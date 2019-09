Die besten Instagram-Locations in Franken - Von Fachwerkhäusern bis Künstlerviertel

Franken Das sind die schönsten Burgen und Schlösser in Franken

3.Bamberg - Das Rathaus auf einer Insel und Klein-Venedig

Ganze 591.000 Beiträge finden sich unter dem #bamberg und setzt die Weltkulturerbestadt so auf Rang 3 unserer Liste. Das Alte Rathaus in Bamberg ist direkt auf dem Wasser gebaut und ist mit zwei Brücken mit dem "Festland" verbunden. Am besten kann man das Alte Rathaus zur "blauen Stunde" und vom gegenüberliegenden Geyerswörth-Steg fotografieren. Das Alte Rathaus liegt in der Altstadt von Bamberg auf einer kleinen Insel im Fluss. Aber auch Klein-Venedigmit seinen süßen venezianischen Gondeln und den kleinen Häuschen direkt am Fluss eignen sich hervorragend für romantische Schnappschüsse.