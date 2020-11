#3 - Durch den Ahornberger Forst

Startpunkt: Waldhaus Mehlmeisel

Waldhaus Mehlmeisel Schwierigkeit: sehr leicht

sehr leicht Dauer: 1 Stunde

1 Stunde Länge: 12 Kilometer

12 Kilometer Höhenmeterdifferenz: 342 Meter

Die Tour durch den Ahornberger Forst gleicht einem entspannten Ausflug im Wald. Sie ist gut für Familien mit Kindern geeignet. Gestartet wird am Waldhaus Mehlmeisel. Sie verläuft zu Beginn in südöstliche, später südliche Richtung, parallel zum Pfarrgraben. Nachdem man die Holzmühle erreicht hat, führt die Tour in nördliche Richtung entlang des Flötzerangen. Im weiteren Verlauf passieren die Radler den Rotenfels und den Holzgrabenberg und erreichen in der Folge wieder den Ausgangspunkt der Runde - das Waldhaus Mehlmeisel.

#4 - Genuss und Arnika Schleife 1

Startpunkt: Bahnhof Rehau

Bahnhof Rehau Schwierigkeitsgrad: schwer

schwer Dauer: 4 Stunden

4 Stunden Länge: 30 Kilometer

30 Kilometer Höhenmeterdifferenz: 302 Meter

Die Tour richtet sich an erfahrene Radfahrer mit Kondition, da steile Abfahrten und Anstiege vorhanden sind. Ab der Stadtmitte Rehau führt die Tour durch Fohrenreuth und Pilgramsreuth. Weiter geht es auf dem Flurweg zum Wanderparkplatz, dann durch den Forst und vorbei an der Forstdiensthütte Förstersruh. Sehenswert sind hier die bekannten Arnika-Flächen. Weiter geht in Richtung Bergwacht und Vorschuchhütte und vorbei an der Talstation des Skiliftes, um den Kornberg herum. Es folgt ein steiler Anstieg zum Gipfel, zu einem ehemaligen Militärturm, dem Aussichtsturm Schönburgwarte. Danach folgt eine lange und rasante Abfahrt auf der "Turmallee" und Kornbergstraße nach Martinlamitz. Man durchfährt die Gemeinden Martinlamitz, Lamitzmühle, Langenbach und Quellenreuth in Richtung Wurlitz und radelt auf der Ortsverbindungsstraße schließlich zurück nach Rehau.

#5 - Die Kronfleischtour

Startpunkt: Busbahnhof Wunsiedel

Busbahnhof Wunsiedel Schwierigkeitsgrad: mittel

mittel Dauer : 5 Stunden

: 5 Stunden Länge: 44 Kilometer

44 Kilometer Höhenmeterdifferenz: 129Meter

Der Busbahnhof in der Stadt Wunsiedel markiert den Start der Kronfleischtour. Von hier aus starten Sie erst einmal bergab auf der Jean-Paul-Straße und überqueren die Röslau, bevor sie nach links in Richtung Katharinenberg abbiegen. Sie umrunden den Berg und fahren weiter bis ins kleinste Heilbad Bayerns, nach Bad Alexandersbad. Nachdem man Bad Alexandersbad hinter sich gelassen hat, führt sie der Weg weiter nach Kleinwendern und Sie folgen dem "Euregio Egrensis Radweg" weiter bis nach Marktredwitz, mit dem Egerland Kulturhaus. Am Fluss Kössein entlang führt Sie nun der "Siebensternradweg" und die Nordspange des "Wallenstein Radweges", bis nach Arzberg. Kurz vor der Stadt Arzberg lädt das Gsteinigt zu einem kurzen Spaziergang und einer gemütlichen Rast ein. Im Ort selbst erfährt man an der Naturparkinfostelle „Zeche Kleiner Johannes“ viele Hintergründe zur Bergbaugeschichte des Fichtelgebirges und zur Amtszeit des Alexander von Humboldt im Fichtelgebirge. Sie verlassen nun Arzberg in Richtung Röthenbach und fahren weiter nach Bergnersreuth und Thiersheim. Hier folgen sie dem Brückenradweg bis zurück in die Sechsämterstadt Wunsiedel.

#6 - Die Porzellantour

Startpunkt: Bahnhof Selb

Bahnhof Selb Schwierigkeitsgrad: mittel

mittel Dauer: 6 Stunden

6 Stunden Länge: 58 Kilometer

58 Kilometer Höhenmeterdifferenz: 145 Meter

Die Stadt Selb ist bekannt für Ihren Porzellanbrunnen in der Fußgängerzone, das staatliche Museum für Porzellan und die Einkaufsmöglichkeiten in den zahlreichen Outlets der Stadt. Sie starten am Bahnhof und fahren über die Bahnhofstraße in Richtung Stadtmitte und halten sich dann entlang des Selbbaches, bis sie den Goldberg umrundet haben und auf den Brückenradweg stoßen. Dieser begleitet den Bach bis er in die Eger mündet. Nach der Ortschaft Schwarzenhammer geht es weiter auf dem Brückenradweg über Kaiserhammer bis nach Höchstädt im Fichtelgebirge. Sie durchqueren Höchstädt und sehen die eindrucksvolle Ruine der Burg Thierstein. Weiter geht es nach Neuenreuth und Hohenberg an der Eger. Auf dem Weg nach Hohenberg an der Eger führt der Weg durch schattige Wälder, vorbei an der Fatima – Kapelle und rund um den Basalthügel. In Hohenberg selbst wartet eine der sehenswertesten Burgen des Fichtelgebirges auf sie - die Burg Hohenberg und die Carolinenquelle. Nachdem sie den Ort hinter sich gelassen haben führt Sie der „Grünes Dach Radweg“ entlang der tschechischen Grenze und des Flusses Eger durch herrliche Flusslandschaften und Auen bis nach Schwarzenhammer. Der Radweg führt weiter nach Heidelheim, und Göringsreuth bis nach Schönwald. Nachdem Sie den Ort durchquert haben fahren sie unter der Autobahn hindurch und halten sich entlang der Bahnlinie, bis man nach Plößberg, der Heimat des Porzellanikons, kommen. Von hier aus ist es bis zurück nach Selb zum Ausgangspunkt nur noch ein Katzensprung.