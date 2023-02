Tipps für die Organisation deines JGA

Bamberg bietet dir viele unterschiedliche Locations und Aktivitäten, um deinen Junggesellenabschied zu einem unvergesslichen Tag werden zu lassen. Welche der 7 Ideen dir am besten gefällt, und was du an deinem JGA machen möchtest, kannst du letztendlich natürlich ganz nach deinem Wunsch entscheiden.

Planung des JGA und eine Brauerei-Tour

Ein Junggesellenabschied ist für zukünftige verheiratete Frauen und Männer oft ein ganz besonderes Event. Damit der Tag selbst unvergesslich und entspannt wird, bedarf es einiges an vorheriger Planung. Traditionell sind es die Trauzeug*innen, welche die Planung übernehmen. Frage am besten direkt, ob er oder sie das gerne übernehmen würde. In einem ersten Schritt geht es dann daran, gemeinsam eine Gästeliste zu erstellen. Anschließend muss natürlich auch ein Datum festgelegt und kommuniziert werden. Über Einladungen oder einen Gruppen-Chat kannst du die Gäste einladen und fragen, ob der Termin passt.

Habt ihr ein passendes Datum, geht es an die Festlegung des Budgets. Was wollt ihr pro Person ausgeben? Ist auch diese Frage geklärt, könnt ihr gemeinsam Ideen diskutieren und euch auf etwas einigen, was den Gästen und vor allem dem Junggesellen oder der Junggesellin gefällt. In Bamberg könntet ihr beispielsweise eine der folgenden 7 Dinge tun.

Eine Führung durch die populäre Bierstadt könnte für deinen Junggesellenabschied genau das Richtige sein. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr die Tour lieber mit einem professionellen Guide oder ganz auf eigene Faust machen wollt. So kannst du beispielsweise eine der historischen Brauereien besichtigen oder eine Bierverkostung machen.

Musik und Party für deinen Junggesellenabschied

Im August 2023 wartet wieder das Blues- & Jazzfestival Bamberg auf dich und deine Freund*innen. Das eintrittsfreie Open Air Blues- & Jazzfestival gilt als das Größte in ganz Europa. Es treten nicht nur internationale Stars auf, auch regionale Bands dürfen ihr Können beweisen. Dadurch könnt ihr nicht nur neue Musik entdecken, sondern auch einen entspannten Tag gemeinsam auf dem Festival verbringen. Die Konzerte finden an verschiedenen Locations über zwei Wochen hinweg statt, sodass ihr sicher einen passenden Termin finden werdet.

Für Braut und Bräutigam, die sich im Spätsommer oder im Herbst das Ja-Wort geben wollen, könnte auch die Sandkerwa ein passendes Event für den Junggesellenabschied sein. Vom 24. bis zum 28. August 2023 findet die 73. Sandkerwa in Bamberg statt. Diese gilt als eines der größten und schönsten Volksfeste in Bayern, bei dem in der historischen Altstadt ausgiebig gefeiert wird. Die Gassen von "Klein Venedig" verwandeln sich für die fünf Tage in ein Lichterfest mit bunten Buden und leckerem Bier. Möchtet ihr etwas länger Party machen, könntet ihr auch überlegen, euch ein Hotel in der Nähe zu mieten.

Webseite: https://www.sandkerwa.de/

https://www.sandkerwa.de/ Wann: 24. bis 28. August 2023

Suchst du nach einer Aktivität mit richtigem Party-Feeling, könnte ein Partybus eine Option für dich sein. In dem Partybus habt ihr genügend Platz zum Tanzen und Feiern. Innen ist der Bus mit Partylichtern und einer großen Soundanlage ausgestattet, sodass es auch nicht an der richtigen Stimmung fehlt. Der Bus kann dich an deinem Wunschort abholen und du entscheidest, wohin er fahren soll. Aus dem Grund kann er auch ideal als Event zwischen verschiedenen Aktivitäten eingeplant werden. In der Regel fährt der Bus eine Stunde lang. Eine Anfrage kannst du einfach online stellen.

Escape-Room, Thermen-Besuch und Cocktail-Kurs

Für wahre Rätsel-Fans ist der Escape-Room ein Muss. Dabei werdet ihr als Team in einen Raum eingesperrt. Nur durch das Lösen von kniffligen Aufgaben wird es euch final möglich sein, euch aus dem Raum zu befreien. Nervenkitzel ist dabei garantiert, denn die Zeit, euch zu befreien, ist auf nur eine Stunde begrenzt. Im Bamberger Escape-Room hat jeder Spielraum ein bestimmtes Motto, welches du in der dazu passenden Dekoration wiederfindest. Die Atmosphäre sorgt dafür, dass ihr voll und ganz in die Geschichte eintauchen könnt – und sie nicht so schnell wieder vergesst. Eine Buchungsanfrage kannst du einfach online über den Buchungskalender stellen.

Webseite: https://www.quest4exit.de/

https://www.quest4exit.de/ Adresse: Geisfelder Str. 48, 96050 Bamberg

Geisfelder Str. 48, 96050 Bamberg Telefon: 0173 93 78 303

Du hast so viel Stress vor der Hochzeit, dass du dringend eine Entspannungs-Pause brauchst? Dann feiere deinen Junggesellenabschied doch in der Therme, wo Entspannung und Wellness zusammentreffen. Nur etwa 30 Kilometer von Bamberg entfernt findest du die Obermain Therme Bad Staffelstein. Es warten unzählige Möglichkeiten von Sauna über Baden in Salzwasser bis hin zu Wellness- und Kosmetikangeboten auf dich. So kannst du ein ganz eigenes Entspannungs-Programm nach deinen Vorstellungen planen.

Webseite: https://www.obermaintherme.de/thermenmeer/unser-thermenmeer/

https://www.obermaintherme.de/thermenmeer/unser-thermenmeer/ Adresse: Am Kurpark 1, 96231 Bad Staffelstein

Am Kurpark 1, 96231 Bad Staffelstein Öffnungszeiten : Montag bis Sonntag von 08:00 bis 21:00 Uhr

: Montag bis Sonntag von 08:00 bis 21:00 Uhr Telefon: 09573 96190

Habt ihr auch schon einmal mit dem Gedanken gespielt, selber tolle Cocktails zu mixen, ist nun der richtige Augenblick. Als Gruppe könnt ihr ein Tasting und einen Cocktail-Kurs belegen, bei dem ihr nicht nur alles über die Zutaten lernt, sondern auch selber mixt. Hier sind Spaß und gute Laune garantiert. Ein Angebot kannst du dir entweder vor Ort in der Bar machen lassen oder per E-Mail.

Webseite : https://www.dasschwarzeschafbamberg.de/ueber-uns/

: https://www.dasschwarzeschafbamberg.de/ueber-uns/ Adresse : Schranne 7, 96049 Bamberg

: Schranne 7, 96049 Bamberg Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 19:00 bis 01:00 Uhr

Montag bis Sonntag von 19:00 bis 01:00 Uhr Telefon: 01511 0251689

Fazit

Die vorgestellten Ideen dienen natürlich rein der Inspiration. Vielleicht konntest du darunter sogar etwas finden, was du gerne an deinem JGA machen würdest. Wichtig ist, dass du etwas aussuchst, das dir und deinen Freund*innen gefällt; nur so sind der Spaß und die Unvergesslichkeit des Events garantiert.