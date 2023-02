Fasching in Franken 2023 - Umzüge und Termine im Überblick:

Bald jagt in jeder Region eine Faschingsparty die Nächste. Bei so viel "Helau" kann man schon mal durcheinander kommen. Wir haben darum für euch eine Übersicht der wichtigsten Faschings- und Fastnachts-Events in Franken erstellt:

Faschingsveranstaltungen in Oberfranken

Faschingsumzug Bamberg

Was: Der Bamberger Faschingsumzug lockt jedes Jahr zehntausend Menschen in die Innenstadt. Das diesjährige Motto lautet: "Fasching außer Rand und Band, Europa fest in Narrenhand"

Wann: Dienstag, 21. Februar 2023, 13:33 Uhr

Faschingszug in Baunach

Was: Der Ortskulturring Baunach lädt dieses Jahr zum 53. Faschingszug ein über Marktplatz und Festplatz. Eine Party folgt auf den Umzug.

Wann: Sonntag, 12. Februar 2023, 13:45 Uhr

Faschingstreiben in Bayreuth

Was: Vier Tage lang heißt es "Helau" und "Awaaf" auf dem Bayreuther Martkplatz. Die "4 tollen Tage" finden dieses Jahr vom 18. bis 21. Februar statt. Höhepunkt des Straßenfaschings ist der Faschingsumzug am Sonntag.

Wann: Sonntag, 19. Februar, 13:00 Uhr (Beginn des Umzugs)

Gaudiwurm der Narrhalla Coburg

Was: Der Coburger Narrhalla-Gaudiwurm ist ein großer Faschingsumzug mit etwa 50 Gruppen und verschiedenen Kapellen. Nach dem Umzug gibt es eine große Party auf dem Marktplatz.

Wann: Sonntag, 19. Februar 2023, 14:00 Uhr (Start des Umzugs, Programmbeginn um 12:30 Uhr)

Ebensfelder Faschingsumzug

Was: Nach zweijähriger Zwangspause zieht am Faschingsdienstag der von der Ebensfelder Karnevals Gesellschaft organisierte Faschingsumzug wieder durch die Straßen von Ebensfeld.

Wann: Dienstag, 21. Februar 2023, 13:30 Uhr

Gaudiwurm in Hallstadt

Was: Den Gaudiwurm in Hallstadt gibt es noch gar nicht so lange, erst seit 2014 schlängelt er sich durch die sich durch die Straßen. Im Schnitt waren immer mehr als 30 Wagen und Fußgruppen dabei, die von tausenden Besuchern bewundert wurden. Im Anschluss an den Umzug am Rosennmoontag findet am Marktplatz eine große Finalshow bis zum Einbruch der Dunkelheit statt.

Wann: Montag, 20. Februar 2023, 14:00 Uhr

Faschingsumzug in Kleukheim

Was: Der Faschingsumzug Kelbachgrund ist einer der größten Faschingszüge im Landkreis Lichtenfels, an dem zuletzt immer über 40 Gruppen aus des Bamberger und Lichtenfelser Raum teilnahmen. Der Umzug startet in Oberküps und endet in Kleukheim und steht 2023 unter dem Motto "Heut geht‘s rund im Kelbachgrund".

Wann: Sonntag, 19. Februar 2023, Beginn um 12.15 Uhr in Oberküps und um 13.30 Uhr in Kleukheim.

Faschingszug und Gala in Memmelsdorf

Was: Memmelsdorf freut sich auf einen Faschingsball, eine Gala und natürlich einen großen Umzug durch die Ortsmitte.

Wann: Sonntag, 19. Februar, 14:00 Uhr

Faschingsumzug in Neukenroth

Was: Der Faschingsumzug im Stockheimer Gemeindeteil Neukenroth (Landkreis Kronach) steht wie die gesamte Faschingssaison in "Neugrua" unter dem Motto "Wir senn widde doua". Organisator ist der Neukenrother Faschings Club (NFC).

