Geheimtipp für Ausflügler: Die Ruine Schönrain und ihre Geheimnisse

Viele Sagen und Legenden ranken sich um die Schönrain, etwa die, dass die heilige Lioba auf Schönrain schon um 750 ein Kloster gegründet hat. Eine als karolingisches Portal gedeutete Tür, durch die man heute über eine Treppe auf den südwestlichen Grasplatz mit Blick hinunter auf den Main gelangt, soll aus dieser Zeit stammen. Was man heute sieht, sind vor allem Überreste eines 1556 erbauten Renaissance-Schlosses mit Turm und schmucken Fenstergewänden in Vorhangform. Der große Gewölbekeller der Ruine ist für die Öffentlichkeit inzwischen leider verschlossen. Durch die Gitter an den Zugängen und Fenstern sollen die Fledermäuse im Keller geschützt werden. Einer alten Sage nach soll dort ein großer Schatz versteckt sein - über den jedoch der Teufel wache. Der in den 80er Jahren unter der Ruine durchgegrabene Schönraintunnel, ein Teil der Schnellfahrstrecke Hannover-Würzburg, hat dem Gemäuer, anders als von manchen befürchtet, bisher offenbar nicht geschadet. Beim Bau des Tunnels sei aber wohl ein Brunnenschacht durchstoßen worden, sagt Oliver Herrmann.

Anlass für die Gründung des Benediktinerklosters auf Schönrain durch die gräflichen Brüder Ludwig von Schauenburg (genannt "Ludwig der Springer") und Berengar/Beringer von Sangershausen, Angehörige des aus Franken stammenden Adelsgeschlechts der Ludowinger, einer Seitenlinie der späteren Grafen von Rieneck, war eine Bluttat. Der Thüringer Graf Ludwig, der auch die Wartburg bei Eisenach bauen ließ, wollte um 1080 unter anderem mit der Schenkung des Gutes Schönrain sowie des Gutes zu Wiesenfeld an den Abt Wilhelm von Hirsau in Württemberg sein Seelenheil retten. Ein Kloster sollte hier entstehen, denn Ludwig hatte den Grafen Friedrich III. von Sachsen ermordet und dessen Witwe Adelheid geehelicht. Die Fertigstellung der Klosteranlagen dauerte mindestens zehn bis fünfzehn Jahre. Das bald florierende mit fünf bis zehn Mönchen besetzte Kloster sollte eine bewegte Geschichte erleben.

Raubritter-Sagen und Kloster-Streitigkeiten

Sagen, auf Schönrain hätten einst Raubritter ihr Unwesen getrieben, haben ihren Ursprung wohl im 13. Jahrhundert. Damals haben während der Fehde der Grafen von Rieneck mit dem Würzburger Bischof die Rienecker das Kloster um Befestigungsanlagen erweitert. Sie sollen dem Kloster Schaden zugefügt, die Straßen unsicher und die Schifffahrt auf dem Main beunruhigt haben. Man erzählt sich, Raubritter hätten ein Seil über den Main gespannt, an dessen Ende auf Schönrain ein Glöckchen hing. Stieß nun ein Schiff dagegen, so die Legende, wussten die finsteren Gestalten, dass etwas zu holen war.

In einem Vertrag mit dem Bischof von Würzburg verpflichteten sich 1243 eine weitere Adelheid, die Gräfin von Rieneck, und ihre Söhne Ludwig und Gerhard, die Burg auf Schönrain wieder abzutragen. Im Gegenzug ließ der Würzburger Bischof Hermann von Lobdeburg die von ihm oberhalb von Gemünden errichtete Slorburg schleifen. Mehrfach kam es zwischen den Rienecker Grafen und Würzburg zu Streitigkeiten wegen des Klosters. In einem Vergleich erkannte Rieneck das Kloster als würzburgisches Lehen an. Das Kloster Schönrain wurde im Bauernkrieg 1525 "geplündert, ausgeprannt unnd uff den Boden zerschlayfft", die Mönche vertrieben und das Gelände an die Grafen von Rieneck verkauft - eigentlich mit der Bestimmung, die Kirche wieder neu herzurichten.

Doch weil das Kloster Hirsau 1535 säkularisiert und Graf Philipp III. von Rieneck protestantisch wurde, ließ er die Klosterkirche völlig niederreißen. 1556 ließ er einen Schlossbau, den er als Witwensitz für seine Gemahlin Margareta bestimmte, errichten. Bis ins 19. Jahrhundert diente das wenig später an den Würzburger Fürstbischof Julius Echter heimgefallene Lehen Schönrain dem Bistum als Unterkunft der Forstverwalter. Noch bis zur Säkularisation 1818 wohnte auf dem Schloss ein königlicher Forstwart, danach wurde der Sitz des königlich-bayerischen Forstamts nach Massenbuch verlagert. Die Gebäude auf Schönrain ließ man verfallen.

Überreste in der Umgebung verbaut

Oliver Herrmann erzählt, dass der Dachstuhl des Schlosses und andere brauchbare Materialien zum Neubau des Forsthauses im nahen Massenbuch verwendet wurden. Die Bauern der Umgebung holten sich ihrerseits vom Gelände, was sie brauchen konnten. So finden sich heute Überreste von Schönrain in Wiesenfeld, Hofstetten und Massenbuch. Der Taufstein in der Hof-stettener Kirche stammt angeblich aus der Schönrainkirche, ebenso das Tympanon über dem Kirchenportal in Massenbuch.