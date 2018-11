Dinkelsbühl gehört zu den "schönsten Orten der Welt" - Reisemagazin lobt spätmittelalterlichen Charme

In die Rubrik "Traumort des Tages" des Magazins Geo hat es jetzt auch eine fränkische Kleinstadt geschafft: Dinkelbühl wurde vor wenigen Tage in die Reihe aufgenommen, die "die schönsten Orte der Welt" porträtiert. Damit steht die mittelfränkische Stadt im Kreis Ansbach ab sofort in einer Reihe mit illustren Orten wie die schottischen Highlands, den Blue Mountains in Australien, der Pont d`Arc in Frankreich, Marienburg in Polen und dem Yala Nationalpark auf Sri Lanka.

Traumort Dinkelsbühl: einer der schönsten Altstadtkerne

Das Reisemagazin begründet die Wahl Dinkelsbühls zur "Traumstadt des Tages" schon mit der Überschrift: "Wo einer der schönsten Altstadtkerne zu Hause ist", heißt es da. Als besonders sehenswert hebt Geo das spätmittelalterliche Stadtbild hervor, da zu den am besten erhaltenen in ganz Deutschland gehöre.

Den idyllisch gelegenen Ort an der Romantischen Straße prägten bis heute "bunte Häuser mit Fachwerk und enge Gassen", meint Geo. Die hübsche Altstadt versprühe zu allen Jahreszeiten besonderen Charme. Auch in der Adventszeit, wenn weihnachtlich geschmückte Buden die Altstadt erleuchten.

Dinkelsbühl ist auch eine von vier fränkischen Städten in den Top 20 der beliebtesten deutschen Kleinstädte auf Instagram.

Es ist nicht das erste Mal, dass Dinkelsbühl für seine Altstadt von einem Magazin ausgezeichnet wird: Focus verlieh der Stadt im Jahr 2014 das Prädikat "Schönste Altstadt Deutschlands".

