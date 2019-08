Franken vor 36 Minuten

Wochenendtipps

Das Wochenende in Franken: Veranstaltungen und Events vom 30. August bis 1. September

Am Wochenende vom 30. August bis zum 1. September ist in Franken wieder einiges los: Das Nürnberger Volksfest startet in sein zweites Wochenende, in Würzburg bietet die Weinparade kulinarische Genüsse und am Brombachsee erwartet Sie ein Licht- und Laserspektakel.