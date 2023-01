Partybus und CityEscape-Tour

Aschaffenburg bietet dir verschiedene Optionen, um deinen Junggesellenabschied ganz nach deinen Vorstellungen zu feiern. Welche der 7 Ideen dir am meisten zusagt, musst du zuletzt natürlich selbst entscheiden. Dennoch kann es bei der Entscheidung helfen, sich etwas Inspiration zu holen.

Junggesellenabschied: Eine Party-Tour

Der Junggesellenabschied ist für viele zukünftige Verheiratete ein wichtiges Event. In der Regel wird der Tag mit den engsten Freund*innen verbracht und eine Aktivität ausgewählt, die allen Spaß macht. Traditionell wird der JGA geschlechtergetrennt gefeiert; jedoch ist dies natürlich kein Muss. Ebenso gibt es keine Richtlinien für die Anzahl an Personen, die dabei sein können. Am besten entscheidest du so, wie es für dich am angenehmsten ist und dass alle deine liebsten Freund*innen dabei sind.

Sind das Datum und die Gäste festgelegt, geht es an die Planung des Tages. Du hast verschiedene Optionen, was ihr an dem Tag machen könntet. Am besten ist es, ein Programm ganz nach deinen Vorstellungen zu kreieren. In Aschaffenburg bieten sich dir viele tolle Möglichkeiten.

Sind deine Freund*innen wahre Party-Fans, könnte ein Partybus genau das Richtige für euch sein. Den Bus könnt ihr ganz einfach in Aschaffenburg mieten. Ohne Zweifel werdet ihr mit dem Bus zu einem echten Hingucker und könnt in dem luxuriösen Innenbereich ganz nach euren Vorstellungen feiern. Der Preis für deine Partybus-Tour setzt sich aus der nötigen Anfahrt, der Buchungsdauer und der Verpflegung zusammen. Auf Anfrage könnt ihr euch auch ein Angebot für eine*n Stripper*in, eine*n Entertainer*in oder einen DJ beziehungsweise eine DJane machen lassen und so eure Party abrunden. Eine Buchungsanfrage inklusive individueller Wünsche kannst du einfach online stellen.

CityEscape-Tour und Ideen für den JGA auf dem Wasser

Ihr wollt die gesamte Stadt erkunden, aber keine langweilige Tour machen? Die CityEscape-Tour ermöglicht dir genau dies. Der Spaß ist durch verschiedene lustige und spannende Aufgaben garantiert. Insgesamt dauert die Tour um die 3 Stunden. Ihr erhaltet ein PC-Tablet, welches euch bei der CityEscape-Tour begleitet. Dabei entdeckt sowohl ruhige als auch menschendurchflutete Orte in Aschaffenburg. Das ganze Team muss mit Köpfchen und Geschick dabei sein, um die Rätsel zu lösen. Eine Terminanfrage kannst du einfach online stellen.

Eine Kombination aus Spaß und sportlicher Aktivität erwartet dich beim MainSUP. Auf einer etwa zweistündigen Tour auf dem Main könnt ihr Aschaffenburg einmal aus einer ganz anderen Perspektive als sonst betrachten. Seid ihr eine größere Truppe, gibt es die Option, sogenannte BIG-SUP-Boards zu reservieren. Bei diesen Boards können bis zu zehn Personen gleichzeitig paddeln. Nach individuellem Wunsch geht das Event ganz gemütlich vonstatten oder wird mit vielen Spielen ausgeschmückt. Eine Buchung kannst du telefonisch oder per E-Mail vornehmen. Für die Dauer des Events wird euch die gesamte benötigte Ausrüstung zur Verfügung gestellt.

