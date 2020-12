#8 - Auf Wallfahrerwegen zur Basilika

Startpunkt: Kulmbacher Straße, Marktleugast

Kulmbacher Straße, Marktleugast Schwierigkeitsgrad: mittel

mittel Charakteristik: sportlich

sportlich Dauer: 2 Stunden

2 Stunden Länge: 26,7 Kilometer

26,7 Kilometer Höhenmeterdifferenz: 433 Meter

Den Radler erwartet eine anspruchsvolle, sportliche Tour in sehr abwechslungsreichem Gelände. Es geht durch Wiesen und Felder, auf verkehrsarmen Straßen direkt ins typische Frankenwald-Oberland. Von Marktleugast aus führt die Route auf dem Radweg von Tannenwirtshaus und Traindorf. Weiter geht es auf der gering befahrenen Kreisstraße KU 13, bis Hohenberg. Auf verkehrsarmen Straßen gelangt der Radwanderer durch das typische Frankenwald-Oberland über Ober- und Untersauerhof, dem Siegerdorf Weickenreuth, nach Stammbach im Landkreis Hof. Auf den Kreisstraßen geht es über Gundlitz und Steinbach zum bekannten Wallfahrerort Marienweiher, mit seiner imposanten Basilika aus dem Jahre 1102. Nach knapp 1 km erreicht man wieder Marktleugast.

#9 - Der Selbitztal-Radweg

Startpunkt: Bahnhof Helmbrechts

Bahnhof Helmbrechts Schwierigkeitsgrad: leicht

Charakteristik: familienfreundlich

familienfreundlich Dauer: 3 Stunden

3 Stunden Länge: 37,3 Kilometer

37,3 Kilometer Höhenmeterdifferenz: 484 Meter

Eine Radwandertour für Freizeitradler und Familien: Die meist ebene Strecke im Selbitztal hat nur wenige mittlere Steigungen. Die Tour führt entlang der Selbitz bis zur Mündung in die Saale bei Blankenstein und zum Zielpunkt, dem Bahnhof in Bad Steben. Entlang der Route bekommen sie Einblicke in das malerische Selbitztal, in das wildromantische Höllental, in die Ökostation Ottengrüner Heide oder können Rast am bekannten Rennsteig-Denkmal machen.

# 10 - Berg-Tal-Route für den sportlichen und naturverbundenen Radwanderer

Startpunkt: Badstraße, Stadtsteinach

Badstraße, Stadtsteinach Schwierigkeitsgrad: schwer

schwer Charakteristik: sportlich

sportlich Dauer: 2,3 Stunden

2,3 Stunden Länge: 35,1 Kilometer

35,1 Kilometer Höhenmeterdifferenz: 537 Meter

Eine abwechslungsreiche Berg-Tal-Route für den sportlichen und naturverbundenen Radwanderer. Vom Erholungsort Stadtsteinach geht es auf schattigen Straßen durch die romantische Steinachklamm. Es folgt ein stärkerer Anstieg nach Triebenreuth und Guttenberg. Hier erlebt der Radler die urwüchsige Naturparklandschaft des südlichen Frankenwaldes. Durch das Städtchen Kupferberg und den Luftkurort Wirsberg gelangt man zu den historischen Stätten des Bergbaus. Über die reizvollen Frankenwaldorte Ludwigschorgast und Untersteinach erreicht man entlang der Fränkischen Linie wieder Stadtsteinach.

Der Natur auf der Spur - trotz Corona

Gasthäuser, Museen und Hotels haben derzeit geschlossen. In der aktuellen Corona-Pandemie ist es daher notwendig, genug Proviant für die Radtour einzupacken. Trotzdem bietet der Naturpark Frankenwald als erste bayrische "Qualitätsregion Wanderbares Deutschland" beste Voraussetzungen in puncto Infrastruktur, Wegenetz und beeindruckende Landschaften.

Seit Beginn der Corona-Pandemie steigt das Interesse an Informationen rund um Radtouren und Ausflugsziele mit dem Fahrrad - so die Tourismusbehörden in Oberfranken. Wir haben eine Auswahl der beliebtesten und abwechslungsreichsten oberfränkischen Radstrecken und Tagestouren zusammen getragen.

