Die Lasertag-Arenen in Franken im Überblick: Neonlaserlicht und Nervenkitzel

Wer auf der Suche nach Action und Nervenkitzel ist und dabei seine Reaktionsfähigkeit, Schnelligkeit und Ausdauer auf die Probe stellen möchte, ist bei Lasertag genau an der richtigen Stelle. Durch die unterschiedlich gestalteten Arenen bietet sich die Möglichkeit, in verschiedene Welten einzutauchen und den Alltag für eine kurze Zeit zu vergessen. Zusammen mit Freunden und Familien erwartet Sie jede Menge Spaß und Adrenalinkicks. In der Übersicht finden Sie Lasertag-Arenen aus Ober-, Unter- und Mittelfranken.

Lasertag in Oberfranken

Lasertag Planet Forchheim

Im Lasertag Planet in Forchheim kann jeder seine Reaktionsfähigkeit und seine Ausdauer auf die Probe stellen. Zusammen mit anderen Spielern erwartet die Spieler hier jede Menge Spaß.

LaZrGame Bayreuth

Beim LaZrGame handelt es sich um einen bewegungsintensiven, spannenden und vielseitigen Team- und Gruppensport, bei dem unterschiedliche Aufgaben in einem vorgegebenen Spielfeld zusammen gelöst werden müssen. Dies erfordert Teamgeist und Strategieverständnis für die einzelnen Teams.

Action Zone Marktredwitz

In der Action Zone in Marktredwitz springen und zielen die Spieler auf rund 600 Quadratmetern. Je nach Modi entwickeln sich die Gefechte zu Strategie- oder Planlosgetümmeln. Bis zu 16 Spieler können gleichzeitig das Feld stürmen.

Lasertag Bamberg

Die Lasertag-Arena in Bamberg erstreckt sich auf 400 m² Fläche in Dschungelruinen-Optik, in der bis zu zwölf Spieler gleichzeitig antreten können. Die verschiedenen Hindernisse in der Arena erhöhen dabei den Spaßfaktor.

Lasertag Marktzeuln

In drei Räumen auf zwei Ebenen rennen, schießen und ducken sich die Spieler in der Arena in Marktzeuln (Landkreis Lichtenfels). Koordination, Teamgeist und Spaß stehen hier an erster Stelle.

Lasertag in Unterfranken

Lasertag Würzburg

Im Lasertag Würzburg gehen die Spieler auf Punktejagd in einem actionreichen Wettkampf mit Freunden oder anderen Mitspielern. Die futuristische Umgebung mit verschiedenen Hindernissen sorgt für eine besondere Spielatmosphäre.

Lasertag Unterpleichfeld

In der unmittelbaren Nähe von Würzburg befindet sich Infra Red Game. Die Arena verspricht dank ihrer Spielmodi wie "Zombie War" und "Domination" Abwechslung und Spaß. Auf den 1400 Quadratmetern gibt es genug Platz um sich auszutoben.

Area50Fun Haßfurt

Im 1700 Quadratmeter großen Area50Fun kommt Science-Fiction-Atmosphäre auf. Zwischen nebeligen Gassen des Labyrinths der Arena werden Reaktionsfähigkeit und Ausdauer auf die Probe gestellt.

Lasertag Aschaffenburg

Die Spielhalle in Aschaffenburg bietet verschiedene Modi an. Je nach Schwierigkeitsgrad können die Spieler ihre gewünschte Präferenz auswählen. Die "Lasertagger" spielen dann in voller Montur mit Weste und Laserpistole gegeneinander.

Laserplanet Oberwerrn

Der Laserplanet bei Schweinfurt bietet vier verschiedene und spannende Spielvarianten an, wodurch ein Besuch der Arena nicht langweilig wird. Nervenkitzel und Abenteuer lassen nach Beginn der ersten Spielrunde nicht lange auf sich warten.

Mittelfranken

Lasertag Action Park Nürnberg

Eine der größten Lasertag-Arenen in Europa befindet sich im Westen Nürnbergs. Dabei sorgen die unterschiedlichen Themenwelten "Western Village", "Labyrinth", "Ice World" und "Space Ship" für eine besondere Spielatmosphäre auf 2300 Quadratmetern.

Snap Lasertag Nürnberg

Nervenkitzel kommt in Nürnberg südlich des Bahnhofs auf. Hier schießen, sprinten und verstecken sich die Lasertag-Spieler auf 400 Quadratmetern.

Lasertag Planet Erlangen

Auf 400 Quadratmetern in Erlangen jagen die Spieler durch Schwarzlicht und Nebel. Wer sich traut, versucht den Highscore zu knacken.

LaserTagxx Fürth

Das LaserTagxx in Fürth sorgt für Nervenkitzel, Action und Abenteuer, bei dem sowohl Taktik als auch Teamgeist gefragt sind. Maximal 12 Spielern begeben sich in die futuristische Arena und gehen aufs Ganze. Das Team mit der höchsten Punktezahl gewinnt die Spielrunde.

Indoor Funpark Pleinfeld

Im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen befindet sich der Indoor Funpark Pleinfeld. Durch abgedunkelte Räume, Nebel und sphärische Musik herrscht in dieser Arena eine ganz besondere Spielatmosphäre. Adrenalinkicks und Action sind hier vorprogrammiert.

