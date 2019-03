Felsenbad Pottenstein: Baden in der Natur - mit wunderschöner Felsenkulisse!

Es zählt nicht nur zu den schönsten Freibädern in Deutschland, sondern ist auch noch das älteste Freibad in Bayern - das berühmte Felsenbad in Pottenstein in der Fränkischen Schweiz.

Alles was Sie über einen Besuch im Felsenbad Pottenstein wissen müssen, erfahren Sie hier:

Allgemeines zum Felsenbad

Seit seiner Restaurierungsphase 2001 hat das Felsenbad wieder eröffnet und zieht jährlich zahlreiche Besucher der Fränkischen Schweiz an. Beim Wasserbecken handelt es sich tatsächlich um einen angelegten Naturbadeteich, der durch ein bepflanztes Filterbecken gereinigt wird. Das gereinigte Wasser wird wieder in das Badebecken zurückgepumpt. Dadurch kann auf einen Einsatz von Chemikalien verzichtet werden, was eine sehr nachhaltige Variante eines Freibades darstellt.

Die für die Fränkische Schweiz charakteristischen weißen Felsen bilden den Rahmen für das Felsenbad Pottenstein und geben dem Aufenthalt eine ganz spezielle Atmosphäre.

Gewusst? 1994 wurde die Ruine des Bades als Filmkulisse für ein Musikvideo (Love so Beautiful - General B. Power's) verwendet.

Verköstigungen im Felsenbad

Das Felsenbad Pottenstein bietet mit seinem Biergarten ein einmaliges Ambiente, um seinen Hunger und Durst nach dem Baden zu stillen. Auf der Karte stehen klassische fränkische Speisen und auch eine Bierauswahl ist geboten. Auch für Kaffee und Kuchen am Nachmittag ist gesorgt. Für den süßen Zahn gibt es allerlei Auswahl an Eissorten.

Fakten zum Felsenbad

Adresse: Pegnitzer Straße 35, 91278 Pottenstein

Öffnungszeiten: Mai - September ab 9:30 Uhr (je nach Witterung)

Eintrittspreise: Erwachsene 3,80 Euro, Kinder und Jugendliche 2,50 Euro

Nur Barzahlung

Kennen Sie auch schon die Teufelshöhle in Pottenstein? In Kombination mit einem Besuch im Felsenbad ergibt sie einen schönen Tagesausflug.