In Franken gibt es vier große Anbieter für Ballonfahrten: Sky Adventure, Happy Ballooning, mydays und Jochen Schweizer

Vielfältiges Angebot an Startpunkten, Terminen und Buchungsoptionen

Heißluftballons gelten als eines der sichersten Verkehrsmittel im öffentlichen Verkehr

Franken beeindruckt jährlich mehrere tausend Touristen aufgrund der beeindruckenden Kultur und der malerischen Landschaft. Luftbildaufnahmen zeigen, wie facettenreich, bunt und idyllisch die Region von oben aussieht. Deshalb lohnt es sich, diese romantischen Aussichten erlebbar zu machen – egal ob als Geschenk oder für einen selbst. Genieß die atemberaubenden Lichtreflexe der Sonne auf der unter dir liegenden Landschaft, während der Ballon sanft in Richtung Horizont schwebt. Hier stellen wir drei der bekanntesten Anbieter für Ballonfahrten vor, welche ihre Heißluftballons über den Himmel Frankens zirkulieren lassen.

Sky Adventure – vielseitiges Angebot an Startmöglichkeiten

Sky Adventure zählt zu den größten Anbietern der Region, welche Ballonfahrten anbieten. Die Firma wurde im Jahr 1996 in der Oberpfalz gegründet. Seitdem werden beeindruckende Ballonfahrten in dieser und vielen fränkischen Regionen durchgeführt. Alle Piloten, die bei Sky Adventure eingesetzt werden, verfügen für ihre verantwortungsvolle Tätigkeit über eine langjährige und professionelle Flugerfahrung von mindestens 1.000 Stunden. Die Startregionen variieren und können individuell abgesprochen werden.

Zu den beliebtesten Startpunkten zählt die Fränkische Schweiz, das Fränkische Seenland oder die Region um Fürth und Nürnberg. Hierbei bietet Sky Adventure verschiedene Ballonfahrten an. Von der klassischen Ballonfahrt über Lang- und Höhenfahrten bis hin zu City-Starts entscheidet hier der Besucher selbst. Auch romantische Ballonfahrten zu zweit können gebucht werden. Für genauere Details oder weiterführende Informationen lohnt ein Blick auf die Website des Anbieters.

Kontakt:

Website: Sky Adventure

Telefon: 09123 7027164

E-Mail: info@skyadventure.eu

Happy Ballooning - Erfahrung und Tradition beim Ballonfahren

Happy-Ballooning Ballonfahrten ist das erste vom Luftamt Nordbayern lizenzierte Luftfahrtunternehmen mit Ballonen. Dementsprechend sicher kann man sich bei dem 1992 gegründeten Unternehmen fühlen, wenn man eine Fahrt bucht.

Georg Reifferscheid, Chefpilot und Inhaber, bringt mit über 2500 Ballonfahrten und mehr als 3500 Stunden als PIC (Pilot in command, also verantwortlicher Ballonführer) im Heißluft-Ballonkorb reichlich Erfahrung mit. Neben ihm gibt es zwei weitere Piloten, welche ähnlich viel Erfahrung mitbringen. Die meisten Ballonfahrten starten in Rothenburg ob der Tauber, wo auch die Geschäftsstelle ihren Sitz hat. Die Termine und Startpunkte sind jedoch auch hier frei wählbar, sodass die Besucher weitestgehend selbst entscheiden können, wann und von wo gestartet wird.

Kontakt:

Website: Happy Ballooning

Telefon: 09861 - 87888

E-Mail: info@happy-ballooning.de

Ballonfahrten buchen bei Jochen Schweizer

Jochen Schweizer bietet Erlebnis-Geschenke jeglicher Art an. Um die Abenteuerlust und den Adrenalinpegel zu steigen, können Interessierte dort auch Ballonfahrten buchen. Hierfür steht ein umfassendes Angebot an Startpunkten und Terminen zur Verfügung. Das Unternehmen bietet 60- bis 90-minütige Ballonfahrten an. Wie bei den beiden anderen Anbietern auch ist im Buchungspaket die Ballontaufe und der Rücktransport zum Ausgangspunkt inbegriffen.

Mydays Erlebnis-Geschenke für Ballonfahrten

Ein weiterer bekannter Anbieter für Erlebnis-Geschenke ist mydays. Auch hier können Interessierte Gutscheine für Ballonfahrten buchen, mit denen man sich den Startpunkt und die Zeit weitestgehend selbst heraussuchen kann. Für Franken bietet das Unternehmen knapp 50 verschiedene Startpunkte an. Weitere Informationen liefert die Website des Anbieters.

Der Heißluftballon – eines der sichersten Beförderungsmittel im öffentlichen Verkehr

Der Wind bestimmt das Ziel – insofern entscheidet der Pilot am Tag, ob es zum Starten kommen kann oder ob es wetterbedingt verschoben werden muss. Vergleicht man die Unfall-Zahlen mit anderen Fahrstatistiken für den öffentlichen Verkehr so erkennt man, dass ein Heißluftballon in Deutschland ein sicheres Beförderungsmittel ist.

Auch wenn die Anzahl an zugelassenen Ballons seit den letzten Jahren leicht sinkt, ist die Nachfrage dennoch groß. Laut statista sind in Deutschland circa 1000 Ballone zugelassen, welche den Adrenalinpegel bei den Besuchern ebenso nach oben steigen lassen. Informationen zur Buchung und zur eigenen Sicherheit kann den Internetseiten der Anbieter entnommen werden.

