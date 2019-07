Bamberg vor 28 Minuten

Wochenendtipps

Das Wochenende in Franken: Veranstaltungen und Events vom 26. bis 28. Juli 2019

Ob Kulturfest am Kanal in Bamberg, Schnelligkeitsrekorde in Hauenstein oder das kostenlose Open-Air-Festival in Nürnberg: Das Wochenende vom 26. bis 28. Juli hat in Franken einiges zu bieten.