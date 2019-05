Die schönsten Fachwerkstädte in Deutschland: Drei fränkische Orte in den Top 10

Franken ist zurecht stolz auf seine historische Altstädte - und die Konstruktionsart "Fränkisches Fachwerk", die eine Bauweise mit schräg angeordneten Hölzern an Hausfassaden bezeichnet. Deshalb ist es keine Überraschung, dass Franken im aktuellen Fachwerkstadt-Ranking von Geo gleich drei Mal vertreten ist.

Städte mit dem schönsten Fachwerk - Ober-,Unter- und Mittelfranken je einmal in den Top 10

Fränkische Städte belegen die Plätze 4, 6 und 10 der Liste, die Ausflugstipps für mehrere Regionen in Deutschland enthält. Auch seine fränkischen Fachwerk-Favoriten hat das Reisemagazin gerecht verteilt. Jede Top-Stadt liegt in einem anderen der drei Regierungsbezirke, wobei sich Oberfranken vor Mittelfranken und Unterfranken platzieren konnte.

Knapp am "Podium" vorbei geschrammt ist Bamberg (Oberfranken) auf Rang 4. Geo nennt unter anderem "Klein Venedig" und seine Fachwerkhäuser am Regnitzufer als besondere Attraktion. Zwei Plätze dahinter reiht sich Rothenburg ob der Tauber (Landkreis Ansbach/Unterfranken) ein. Die dortige Altstadt versetzte Besucher zurück in längst vergangene Zeiten, die Gerlachschmiede zwischen Galgen- und Rödertor scheine gar "einem Märchen entsprungen zu sein", so das Magazin auf seiner Internetseite.

Eine Bilderbuch-Kleinstadt auf Platz 10

Platz 10 schließlich ist ein echter Geheimtipp: Dort befindet sich mit Königsberg eine Kleinstadt im Landkreis Haßberge (Unterfranken). Zwar wird eingeräumt, dass die meisten der Gebäude nicht original mittelalterlich sind, sondern aus dem 17./18. Jahrhundert stammen. Dennoch sei Königsberg eine "Kleinstadt wie aus dem Bilderbuch", das sich durch liebevoll restaurierte und erhaltene Häuser auszeichne.

Zur schönsten Fachwerkstadt Deutschlands wurde übrigens Quedlinburg in Sachsen-Anhalt gekürt. Laut Geo drängen sich dort mehr als 1300 Fachwerkhäuser aus sechs Jahrhunderten. Auf Platz 2 landete das baden-württembergische Esslingen bei Stuttgart. Allerdings macht das Reisemagazin keine Angaben darüber, nach welchen Kriterien es die Reihenfolge der zehn schönsten Fachwerkstädte in Deutschland festgelegt hat.

Die schönsten Fachwerkstädte in Deutschland laut Geo im Überblick:

1. Quedlinburg (Sachsen-Anhalt)

2. Esslingen am Neckar (Baden-Württemberg)

3. Einbeck (Niedersachsen)

4. Bamberg

5. Celle (Niedersachsen)

6. Rothenburg ob der Tauber

7. Monschau (Nordrhein-Westfalen)

8. Stade (Niedersachsen)

9. Fritzlar (Hessen)

10. Königsberg

