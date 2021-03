Bad Königshofen Die schönsten Wanderwege in den Haßbergen: Vom alten Postweg bis zur Felsenburg Rotenhan

Die Route führt durch schöne und bekannte Weinorte. Vom Aussichtsturm Zabelstein bietet sich ein wunderbarer Panoramablick.

Die Wege sind größtenteils asphaltiert und betoniert oder geschotterte Feld- und Waldwege. Die Tour enthält einige kurze, aber starke Steigungen, ist jedoch durch die abwechslungsreiche Wegführung auch für Familien gut geeignet.

#7 - Radeln entlang von Baunach und Weisach

Startpunkt: Eltmann

Eltmann Schwierigkeitsgrad: Schwer

Schwer Dauer: circa 6 Stunden

circa 6 Stunden Länge: 64 Kilometer

64 Kilometer Höhenmeterdifferenz: 274 Höhenmeter

Der Rundkurs verbindet die prägenden Teile der beiden Flusslandschaften. Die Wegstrecke legt viele Schätze frei, so die imposante Schlossanlage Burgpreppach, in Leuzendorf einen herrschaftlichen Landsitz und als Juwel die katholische Pfarrkirche, das Rokoko-Schloss in Pfaffendorf, den Steinerlebnispfad um den Zeilberg bei Maroldsweisach, die Ruine Dippach und das Wahrzeichen der Haßberge, die Bettenburg, ganz in der Nähe des kleinen Stadtteils Manau.

Teilweise hat die Strecke starke Steigungen. Die Tour ist beschildert und für geübte Radfahrer geeignet. Der überwiegende Teil der Route verläuft abseits vom Straßenverkehr.

#8 - Tour durch den Lautergrund

Startpunkt: Baunach

Baunach Schwierigkeitsgrad: Sehr leicht

Sehr leicht Dauer: circa 2,5 Stunden

circa 2,5 Stunden Länge: 18 Kilometer

18 Kilometer Höhenmeterdifferenz: 91 Höhenmeter

Diese Tour startet in Oberfranken, genauer gesagt in Baunach (Landkreis Bamberg) als südliches Eingangstor zum Naturpark Haßberge.

Die Radstrecke verläuft größtenteils auf straßenbegleitenden Radwegen oder asphaltierten Wirtschaftswegen, gelegentlich auf schwach befahrenen Straßen. Eine größere Steigung wartet von Priegendorf nach Krappenhof auf die Radler.

#9 - Der 5-Sterne-Radweg

Startpunkt: Eltmann

Eltmann Schwierigkeitsgrad: Schwer

Schwer Dauer: circa 6 Stunden

circa 6 Stunden Länge: 64 Kilometer

64 Kilometer Höhenmeterdifferenz: 274 Höhenmeter

Der 5-Sterne Wander- und Radwanderweg verbindet die 5 Sterne-Gemeinden des nördlichen Steigerwaldes: Eltmann, Knetzgau, Oberaurach, Rauhenebrach und Sand am Main. Aufgrund der Streckenlänge ist die Tour für erfahrene Radler geeignet. Entlang des Weges reihen sich landschaftliche, historische und kunsthandwerkliche Highlights aneinander. Aufgrund der vielfältigen Übernachtungsmöglichkeiten kann er leicht in unterschiedliche Tagesetappen eingeteilt werden.

Die Strecke ist beschildert und für geübte Radfahrer geeignet. Der überwiegende Teil der Route verläuft abseits vom Straßenverkehr. In wenigen Bereichen muss auf schwach befahrene Straßen ohne Radweg ausgewichen werden.

#10 - Der Rauhe-Ebrach-Radweg

Startpunkt: Gerolzhofen

Gerolzhofen Schwierigkeitsgrad: Schwer

Schwer Dauer: circa 6 Stunden

circa 6 Stunden Länge: 58 Kilometer

58 Kilometer Höhenmeterdifferenz: 127 Höhenmeter

Der Rauhe-Ebrach-Radweg verbindet Weinfranken mit Bierfranken. Er führt durch den landschaftlich reizvollen Steigerwald von Gerolzhofen über Untersteinbach, Schönbrunn, Burgebrach und Frensdorf bis nach Pettstadt vor die Tore Bambergs. Er folgt herrlichen Ausblicken und durchläuft auf einem großen Teilstück das anmutige Tal der Rauhen Ebrach bis zu deren Mündung in die Regnitz.

Die Strecke ist für Genussradler ideal und verläuft teils auf Radwegen (alte Bahntrasse) oder auf Wirtschaftswegen mit festem Untergrund und nur sehr selten auf wenig befahrenen Nebenstraßen. Einzelne kurze Steigungsstrecken sind zu bewältigen.

Auf die richtige Ausstattung kommt es an

Durch die Corona-Pandemie sind Einkehrmöglichkeiten und kulturelle Ausflugsziele aktuell geschlossen. Umso wichtiger ist es daher, genügend Proviant an Bord zu haben. Die frischen Temperaturen sorgen zudem dafür, dass es sinnvoll ist, warme Kleidung einzupacken. Weitere Informationen rund um Radwege, Touren und Etappen, lassen sich bequem bei der Tourismuszentrale Haßberge erfragen oder hier nachlesen. Zudem gibt es eine Vielzahl an praktischen Prospekten, die für mehr Planungssicherheit sorgen und einen Überblick der verschiedenen Ausflugsmöglichkeiten bieten.

Seit Beginn der Corona-Pandemie steigt das Interesse an Informationen rund um Radtouren und Ausflugsziele mit dem Fahrrad - so die Tourismusbehörden in Oberfranken. Wir haben eine Auswahl der beliebtesten und abwechslungsreichsten oberfränkischen Radstrecken und Tagestouren zusammen getragen.

