Feriencampingplatz Bärenschlucht

Campingplatz Jurahöhe

Campingplatz Waischenfeld

Campingplatz Bieger

Campingplatz am Gasthof Eichler

In der Fränkischen Schweiz gibt es eine Vielzahl an Aktivitäts-Möglichkeiten. Eines haben sie alle gemeinsam: sie sind draußen und in der Natur. Was könnte besser sein, als sich direkt vom Campingplatz aus in den Tag zu stürzen?

Feriencampingplatz Bärenschlucht

Du wolltest schon immer mal in einem Hüttenfass schlafen? Dann bist du auf dem Campingplatz in der Bärenschlucht bei Pottenstein in der Fränkischen Schweiz genau richtig. Hier kommst du nicht nur mit Zelt und Wohnmobil unter, sondern kannst auch in einer Blockhütte oder einem Fass schlafen. Die Fässer sind für 2-4 Personen ausgelegt, voll isoliert und besitzen eine Heizung. Du kannst hier also auch in der kälteren Jahreszeit gut übernachten. Zum Platz gehört eine Gastwirtschaft mit traditioneller fränkischer Küche, die unter anderem leckere Fisch- und Wildspezialitäten anbietet.

Der Campingplatz liegt im Püttlachtal, mit einem Kletterfelsen direkt auf dem Campingplatz. Vom Platz aus kannst du die Burg Pottenstein besichtigen und dich auf zahlreichen Wanderwegen austoben. An heißen Tagen ist für eine Abkühlung im Felsenbad gesorgt, das übrigens das älteste Freibad Bayerns ist.

Adresse : 91278 Pottenstein, Bärenschlucht 1

: 91278 Pottenstein, Bärenschlucht 1 Telefonnummer : 09243 - 206

: 09243 - 206 E-Mail : info@baerenschlucht-camping.de

: info@baerenschlucht-camping.de Homepage: www.baerenschlucht-camping.de

Campingplatz Jurahöhe

Etwas höhergelegen, auf 415 Metern, befindet der Campingplatz Jurahöhe. Er ist 5 Kilometer von Pottenstein entfernt und somit etwas abgeschiedener, mit einer wunderbaren Sicht über das Tal. Die Teufelshöhle ist rund 7 km entfernt, sie ist eine der größten Tropfsteinhöhlen Bayerns und gilt als eines der beliebtesten Ausflugsziele.

Es gibt 60 Stellplätze, eine Sonnenterrasse mit Gastronomiebetrieb, einen Zeltplatz, einen Kinderspielplatz und einen Jugendzeltplatz. Feuerschalen gibt es ebenfalls zum Ausleihen. Einem Familien-Urlaub steht also nichts im Weg. Während sich die Kinder auf dem Spielplatz austoben, können die Eltern auf der Sonnenterrasse entspannen und abends gibt es Stockbrot am Lagerfeuer. Tagsüber kannst du außerdem Pottenstein besichtigen, ins Felsenfreibad gehen oder auf dem 5 km entfernten Golfplatz eine Runde Golf spielen.

Adresse : 91278 Pottenstein, Kleinlesau 9

: 91278 Pottenstein, Kleinlesau 9 Telefonnummer : 09243 - 9173

: 09243 - 9173 E-Mail : info@campingplatz-jurahoehe.de

: info@campingplatz-jurahoehe.de Homepage: www.campingplatz-jurahoehe.de

Campingplatz Waischenfeld

Für Angler*innen und Freibad-Fans ist der Campingplatz Waischenfeld "Steinerner Beutel" genau das Richtige. Das Freibad ist keine 500 m entfernt und der Eintritt ist im Übernachtungspreis inbegriffen. Zum Fliegenfischen an der Wiesent-Stadtstrecke kann eine Tageskarte bei der Tourist-Information, im Kellermann Shop oder im Café am Markt für 35 Euro erworben werden. Die Strecke ist 1.800 m lang und 15 m breit. Voraussetzung ist ein gültiger Jahresfischereischein.

Die Umgebung lädt aber auch zum Wandern, Radeln oder Paddeln auf der Wiesent ein. Den Abend kannst du gemütlich am Lagerfeuer ausklingen lassen, das an den Feuerstellen auf dem Campingplatz erlaubt ist. Ebenso stehen Holzkohle-Grills zur Verfügung, auf denen du deinen gefangenen Fisch direkt grillen kannst.

Adresse : 91344 Waischenfeld, Hauptstraße 54

: 91344 Waischenfeld, Hauptstraße 54 Telefonnummer : 09202 - 359

: 09202 - 359 E-Mail : info@campingplatz-waischenfeld.de

: info@campingplatz-waischenfeld.de Homepage: www.campingplatz-waischenfeld.de

Campingplatz Bieger

Der Campingplatz Bieger liegt in Weiler Rothenbühl, einem Ortsteil von Ebermannstadt. Es gibt einen eigenen Kanu-Anlegeplatz und das beheizte Freibad "Erbs´er Mare" ist nur einen Steinwurf entfernt. Der Campingplatz ist ab Ostern bis zum 31. Oktober geöffnet. Hunde sind auf dem Platz nicht gestattet. Wer sich also eher unwohl unter Vierbeinern fühlt, ist hier an der richtigen Adresse.

Vom Platz aus kannst du die Fränkische Schweiz erkunden, die zahlreichen Kletterfelsen auskundschaften oder aber mit der Bahn vom nahe gelegenen Bahnhof in Ebermannstadt nach Forchheim oder Bamberg fahren und ein wenig Stadtflair genießen.

Adresse : 91320 Ebermannstadt, Rothenbühl 3

: 91320 Ebermannstadt, Rothenbühl 3 Telefonnummer : 09194 - 9534

: 09194 - 9534 E-Mail : cpbieger@t-online.de

: cpbieger@t-online.de Homepage: www.campingplatz-bieger.de

Campingplatz am Gasthof Eichler

Hier trifft sich die Kletterszene. Die ursprüngliche Gaststätte mit Fremdenzimmern wurde in den 70er-Jahren kurzerhand zum Campingplatz erweitert. Der Platz in den Gästezimmern reichte irgendwann einfach nicht mehr aus, um alle Kletternden unterzubringen. Seit den 80er-Jahren werden dort Kletterkurse angeboten; seither pilgern Kletter-Fans aus der ganzen Welt zum Gasthof Eichler. Maria Eichler, die Gründerin des Gasthofs, war bekannt als Kletter-Oma.

Auf dem Platz gibt es einen Kiosk, in dem alle notwendigen Kleinigkeiten erworben werden können. Im Gasthof kannst du dich bei einem der selbstgemachten Kuchen stärken.

Adresse : 91286 Obertrubach, Wolfsberg 43

: 91286 Obertrubach, Wolfsberg 43 Telefonnummer : 09245 - 9116

: 09245 - 9116 E-Mail : info@gasthof-eichler.de

: info@gasthof-eichler.de Homepage: www.gasthof-eichler.de

Fazit

Ob mit dem Kanu, zu Fuß, mit dem Rad oder kletternd - die Fränkische Schweiz hat für alle etwas zu bieten. Die zahlreichen familiären und beliebten Campingplätze werden es dir leicht machen, die richtige Übernachtungsmöglichkeit für deinen nächsten Aktiv-Urlaub zu finden.