Webseite: https://www.main-sup.de/events/junggesellenabschied/

https://www.main-sup.de/events/junggesellenabschied/ Adresse: Unterhalb der Kreuzung Schloßberg / Suicardusstraße, 63739 Aschaffenburg

Unterhalb der Kreuzung Schloßberg / Suicardusstraße, 63739 Aschaffenburg Telefon: 0160 90561657

Gefällt dir die Vorstellung von einer Tour auf dem Main, möchtest dich an deinem JGA aber lieber nicht sportlich betätigen, könntest du eine Bootstour in Aschaffenburg buchen. Auf dem Boot finden bis zu 10 Personen Platz. Diverse Sitzmöglichkeiten sowie Liegeflächen sorgen für eure Entspannung. Je nach Wunsch kannst du verschiedene Touren buchen, die entweder eine, zwei oder drei Stunden dauern sowie verschiedene Leistungen beinhalten. Wollt ihr leckere Drinks auf dem Boot genießen, könnt ihr sogenannte n'Drink-Boxen dazubestellen. Enthalten sind Zutaten und Rezepte zum Mischen von Cocktails, die ihr beim Bootstrip genießen könnt. Eine Anfrage kannst du schnell und einfach online senden.

Von sportlichem Spaß bis hin zu einem entspannten Fotoshooting

Eine Menge Spaß und Aktivität sind dir auch beim Lasertag garantiert. In der LaserTag-Arena in Aschaffenburg erwartet dich eine Mischung aus Action und kleinen Pausen, in denen ihr gemütlich quatschen könnt. Nach Wunsch ist es möglich, Kostüme für den Junggesellen oder die Junggesellin zu leihen. Angeboten werden drei verschiedene Pakete, die du bequem online oder telefonisch buchen kannst. Auf Nachfrage werden dir von der Hotline gerne Tipps gegeben, wo es beispielsweise eine leckere Pizza in der Nähe oder die nächste Party-Location gibt.

Webseite: https://www.laserzone.de/junggesellenabschiede-mit-lasertag/

https://www.laserzone.de/junggesellenabschiede-mit-lasertag/ Adresse: Dieselstraße 2, 63741 Aschaffenburg

Dieselstraße 2, 63741 Aschaffenburg Telefon: 06021 4424590

06021 4424590 Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Mittwoch auf Anfrage. Donnerstag von 17:00 bis 22:00 Uhr. Freitag von 16:00 bis 24:00 Uhr. Samstag von 10:00 bis 24:00 Uhr. Sonntag von 10:00 bis 22:00 Uhr.

Bei Jump'n FLY erwartet dich und deine Gäste eine ganz besondere Feier. Mit gemütlichen Klamotten und vor Ort mit speziellen JUMP’N FLY Socken ausgestattet stehen euch je nach gebuchtem Paket 60, 90 oder 120 Minuten Sprungzeit zur Verfügung. In der Zeit könnt ihr auf 2000 m² alle Trampoline benutzen. Ein*e Betreuer*in erklärt euch vorab alles zu den Trampolinen, sodass ihr keine Bedenken haben müsst. Je nach dem Paket, welches du buchst, erhaltet ihr im Anschluss Softdrinks und frische Pizza.

Webseite: https://jumpnfly-aschaffenburg.de/feste/

https://jumpnfly-aschaffenburg.de/feste/ Adresse : Mainwiesenweg 8363741 Aschaffenburg

: Mainwiesenweg 8363741 Aschaffenburg Telefon: 06021 5830083

06021 5830083 Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag von 15:00 bis 20:00 Uhr. Freitag von 15:00 bis 21:00 Uhr. Samstag und Sonntag von 10:00 bis 20:00 Uhr.

Den Junggesellenabschied möchte man am liebsten lange im Gedächtnis behalten. Wie wäre es also mit einem Fotoshooting? Dabei steht der Spaß natürlich im Mittelpunkt. Gebucht werden kann der Fotograf für einen beliebigen Zeitraum; oftmals sind dies 2 Stunden. Am Schluss könnt ihr alle zahlreiche wunderschöne Erinnerungen an den JGA mit nach Hause nehmen.

Webseite: https://www.heiko-thoma.de/portfolio/jga-junggesellenabschied

https://www.heiko-thoma.de/portfolio/jga-junggesellenabschied Telefon: 06021 1308198

Fazit

Bei den Ideen handelt es sich grundsätzlich um sehr unterschiedliche. Was davon deinen Vorstellungen entspricht und woran du Spaß haben würdest, hängt natürlich von deinen Interessen ab. Vielleicht konntest du jedoch etwas Inspiration für dich finden oder sogar direkt das passende Event für einen Junggesellenabend.

