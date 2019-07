Franken 19.07.2019

Wochenende

Das Wochenende in Franken: Bamberg zaubert, Open Beatz Festival und Gourmetlauf

Am Wochenende verwandelt sich Bamberg in einen Ort voller Magie, während beim Open Beatz Festival die Hüften wackeln. In Fürth geht es beim Gourmetlauf um Sport und Kulinarik. Der FCN muss im Härtetest gegen PSG ran. Das Wochenende vom 19. bis 21. Juli hat in Franken einiges zu bieten.