Wann: Sonntag, 19. Februar 2023, 13:30 Uhr

Seßlacher Faschingsumzug

Was: Der Faschingsumzug durch Seßlach ist längst kein Geheimtipp mehr. In den vergangenen Jahren hat der bunte Zug die Seßlacher Altstadt zu einer der beliebtesten Narrenhochburgen im Coburger Land gemacht.

Wann: Dienstag, 21. Februar 2023, 14:00 Uhr

Weismainer Gaudiwurm

Was: Der Weismainer Faschingszug blickt auf eine jahrzehntelange Tradition zurück und hat eine Besonderheit zu bieten: Der Gaudiwurm macht am Marktplatz Halt, wo Franz Besold als "Till" in die Bütt steigt.

Wann: Sonntag, 19. Februar 2023, 13.30 Uhr (Beginn Umzug), 14.00 Uhr Büttenrede am Marktplatz.

Faschingsveranstaltungen in Mittelfranken

Faschingsumzug für Kinder in Ansbach

Was: Ansbachs kleine Narren können sich am Rosenmontag wieder austoben. Der Umzug führt Eltern und Kinder durch die Ansbacher Innenstadt zum Onoldiasaal. Dort folgt eine Faschingsparty zu freiem Eintritt.

Wann: Rosenmontag, 20. Februar 2023, 14:15 Uhr

Brucker Faschingszug Erlangen

Was: Der Faschingszug der Brucker Gaßhenker rollt nach zwei Jahren endlich wieder durch Erlangen-Bruck.

Wann: Sonntag, 19. Februar 2023, 14:00 Uhr

Fastnachtszug Nürnberg

Was: Der Nürnberger Fastnachtszug gilt als der älteste Faschingsumzug der Welt. Der Umzug schlängelt sich mit vielen bunten Wagen und Faschingsfans vom Stadtpark aus durch die Nürnberger Innenstadt.

Wann: Sonntag, 19. Februar 2023, 13:00 Uhr

Faschingsveranstaltungen in Unterfranken

Fastnachtszug Aschaffenburg

Was: Der Aschaffenburger Fastnachtszug führt mit bunten Wägen und Musikkapellen durch das Stadtzentrum.

Wann: Sonntag, 19. Februar 2023, 14:00 Uhr

Faschingszug in Marktbreit im Kitzinger Land

Was: In der Stadt Kitzingen wird der Fastnachtszug auch dieses Jahr wieder zum dritten Mal in Folge entfallen. Dafür findet ein großer Umzug durch die Innenstadt von Marktbreit im Kitzinger Landkreis statt.

Wann: Dienstag, 21. Februar 2023, 14:00 Uhr

Fastnachtszug in Sand am Main

Was: Auch in Sand am Main findet dieses Jahr wieder ein Fastnachtsumzug der Spitzenklasse mit anschließender Faschingsparty statt.

Wann: Sonntag, 19. Februar 2023, 14:00 Uhr

Faschingsumzug Schweinfurt

Was: Der Schweinfurter Gaudiwurm mit vielen Motivwagen, Musikkapellen und Fußgruppen feiert die fünfte Jahreszeit.

Wann: Dienstag, 21. Februar 2023, 13:00 Uhr

Faschingszug Würzburg

Was: Der größte Faschingszug Bayerns steht dieses Jahr unter dem Motto "Würzburg spart Strom und Gas, aber nicht am Faschingsspaß"

Wann: Sonntag, 19. Februar 2023, 11:55 Uhr

Kindermaskenzug Würzburg

Was: Der Kindermaskenzug in Würzburg findet 2023 bereits zum 48. Mal statt. Treffpunkt ist um 11.45 Uhr am Residenzparkplatz, der Zug endet gegen 13.15 Uhr am Vierröhrenbrunnen.

Wann: Samstag, 11. Februar 2023, ab 12:11 Uhr

