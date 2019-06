Faszination Wallfahrt: Warum Menschen pilgern

Natürlich hat Hape Kerkelings Bestseller "Ich bin dann mal weg" einen gewissen Anteil daran, dass das Pilgerwesen zu einer neuen Blüte gekommen ist. Tausende pilgern auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela - teils als Selbsfindungstripp, teils als sportliche Übung, immer mit einer geheimen Sehnsucht nach einer vertrauensvollen Begegnung mit Gott.

Nur noch selten sind heute die Motive für eine Pilgerreise anzutreffen, die in früheren Zeiten die volksfrommen Gläubigen auf die Beine brachten: Buße, Gelübde, Gebetsanliegen und -erhörungen, Beichte am Wallfahrtsort.

Pilgerweisheit: Das Ziel ist das Ziel

"Der Weg ist das Ziel" ist eines der populärsten Zitate der Welt. Sein mutmaßlicher Autor Konfuzius dürfte damit ein im Jetzt erfülltes Leben gemeint haben. Wer seinen Alltag mit einer an sich religiösen Übung wie Pilgern unterbricht, sich aufmacht zu einer heiligen Stätte, Mühsal und Blasen an den Füßen auf sich nimmt, meint oft schon, das Ziel erreicht zu haben.

Dabei gilt für Christen jeder Konfession. "Das Ziel ist das Ziel." Die jüdisch-christliche Überlieferung kennt für den gläubig-zielstrebigen Lebensweg das Sehnsuchtsmotiv des Himmlischen Jerusalem. Die reale Stadt Jerusalem ist davon weit entfernt. Und doch ist sie die Mutter aller Wallfahrtsstätten, gefolgt von "Tochter" Rom und eben Santiago de Compostela.

In vielen Religionen gibt es Wallfahrten zu wichtigen religiösen Zentren mit dem Ziel, in der Bewegung des Pilgerns die Hinwendung zu den dort verehrten Gottheiten, Religionsstiftern oder Heiligen zu vollziehen.

Im Judentum wurde die jährlich an drei Festen stattfindende Wallfahrt zum Tempel in Jerusalem nach dessen Zerstörung (70 n.Chr.) ersetzt durch das Pilgern zur erhalten gebliebenen Westmauer (Klagemauer) als Symbol jüdischer Kontinuität und Hoffnung. Andere Pilgerstätten sind unter anderen die Patriarchengräber in der Höhle Machpela in Hebron, in der auch Muslime Abraham verehren.

In einem Pilgerort in Sri Lanka wird der Buddhazahn als Reliquie verehrt

Für alle Muslime besteht die religiöse Verpflichtung, einmal im Leben nach Mekka, dem Ursprungsort der Offenbarung an Mohammed, zu pilgern und die Ka'ba zu umgehen. Im Hinduismus ist es Tradition, heilige Städte wie Gaya, Varanasi, Ayodhya oder Kancipuram aufzusuchen.

Dem aufgeschlossenen fränkischen Pilger liegen die heimischen heiligen Stätten sicher näher als die anderer Religionen und Kulturen. Allein im Erzbistum Bamberg gibt es 37 solcher Pilgerorte von überregionaler, regionaler oder lokaler Bedeutung. Diese Orte werden von Einzelpilgern und Wallfahrergruppen aufgesucht, die ihr Ziel nicht aus den Augen verlieren und sich auch vor unwegsamen Wegen nicht fürchten.

In unserer Serie Pilgern in Franken stellen wir sechs Pilgerorte aus der Umgebung des Erzbistums Bamberg vor:

