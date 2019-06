Die 10 Top-Sehenswürdigkeiten in der Rhön: Von Wasserkuppe und Kreuzberg bis zum Schwarzen Moor

Die Rhön ist nicht nur seit 1991 von der Unesco anerkanntes Biosphärenreservat, inmitten ihrer beeindruckenden Naturlandschaft liegt auch eine Reihe beliebter Ausflugsziele. Wir haben die Sehenswürdigkeiten der Rhön und Umgebung aufgelistet.

1. Wasserkuppe: Höchster Berg in der Rhön

Wandern, Sommerrodeln und eine ehemalige Radarkuppel als Aussichtsplattform - das und viele mehr bietet die Wasserkuppe. Der der höchste Berg in der Rhön ist auch als "Wiege des Segelflugs" bekannt.

Hier gibt es weitere Infos zur Wasserkuppe

2. Kreuzberg: Meistbesuchtes Ausflugsziel im bayerischen Teil der Rhön

Der Kreuzberg bei Haselbach wird auch "Berg der Franken" genannt. Besonders beliebt ist der Kreuzberg aufgrund seiner vielen Wanderwege und dem wunderbaren Ausblick vom Gipfelplateau aus.

Hier gibt es weitere Infos zum Kreuzberg

3. Staatsbad Bad Brückenau: Königliche Atmosphäre erleben

Wer den Schlosspark im Staatsbad in Bad Brückenau besucht, kann auf den Spuren von König Ludwig I. wandeln, der hier seine Sommerresidenz hatte. Neben der Gartenanlage mit großen Blumenbeeten, Rosen-Arrangements und alten Bäume sind auch mehrere Gebäude des Staatsbades sehenswert.

Hier gibt es weitere Infos zum Schlosspark Bad Brückenau

4. Burgruine Osterburg: Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt

Diese Burgruine in der Nähe in der Nähe des Kreuzbergs wurde von Forstarbeitern im 19. Jahrhundert entdeckt.

Hier finden Sie weitere Infos zur Burgruine Osterburg

5. Krayenburg: Steinburg-Anlage aus dem 8. Jahrhundert

Die Krayenburg entstand im 8. Jahrhundert und nahm ursprünglich das ganze Bergplateau des Krayenbergs in Anspruch. Heute sind nur noch wenige Überreste der damals imposanten Burg übrig. Einige Teile der Krayenburg wurden saniert und wieder aufgebaut und dienen heute als Hotel und Restaurant.

Hier gibt es weitere Infos zur Krayenburg

6. Schwarzes Moor: Eines der bedeutendsten Hochmoore in Mitteleuropa

Am Dreiländereck liegt mit dem Schwarzen Moor ein noch intaktes Niedermoor und wurde bis heute vom Torfabbau verschont. Daher bietet es eine Lebensgrundlage für viele Tier- und Pflanzenarten.

Durch das Schwarze Moor führt ein Rundwanderweg für Besucher, der mit hilfreichen Informationstafeln über Flora und Fauna versehen ist. Ein weiteres beliebtes Ausflugsziel in der Hochrhön ist das Rote Moor zwischen Wasserkuppe und Heidelstein.

Hier finden Sie weitere Infos über das Schwarze Moor

7. Basaltsee: Zeitzeuge des Rhön-Vulkanismus

Der Basaltsee ist ein durch Basaltabbau entstandener See, der heute Naturfreunde, Wanderer und Angler anzieht. Gemütlich machen können es sich Ausflügler an der dortige Hütte, die sogar eine eigene Grillstation für Besucher hat.

Hier gibt es weitere Infos zum Basaltsee

8. Gangolfsberg: Eine der am besten erhaltenen Basaltprismenwände in der Rhön

An Südosthang des Gangolfsbegs kann eine der am besten erhaltenen Basaltprismenwände in der Rhön besichtigt werden. Ebenfalls faszinierend ist die Basalthöhle Teufelskeller.Der Gangolfsberg befindet sich in einem Naturwaldreservat in der Rhön. Aufgrund der fehlenden forstlichen Nutzung des Waldes, kann man dort eine ganz besondere und unberührte Natur erleben.

Hier gibt es weitere Infos zum Gangolfsberg

9. Ruine Brandenburg: Größte Doppelburganlage Mitteldeutschlands

Die malerischen Ruine der Doppelburganlage Brandenburg erhebt sich auf einem der Vorberge des Thüringer Waldes hoch über dem Werratal in der Nähe der Thüringer Pforte. Man geht davon aus, dass die heutige Anlage anfangs aus zwei baulich voneinander und unabhängigen Burgen bestand.

Hier gibt es weitere Infos zur Ruine Brandenburg

10. Guckaisee: Der einzige natürlich entstandene See in der Rhön

Umringt von Hügeln und Bäumen erstrahlt der Guckaisee und ist der einzig natürliche See in der Rhön. Im Sommer bietet der Guckaisee Freizeitmöglichkeiten für die ganze Familie.

Hier finden Sie weitere Infos zum Guckaisee