Zu welchem Badesee in Franken lohnt sich ein Ausflug? Während der Corona-Krise planen viele Deutsche ihren Urlaub im eigenen Land oder unternehmen Tagesausflüge in die Region. Gerade im Sommer gibt es nichts Schöneres, als sich bei heißem Wetter in einem Badesee abzukühlen. Ob für Naturliebhaber, Wassersportler oder den perfekten Familienurlaub – auch außerhalb der beliebten Fränkischen Seenplatte hat Franken viel zu bieten.

Seit einiger Zeit dient das soziale Netzwerk „Instagram“ auch dem Austausch von Informationen rund um Erlebnisse und Ausflüge. Die angesehensten Badeseen für Ober,- Mittel – und Unterfranken haben wir hier aufgelistet. Ausschlaggebend für die Auswertung ist die Anzahl der Erwähnungen, unter dem entsprechenden Hashtag, mit dem die Nutzer ihre Bilder bei Instagram versehen haben.

Idyllische Badeseen mit guter Wasserqualität und Naturbäder bieten Badespaß für Familien sowie Entspannung und Urlaubsfeeling für Groß und Klein, direkt vor der Haustür. Aufgrund von Corona sind jedoch bestimmte Beschränkungen notwendig, um den Badeurlaub am See genießen zu können.

Die Betreiber der Badeanstalten appelieren an alle Nutzer der Badeseen, dass die Corona-Richtlinien zu beachten sind. Der Mindestabstand von 1,50 Metern und die Maskenpflicht sind generell einzuhalten. Dies gilt beispielsweise in öffentlichen Gebäuden, gastronomischen Einrichtungen und sanitären Anlagen.

Badeseen in Oberfranken: Baden, Klettern und Bootfahren

1. Der Fichtelsee

Der romantische Fichtelsee ist ein in 750 Metern Höhe gelegenes Waldbad im Fichtelgebirge. Er ist mit 6692 Treffern der beliebteste oberfränkische See auf Instagram und lädt zum Baden, Stand Up Paddling, oder Bootfahren ein. Am nördlichen Ufer des Fichtelsees beginnt das Naturschutzgebiet "Seelohe". Es ist eine Verlandungszone, mit typischer Hochmoorvegetation, in der vor allem Wanderfreunde auf ihre Kosten kommen.

Parken mit dem Auto: Kaiserberg 2, 95686 Fichtelberg

2. Der Untreusee

Bei Hof liegt in einem Naherholungsgebiet und ist mit 5824 Treffern der zweitbeliebteste oberfränkische Badesee auf Instagram. Neben ausgedehnten Liegewiesen und einem gut ausgebauten Rundweg um den See, punktet der Untreusee vor allem mit einer Vielzahl an touristischen Highlights. Direkt am See gelegen findet man beispielsweise einen Kletterpark, ein Labyrinth, einen Abenteuerspielplatz für Kinder und eine Minigolfanlage.

Parken mit dem Auto: Stelzenhofstraße, 95030 Hof

3. Der Auensee

Mit 4859 Treffern auf Instagram zählt der Auensee im Saaletal bei Joditz zu den beliebtesten Naherholungsgebieten Oberfrankens. Eine ruhige Lage und eine herrliche Umgebung kennzeichnen die Region um den Auensee. Ob mit dem Rad oder zu Fuß – zahlreiche gut ausgebaute Wege laden zum Erholen ein.

Parken mit dem Auto: Am Auensee, 95189 Köditz. Parken direkt am See erlaubt.

4. Der Weißenstädter See

Mit 1154 Treffern ist der Weißenstädter See der größte Badesee im Fichtelgebirge. Aktuell liegt eine Badewarnung für betroffene Bereiche des Sees vor, da vermehrt Blaualgen zu finden sind. Diese Gebiete sind jedoch gekennzeichnet. Freizeitmöglichkeiten gibt es viele. Beispielsweise Segeln, Surfen oder Bootfahren.

Parken mit dem Auto: 95163 Weißenstadt. In der Innenstadt von Weißenstadt ist das Parken auf den öffentlich ausgewiesenen Parkplätzen kostenfrei.

5. Das Naturfreibad Marktredwitz

Bei Instagram erhielt das Naturfreibad bisher 55 Erwähnungen. Umringt von Bäumen, idyllisch gelegen ist das erst 2006 neu gestaltete Naturfreibad in Marktredwitz an warmen Tagen ein attraktiver Anziehungspunkt für Jung und Alt. Eine biologische Schilfreinigung sorgt für beste Wasserqualität. Das Naturfreibad bietet eine 50 Meter lange Wettkampfbahn, eine Wasserrutsche und verschiedene Sprunganlagen.

Parken mit dem Auto: An den drei Bögen, Schwimmbadweg 1, 95615 Marktredwitz

Badeseen in Mittelfranken: Vielfältiger Badespaß in der Fränkischen Seenlandschaft

1. Der Brombachsee

Der Brombachsee ist mit aktuell 35.205 Treffern der beliebteste mittelfränkische Badesee auf Instagram. Mitten im Fränkischen Seenland liegt der Brombachsee mit herrlichen Sandstränden und zahlreichen Freizeitmöglichkeiten - für die gesamte Familie. Sportbegeisterte können sich beispielsweise über Beachvolleyball, Surfen, Segeln, Minigolf oder Tandemspringen freuen. Am See sind zudem zahlreiche Unterkünfte und gastronomische Einrichtungen zu finden.

Parken mit dem Auto: 91720 Absberg. Beschilderung beim Seezentrum Absberg Seespitz folgen

Wer nach einer originellen Unterkunft am Brombachsee sucht, dem empfehlen wir das "Floating Village": Am Seehafen können schwimmende Hotels gebucht werden - auch in der Corona-Krise.