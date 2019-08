Franken vor 1 Stunde

Wochenendtipps

Sandkerwa, Herbstvolksfest & Oldtimertreffen: Das ist los am Wochenende in Franken

Am Wochenende vom 23. bis 25. August ist in Franken wieder einiges geboten: Während in Bamberg und Nürnberg zwei große Volksfeste anlaufen, werden in Stadtlauringen Oldtimer und alte Traktoren präsentiert.