz, Heaven Shall Burn, Arch Enemy, Within Temptation, Paradise Lost, Cannibal Corpse, Napalm Death, Blind Guardian, Ignite, Amorphis

Termin: 17. bis 20. August 2022

Ort: Illenschwang, 91749 Wittelshofen (Kreis Ansbach)

Homepage und Tickets

Festival-Mediaval in Selb

Genres: Pagan, Irish, Rock, Folk

Künstler (Auswahl): Corvus Corax, Tanzwut, Harpyie, Coppelius, Alestorm,

Termin: 9. September bis 11. September 2022

Ort: Wunsiedlerstr./Franz-Heinrich-Str., 95100 Selb

Homepage und Tickets

Burggraben-Festival in Nürnberg

Genres: Medieval Folk

Künstler (Auswahl): tba.

Termin: 9. September bis 11. September 2022

Ort: Am Hallertor, 90403 Nürnberg

Homepage

Monster Festival in Geiselwind

Genres: Deutschrock, Rock

Künstler (Auswahl): Phil Campbell & The Bastard Sons, Artefuckt, Kärbholz, 9mm, Unantastbar

Termin: 30. September bis 2. Oktober 2022

Ort: Eventzentrum Strohofer, Scheinfelder Str. 21, 96160 Geiselwind

Homepage und Tickets

