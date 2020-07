Corona-Urlaub in Kroatien: Diese Vorschriften gelten für das beliebte Reiseziel

Was muss ich beim Kroatien-Urlaub beachten? Laut "Deutschem Ferienhausverband" gehört Kroatien zu den belebtesten Reisezielen der Deutschen. Gefragt ist vor allem Urlaub an der kroatischen Adriaküste. Doch auch wegen der Hauptstadt Zagreb, der Hafenstadt Split im Süden des Landes oder Dubrovnik mit seiner bekannten Altstadt fahren jedes Jahr Millionen Touristen nach Kroatien.

Doch trifft das auch auf das Jahr 2020 zu, das wegen der Corona-Krise unter besonderen Urlaubs-Vorzeichen steht? Sicherlich, aber unter speziellen Auflagen - den Corona-Regeln, die in Kroatien gelten.

Kroatien-Urlaub 2020: Was ist für Reisende erlaubt?

Das Corona-Infektionsgeschehen in Kroatien war in den vergangenen Wochen und Monaten von einer niedrigen Ansteckungsrate und wenigen "Sars-CoV-2"-Infektionen geprägt. Aktuell (Stand: 27. Juni 2020) steigt die Zahl der Betroffenen hingegen an, wie das "Auswärtige Amt" mitteilt. Rund 2400 registrierte Corona-Fälle gibt es in Kroatien derzeit, 107 Menschen sind an den Folgen einer Infektion verstorben. Deshalb ist Vorsicht geboten.

inFranken.de fasst die Corona-Regeln, die in Kroatien gelten, kompakt zusammen:

Ist eine Reise durch Österreich und Slowenien möglich?

Ja. In Österreich existieren keinerlei Corona-Beschränkungen für Reisende. In Slowenien ist die Sachlage ähnlich. Allerdings sollte die Durchreise nicht später als zwölf Stunden nach der Einreise nach Slowenien erfolgen. Zwischenstopps in Slowenien sind nicht erwünscht.





Wie läuft die Einreise nach Kroatien ab?

Kroatien hatte im März 2020 die Grenzen geschlossen. Diese sind mittlerweile wieder offen, da das Land auf einen Touristenzustrom hofft, um die Wirtschaft zu stärken. Bei der Einreise müssen Urlauber allerdings ihre Kontaktdaten angeben, um die Verfolgbarkeit zu gewährleisten, falls es vor Ort zu einer Corona-Infektion kommt.



Um lange Wartezeiten an der kroatischen Grenze zu vermeiden, können die persönlichen Angaben schon im Vorfeld des Urlaubs hinterlegt werden.





Muss ich in Kroatien in Quarantäne gehen?

Nein. Für Touristen aus Deutschland und anderen EU-Staaten gilt keine Quarantäne. Diese gilt hingegen für Staatsangehörige aus Bosnien-Herzegowina, Serbien, Nordmazedonien oder dem Kosovo.